XRP Ledger işlemleri hızlandı, ödeme hacmi 1,1 milyar XRP’yi aştı

XRP Ledger ağında işlem hareketliliği son verilerle belirgin biçimde arttı. Günlük ödeme hacmi 1,1 milyar XRP seviyesini aşarken, bu tablo XRP fiyatındaki toparlanma arayışına ek destek sağlayabilecek bir gelişme olarak öne çıktı. Ağ verileri, eylül döneminde ödeme hacminin yaklaşık 1,16 milyar XRP düzeyine yaklaştığını gösteriyor.

Ağ verilerinde güçlü artış

Son ölçüm, 30 günlük 494,6 milyon XRP ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye işaret ediyor. Yalnızca aktarılan değer değil, işlem sayıları da yukarı yönlü seyretti. Başarıyla tamamlanan işlemler yüzde 11,2 artışla 1,5 milyona çıktı. XRPL gösterge panelindeki toplam işlem sayısı ise yüzde 23,9 yükselerek 2,2 milyona ulaştı.

Aynı dönemde 757 bin 400 ödeme kaydedildi. Aktif hesap sayısı yüzde 21,5 artışla 18 bin 700’e yükselirken, defter başına işlem sayısında da yüzde 24,1 artış görüldü. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı olarak çalışan ve ödemeler ile varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

XRP Ledger verileri, ödeme hacminde aylık ortalamanın belirgin biçimde üzerine çıkan bir artışa işaret ederken, işlem aktivitesindeki yükseliş de bu harekete eşlik etti.

Buna karşın tüm göstergeler aynı yönde ilerlemedi. Aktif kullanıcı sayısı yüzde 17,3 düşüşle 155 bin 300’e geriledi. Bu ayrışma, ağdaki hareketliliğin yeni kullanıcı girişinden çok mevcut katılımcıların daha büyük tutarlı ya da daha sık transferlerinden kaynaklanmış olabileceğini düşündürüyor.

Fiyatta kritik bölgeler izleniyor

Piyasa cephesinde XRP, ağ verilerindeki canlanmaya rağmen baskı altında kalmayı sürdürüyor. Ağustostaki yükseliş denemesinde 1,70 dolara yaklaşan varlık, ardından sert satışla karşılaştı. XRP şu sıralar yaklaşık 1,32 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kısa süre önce 1,42 dolardan gerileyen fiyat, 1,28 ile 1,30 dolar aralığını test etti ve alıcılar bu bölgeyi şimdilik korudu.

Yukarı yönlü ilk önemli engel 1,34 ile 1,36 dolar bandında bulunuyor. Bu bölge hem yakın dönem direnci hem de uzun vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu alan olarak dikkat çekiyor. Bu aralığın yeniden aşılması halinde 1,40 ile 1,45 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

1,28 doların altındaki alan korunamadığı takdirde toparlanma çabası zayıflayabilir ve XRP daha sert bir düzeltmeye açık hale gelebilir.

Aşağıda ise 1,28 dolar seviyesi kritik destek konumunu koruyor. Buna ek olarak 1,24 ile 1,27 dolar aralığında hareketli ortalamalara dayanan ikinci bir destek kümesi yer alıyor. Bu bölgenin kaybedilmesi, teknik görünüm açısından riskleri artırabilir.

Özetle, 1,1 ile 1,2 milyar XRP aralığına çıkan ödeme hacmi zamanlama açısından dikkat çekici bir döneme denk geldi. Değer transferindeki artış, daha yoğun işlem akışı ve teknik toparlanma girişimi birlikte değerlendirildiğinde, ağdaki veriler fiyat hareketinin tek başına gösterdiğinden daha güçlü bir destek zemini sunuyor. Yine de bu tablo, tek başına kalıcı bir yön değişimini garanti etmiyor.