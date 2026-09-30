Ripple’ın stabilcoini RLUSD arzını 2,52 milyar seviyesine çıkardı

Ripple‘ın çıkardığı stabilcoin RLUSD, arz ve kullanım verilerinde yeni bir eşiği geride bıraktı. CoinMarketCap verilerine göre toplam RLUSD arzı 2.520.234.035,02 adede ulaştı. Böylece varlık, geçen aya kıyasla kayda değer bir artış sergiledi.

Piyasa değeri yeni eşiğe ulaştı

RLUSD’nin piyasa değeri de 2.520.303.254,33 dolara yükseldi. Bu seviye, varlığın tam seyreltilmiş değerlemesiyle büyük ölçüde örtüşüyor. Stabilcoinlerde piyasa değeri ile arzın birbirine yakın seyretmesi, fiyatın 1 dolar çevresinde korunmasına işaret eden temel göstergeler arasında yer alıyor.

CoinMarketCap verileri, RLUSD arzının 2,52 milyar adedi aştığını ve piyasa değerinin 2,52 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve dijital varlık altyapısıyla bilinen bir teknoloji şirketi olarak son dönemde RLUSD’nin kullanım alanını genişletmeye odaklanıyor. Varlığın büyümesi, piyasada stablecoin talebinin sürdüğüne dair son verilerden biri olarak öne çıktı.

İşlem hacminde günlük artış görüldü

30 Eylül itibarıyla RLUSD’nin 24 saatlik işlem hacmi 253,5 milyon dolara çıktı. Bu rakam, son 24 saatte yüzde 22,72 artışa işaret ediyor. Hacimdeki yükseliş, kullanıcı ilgisinin ve kısa vadeli işlem aktivitesinin güçlendiğini gösterdi.

Gösterge Seviye Değişim Toplam arz 2.520.234.035,02 RLUSD Geçen aya göre artış Piyasa değeri 2.520.303.254,33 dolar Yeni zirve seviye 24 saatlik hacim 253,5 milyon dolar Yüzde 22,72 artış

Veriler, RLUSD ekosistemindeki dolaşımdaki token miktarının 2,52 milyarın üzerine çıktığını ortaya koyuyor. Bu genişleme, kullanıcıların stabilcoine erişimini artırırken varlığın farklı kullanım senaryolarında daha fazla yer bulmasına da zemin hazırlıyor.

Holder sayısı 12.650’yi geçti

RLUSD’nin büyümesi yalnızca arz tarafında kalmadı. Güncel verilere göre stabilcoinin holder sayısı 12.650’yi aştı. Bu tablo, lansmandan sonraki yaklaşık iki yıllık dönemde kullanıcı tabanının genişlediğine işaret ediyor.

RLUSD için artan dolaşım miktarı ve holder sayısı, varlığın kripto ekosisteminde daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.

2024’ün sonlarında kullanıma sunulan RLUSD, kısa sürede en hızlı büyüyen stabilcoinlerden biri arasında gösterilmeye başlandı. Son arz ve hacim verileri de bu ivmenin eylülde devam ettiğini ortaya koydu.