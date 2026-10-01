XRP Ledger’da ödeme hacmi yükseldi, fiyat baskısı sürdü

XRP Ledger üzerindeki ödeme hacmi 29 Eylül’de 929 milyon XRP’yi aşarak son haftaların daha güçlü günlerinden birine işaret etti. Bu seviye, yaklaşık 615 milyon XRP olan 30 günlük ortalamanın belirgin şekilde üzerine çıktı. Buna karşın XRP fiyatı aynı dönemde yukarı yönlü net bir karşılık vermedi ve daha zayıf bir seyir izledi.

Ödeme hacminde artış, fiyat tarafında temkinli görünüm

Son veriler ödeme hacminin 708,6 milyon XRP’ye gerilediğini gösteriyor. Günlük bazda %23,8 düşüş olsa da bu rakam, güncellenmiş 30 günlük 624,2 milyon XRP ortalamasının hala üzerinde bulunuyor. Yıllık görünümde 1,5 milyar XRP’nin üzerindeki sıçramalar sınırlı sayıda kalırken, 7 milyar XRP ile kaydedilen tarihi zirve mevcut tabloya göre oldukça uzak görünüyor.

XRP Ledger’daki kullanım güçlü kalırken, piyasa katılımcıları ödeme hacmindeki artışın kalıcı talebe dönüşüp dönüşmeyeceğini izliyor.

Fiyat tarafında ise farklı bir tablo öne çıkıyor. XRP, 1,48 dolar seviyesinde işlem görürken, eylül sonundaki 1,66 dolarlık zirvenin altında kalıyor. Son mum yapıları, hacimdeki zayıflamayla birlikte daha düşük tepelerin oluştuğunu gösteriyor. Buna rağmen teknik yapı tamamen bozulmuş değil.

Teknik eşikler yakından izleniyor

XRP fiyatı 1,37 dolar civarındaki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunuyor. Bu bölge, 50 günlük ortalamayla da çakışıyor. Ayrıca daha önce aşağı yönlü trend çizgisinin aşılması henüz geçersiz hale gelmedi. RSI göstergesinin orta banda yakın seyretmesi, momentuma ilişkin görünümün tamamen kırılmadığını, daha çok dengelendiğini düşündürüyor.

Bu tür dönemlerde yalnızca fiyat hareketi değil, zincir üstü aktivite ve yatırımcı davranışları da daha yakından izleniyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Yatırımcıların odaklandığı destek ve direnç aralığı

Piyasada öne çıkan görüşlerden biri, artan ödeme faaliyetinin XRP’nin özellikle sınır ötesi transferlerde kullanım alanına işaret ettiği yönünde şekilleniyor. XRP’nin köprü varlık olarak konumlanması, zincir üstü hacim artışının neden dikkat çektiğini açıklayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Buna rağmen yatırımcılar, bu artışın kısa süreli bir sıçrama mı yoksa daha kalıcı bir talebin habercisi mi olduğunu görmek istiyor.

1,45 dolar ile 1,37 dolar aralığının korunması, toparlanma ihtimalini canlı tutarken 1,55 dolar ile 1,66 dolar bandının yeniden test edilmesini mümkün kılabilir.

Kısa vadede 1,45 dolar seviyesi ara destek olarak izleniyor. Bunun altında 1,37 dolar bölgesi daha kritik bir teknik eşik olarak öne çıkıyor. Bu alanın korunması halinde fiyatın 1,55 dolar ile 1,66 dolar bandına yönelme ihtimali gündemde kalabilir. Buna karşılık 1,37 doların altında gerçekleşecek bir kapanış, 1,31 dolar bölgesini öne çıkarabilir ve olumlu senaryoyu zayıflatabilir.

Mevcut görünümde XRP Ledger sağlıklı kullanım sinyalleri verirken, fiyat daha çok yatay ve sıkışık bir yapı sergiliyor. Önümüzdeki günlerde ödeme hacminin aylık ortalamanın üzerinde kalıp kalmayacağı, zincir üstü güç ile piyasa fiyatının yeniden aynı yöne dönüp dönmeyeceği açısından belirleyici olacak.