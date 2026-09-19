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Armstrong, CLARITY tasarısına karşı çıktığı iddiasını reddetti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Brian Armstrong, CLARITY tasarısının Senato'da reddedilmesinden sorumlu tutulmasına itiraz etti.
  • 📌 Armstrong, Wall Street Journal'ın kendisi ve Coinbase hakkında yanlış bir çerçeve kurduğunu savundu.
  • 💬 Coinbase CEO'su, ocaktaki eski metne karşı çıktığını, son haliyle ise $COIN bağlantılı süreci desteklediğini söyledi.
  • 🧩 Armstrong, DeFi ve CFTC yetkisi dahil dört sorunun nihai metinde giderildiğini aktardı.
Onur Atam
Onur Atam

Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong, Wall Street Journal’ın hazırlık aşamasındaki bir haberine tepki gösterdi. Armstrong, söz konusu yayının kendisi ve Coinbase aleyhine yanlış bir çerçeve kurmaya hazırlandığını savundu. X üzerinden yaptığı açıklamada, gazetenin bankaların görüşleriyle örtüşen bir anlatıyı benimsediğini ve bunu yaklaşan haberine de taşıyabileceğini ileri sürdü.

İçindekiler
1 CLARITY tasarısı etrafındaki tartışma
2 İtiraz eski metne yönelikti
3 Nihai metne destek verdi

CLARITY tasarısı etrafındaki tartışma

Armstrong’un çıkışı, ABD Senatosu’nun kripto odaklı CLARITY tasarısını kabul etmemesinin ardından geldi. Armstrong, Wall Street Journal’ın kendisini tasarının Senato’dan geçmemesinde kısmen sorumlu gösterecek bir haber üzerinde çalıştığını öne sürdü. Coinbase, ABD’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak özellikle düzenleme tartışmalarında sık sık öne çıkıyor.

Brian Armstrong, Wall Street Journal’ın CLARITY tasarısına uzun süredir mesafeli yaklaştığını ve yayımlanan haberlerin bankacılık çevrelerinin itirazlarıyla benzer bir çizgide ilerlediğini savundu.

Armstrong, CLARITY tasarısının değerlendirmeye uygun hale gelmesi için yürütülen çalışmalara katıldığını söyledi. Bu çıkışla birlikte, kendisine yöneltilebilecek olası eleştirilerin önünü almak ve tasarının son haline destek verdiğini vurgulamak istedi.

İtiraz eski metne yönelikti

Armstrong, yılın başlarında tasarıya karşı çıktığını kabul etti; ancak bu itirazın Senato’ya ulaşan nihai metne değil, daha eski bir versiyona yönelik olduğunu belirtti. Ocak ayındaki metni desteklemediğini, çünkü merkeziyetsiz finans, tokenizasyon, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun yetki alanı ve stabilcoin ödülleri gibi başlıklarda ciddi sorunlar gördüğünü anlattı.

Armstrong, ocak ayındaki tasarının önemli eksikler taşıdığını, buna karşılık daha sonra komiteye dönen nihai metinde gündeme getirdiği dört temel sorunun giderildiğini kaydetti.

Armstrong ayrıca, ilk aşamadaki tasarının geçmesi için yeterli siyasi desteğin bulunmadığını ifade etti. Buna rağmen Coinbase’in süreçten çekilmek yerine diğer paydaşlarla birlikte metni iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

Nihai metne destek verdi

Coinbase yöneticisine göre yaklaşık dört ay sonra komiteye dönen son metin, Senato onayına uygun bir yapıya kavuşmuştu. Armstrong, daha önce işaret ettiği sorunların bu süreçte ele alındığını ve düzeltilen tasarıyı desteklediğini dile getirdi.

Açıklamalarıyla Armstrong, hem tasarının başarısızlığındaki rolüne ilişkin iddiaları reddetti hem de Coinbase’in düzenleme sürecinde engelleyici değil, değişiklik talep eden bir taraf olduğunu ortaya koymaya çalıştı.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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