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Stand With Crypto, Senato ve Temsilciler Meclisi için aday desteğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Stand With Crypto, ilk Senato destekleriyle seçim hamlesini genişletti.
  • 📌 Grup, Ohio, Iowa ve New Hampshire’daki üç Senato yarışında aday tercihlerini açıkladı.
  • 💵 Clarity Act’in geçen ay 49’a 50 oyla durmasının ardından kripto siyasi harcamaları hızlandı.
  • 🪙 Ohio yarışı, $BTC ve kripto politikaları konusunda Senato’daki güç dengesinin testi haline geldi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Coinbase’in 2023’te başlattığı savunuculuk grubu Stand With Crypto, Kasım ara seçimlerine yaklaşık bir ay kala Senato ve Temsilciler Meclisi yarışları için iki partiden adaylara verdiği desteği açıkladı. Grup, böylece ilk kez Senato yarışlarında da açık biçimde pozisyon almış oldu.

İçindekiler
1 İlk Senato tercihleri açıklandı
2 Clarity Act oylamasının ardından baskı arttı
3 Siyasi harcamalar hız kazandı
4 Ohio yarışı öne çıktı

İlk Senato tercihleri açıklandı

Stand With Crypto üç Senato yarışında aday desteği verdi. Ohio’da grup, Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted’i destekliyor. Husted, uzun süredir kripto paralara mesafeli yaklaşımıyla bilinen eski Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown’a karşı yarışıyor.

Grup ayrıca Iowa’da Senato koltuğu için yarışan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ashley Hinson’a ve New Hampshire’da eski Cumhuriyetçi Senatör John Sununu’ya karşı yarışan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pappas’a destek verdi. Stand With Crypto, adayları parti kimliğine göre değil, kripto para politikasına ilişkin tutumlarına göre değerlendirdiğini belirtiyor.

Stand With Crypto, aday tercihlerini parti çizgisine göre değil, kripto para politikasına ilişkin duruşlarına göre yaptığını vurguluyor.

Clarity Act oylamasının ardından baskı arttı

Bu adım, Clarity Act’in Senato’da geçen ay 49’a 50 oyla ilerleyememesinin hemen ardından geldi. Demokrat senatörler, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto para bağlantılarına ilişkin kaygılar nedeniyle blok halinde ret oyu kullandı. Stand With Crypto ise bu sonucu siyasi açıdan bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Grup, yasa tasarısına karşı oy veren senatörlerin tutumunun kamuya açık puan kartına ekleneceğini daha önce duyurmuştu. Kuruluşun icra direktörü Mason Lynaugh, üç milyondan fazla destekçinin artık kripto para yanlısı adayların seçilmesine odaklandığını söyledi. Stand With Crypto, seçmen yönlendirmesi yapan ve adayları puanlayan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Mason Lynaugh, üç milyondan fazla destekçinin artık kripto para yanlısı adayların seçilmesine odaklandığını söyledi.

Siyasi harcamalar hız kazandı

Stand With Crypto doğrudan kampanya bağışı yapmıyor. Buna karşılık seçmen mobilizasyonuna ağırlık veriyor ve Voter Hub sistemi üzerinden adayları notlandırıyor. Ancak grubun yüksek puan verdiği isimler, sektörle yakın çizgideki siyasi eylem komitelerinden daha sık mali destek görüyor.

Bu çerçevede Fairshake süper PAC kısa süre önce Sherrod Brown’a karşı 30 milyon dolarlık bir harcama atağı başlattı. Kripto para sektörüne yakın siyasi harcamaların toplamı ise 2026 seçim döngüsü için yaklaşık 200 milyon dolara yaklaştı.

KuruluşRolÖne çıkan faaliyet
Stand With CryptoSeçmen yönlendirmesi ve aday puanlamasıSenato ve Temsilciler Meclisi adaylarına destek açıkladı
FairshakeSüper PACSherrod Brown’a karşı 30 milyon dolarlık harcama başlattı

Ohio yarışı öne çıktı

Ohio’daki destek kararı, bu yarışın sektör açısından taşıdığı önemi de gösteriyor. Sherrod Brown’ın Senato’ya dönmesi halinde, kripto paralara eleştirel yaklaşan isimlerin Senato Bankacılık Komitesi içindeki etkisinin korunacağı değerlendiriliyor. Bu nedenle Ohio, sektörün seçim gücünün sandıkta ne kadar etkili olacağını gösterecek önemli eyaletlerden biri olarak görülüyor.

Stand With Crypto’nun son hamlesi, Kongre’de ilerleme sağlanamayan bir dönemde mücadelenin seçim kampanyalarına taşındığını ortaya koyuyor. Grup, ağustos ayında da Temsilciler Meclisi’nde görev yapan 32 isme destek vermişti ve şimdi altı farklı Meclis yarışında reklam faaliyetlerini artırıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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