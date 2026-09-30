RIPPLE (XRP)

Ripple’ın stabilcoini RLUSD arzını 2,52 milyar seviyesine çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple'ın stabilcoini RLUSD, 30 Eylül itibarıyla 2,52 milyar arz seviyesine ulaştı.
  • 📈 RLUSD'nin piyasa değeri 2,52 milyar doları aşarken 24 saatlik hacmi 253,5 milyon dolara çıktı.
  • 👥 Yaklaşık iki yılda 12.650'den fazla kullanıcı $RLUSD tutmaya başladı.
  • 🧭 2024 sonundaki lansmandan bu yana RLUSD, en hızlı büyüyen stabilcoinler arasında yer aldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple‘ın çıkardığı stabilcoin RLUSD, arz ve kullanım verilerinde yeni bir eşiği geride bıraktı. CoinMarketCap verilerine göre toplam RLUSD arzı 2.520.234.035,02 adede ulaştı. Böylece varlık, geçen aya kıyasla kayda değer bir artış sergiledi.

İçindekiler
1 Piyasa değeri yeni eşiğe ulaştı
2 İşlem hacminde günlük artış görüldü
3 Holder sayısı 12.650’yi geçti

Piyasa değeri yeni eşiğe ulaştı

RLUSD’nin piyasa değeri de 2.520.303.254,33 dolara yükseldi. Bu seviye, varlığın tam seyreltilmiş değerlemesiyle büyük ölçüde örtüşüyor. Stabilcoinlerde piyasa değeri ile arzın birbirine yakın seyretmesi, fiyatın 1 dolar çevresinde korunmasına işaret eden temel göstergeler arasında yer alıyor.

CoinMarketCap verileri, RLUSD arzının 2,52 milyar adedi aştığını ve piyasa değerinin 2,52 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak son dönemde RLUSD’nin kullanım alanını genişletmeye odaklanıyor. Varlığın büyümesi, piyasada stablecoin talebinin sürdüğüne dair son verilerden biri olarak öne çıktı.

İşlem hacminde günlük artış görüldü

30 Eylül itibarıyla RLUSD’nin 24 saatlik işlem hacmi 253,5 milyon dolara çıktı. Bu rakam, son 24 saatte yüzde 22,72 artışa işaret ediyor. Hacimdeki yükseliş, kullanıcı ilgisinin ve kısa vadeli işlem aktivitesinin güçlendiğini gösterdi.

GöstergeSeviyeDeğişim
Toplam arz2.520.234.035,02 RLUSDGeçen aya göre artış
Piyasa değeri2.520.303.254,33 dolarYeni zirve seviye
24 saatlik hacim253,5 milyon dolarYüzde 22,72 artış

Veriler, RLUSD ekosistemindeki dolaşımdaki token miktarının 2,52 milyarın üzerine çıktığını ortaya koyuyor. Bu genişleme, kullanıcıların stabilcoine erişimini artırırken varlığın farklı kullanım senaryolarında daha fazla yer bulmasına da zemin hazırlıyor.

Holder sayısı 12.650’yi geçti

RLUSD’nin büyümesi yalnızca arz tarafında kalmadı. Güncel verilere göre stabilcoinin holder sayısı 12.650’yi aştı. Bu tablo, lansmandan sonraki yaklaşık iki yıllık dönemde kullanıcı tabanının genişlediğine işaret ediyor.

RLUSD için artan dolaşım miktarı ve holder sayısı, varlığın kripto ekosisteminde daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

2024’ün sonlarında kullanıma sunulan RLUSD, kısa sürede en hızlı büyüyen stabilcoinlerden biri arasında gösterilmeye başlandı. Son arz ve hacim verileri de bu ivmenin eylülde devam ettiğini ortaya koydu.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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