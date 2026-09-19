RIPPLE (XRP)

XRP Ledger’da günlük işlem sayısı 2,34 milyonu aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger'da son 24 saatte 2,34 milyonun üzerinde işlem kaydedildi.
  • 📈 $XRP son bir günde yaklaşık %8 yükselerek 1,43 dolara çıktı.
  • 📊 Günlük işlem sayısı, 30 günlük yaklaşık 2 milyon ortalamanın üzerine yerleşti.
  • 🧭 CLARITY Act sonrası oluşan baskının zayıflaması, ağ faaliyetleriyle aynı dönemde izlendi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP Ledger ağındaki işlem hacmi, kripto para piyasasındaki genel toparlanmaya paralel olarak belirgin biçimde arttı. Son 24 saatte ağda 2.344.225 işlem kaydedildi. Bu seviye, bir önceki güne göre yaklaşık %8,9 artışa işaret etti.

İçindekiler
1 Ağ kullanımında son günlerde ivme güçlendi
2 Fiyat hareketi işlem artışıyla aynı döneme denk geldi
3 CLARITY Act etkisinin zayıflaması izleniyor

Ağ kullanımında son günlerde ivme güçlendi

XRPScan verileri, 18 Eylül itibarıyla XRP Ledger üzerindeki faaliyetlerin son günlerde istikrarlı biçimde yükseldiğini gösterdi. Ağ, 16 Eylül’de 2.117.620 işlem üretmişti. Son verilerle birlikte günlük işlem sayısı, 30 günlük yaklaşık 2 milyonluk ortalamanın da üzerine çıktı.

XRP Ledger, Ripple ekosisteminde kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Son veriler, ağdaki kullanımın yalnızca fiyat hareketiyle değil, aynı zamanda zincir üstü etkinlikteki artışla da desteklendiğine işaret ediyor.

XRP Ledger’da son 24 saatte kaydedilen 2.344.225 işlem, hem önceki güne göre artışa hem de 30 günlük ortalamanın aşılmasına işaret ediyor.

Fiyat hareketi işlem artışıyla aynı döneme denk geldi

Ağdaki yükseliş, XRP fiyatındaki sert toparlanmayla aynı dönemde gerçekleşti. XRP, son 24 saatte yaklaşık %8 değer kazanarak 1,43 dolara çıktı. Bu hareket, piyasadaki risk iştahının artmasıyla birlikte yatırımcı güveninin yeniden güçlendiğine işaret etti.

İşlem sayısındaki artışın, fiyat ivmesinin yeniden hız kazanmasıyla desteklendiği görülüyor. Son günlerdeki tablo, XRP tarafındaki toparlanmanın yalnızca piyasa fiyatına değil, ağ kullanımına da yansıdığını ortaya koydu.

CLARITY Act etkisinin zayıflaması izleniyor

Veriler, ABD Senatosu’nda CLARITY Act ile bağlantılı gelişmelerin ardından oluşan baskının etkisinin zayıfladığını da gösterdi. XRP’de önceki kayıpların önemli bölümünün geri alınması, zincir üstü hareketliliği destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Son günlerde art arda görülen yüksek işlem sayıları, XRP Ledger üzerindeki etkinliğin kısa vadede daha yakından izleneceğini ortaya koyuyor. Piyasa katılımcıları, fiyat performansı ile ağ verileri arasındaki ilişkinin sürüp sürmeyeceğine odaklandı.

XRP fiyatındaki yaklaşık %8’lik yükselişin ardından ağ etkinliğinin hızlanması, işlem sayılarındaki artışı öne çıkardı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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