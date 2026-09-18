SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu yakım hızı 24 saatte %100 geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu yakım verilerinde son 24 saatte sıfır işlem kaydedildi ve günlük oran %100 geriledi.
  • 📉 Son yedi günde 44,60 milyon, son 30 günde 413,44 milyon SHIB yakılırken $SHIB fiyatı 24 saatte %9 yükseldi.
  • 🏦 Fed, üç yıldan uzun aranın ardından faiz artırdı ve yetkililerin çoğu ek artış bekliyor.
  • 🛠️ Shiarium düğüm operatörlerine, eski eş seti devre dışı kaldığı için dosyaları güncelleme uyarısı yapıldı.
Onur Atam
Onur Atam

Shiba Inu ekosisteminde son 24 saatte yakılan SHIB miktarı sıfır oldu. Shibburn verileri, günlük yakım hızının %100 gerilediğini gösterdi. Son dokuz saatte de kayıtlı herhangi bir yakım işlemi görülmedi.

İçindekiler
1 Yakım verilerinde dikkat çeken durgunluk
2 Piyasa yükselirken SHIB fiyatı da arttı
3 Fed cephesinde sıkılaşma mesajı
4 Ağ tarafında düğüm operatörlerine uyarı

Yakım verilerinde dikkat çeken durgunluk

Sıfır yakım kaydı, mekanizmanın devre dışı kaldığı ya da SHIB yakımlarının kalıcı biçimde durduğu anlamına gelmiyor. Bu tablo, yalnızca ilgili zaman aralığında kriterlere uyan bir yakım işleminin kayda geçmediğine işaret ediyor. Gün kapanmadan önce verilerde değişim yaşanıp yaşanmayacağı ise yakından izleniyor.

Daha geniş zaman diliminde ise tablo farklı seyrediyor. Son yedi günde toplam 44,60 milyon SHIB yakıldı. Son 30 günlük dönemde bu rakam 413,44 milyon SHIB olarak kaydedildi. Buna karşın haftalık yakım hızı %69,59, 30 günlük yakım hızı ise %88,05 geriledi.

Shibburn verileri, son 24 saatte ve son dokuz saatte sıfır SHIB yakımı gösterirken, yedi günlük toplamın 44,60 milyon SHIB, 30 günlük toplamın ise 413,44 milyon SHIB seviyesinde bulunduğunu ortaya koyuyor.

Piyasa yükselirken SHIB fiyatı da arttı

SHIB fiyatı aynı dönemde daha güçlü bir görünüm sergiledi. Token, son 24 saatte %9 yükselerek 0.00000543 dolara çıktı. Bu hareket, kripto para piyasasındaki genel toparlanma ile aynı zamana denk geldi.

Piyasalarda odak, ABD Merkez Bankasının faiz patikasına çevrildi. Riskli varlıklarda görülen hareketlilik, yatırımcıların yalnızca son faiz artışına değil, gelecek döneme ilişkin yönlendirmelere de ağırlık verdiğini gösterdi. Teknik göstergeler, direnç seviyeleri ve piyasa takibinin önem kazandığı bu dönemde, geleneksel piyasalar karmaşık aracı kurumlarla yavaşlarken, devasa bir değişim yaşanıyor: Wall Street, Web3’e taşınıyor. Yatırımcılar artık büyük ABD şirketlerinin hisselerini, altın ve gümüşü doğrudan kripto cüzdanlarında tutmak için 1stepSwap gibi platformlara yöneliyor. Gerçek dünya varlıklarını blockchain’e taşıyan ve saniyeler içinde en iyi piyasa fiyatını otomatik bulan bu sistem, aracıları tamamen ortadan kaldırıyor.

Fed cephesinde sıkılaşma mesajı

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı çarşamba günü tamamlandı. Toplantının ardından ABD Merkez Bankasının üç yıldan uzun süren aranın ardından ilk faiz artışını yaptığı ve ek sıkılaşma ihtimalinin masada kaldığı görüldü.

Fed Başkanı Kevin Warsh, çarşamba günkü basın toplantısında enflasyonun uzun süredir fazla yüksek seyrettiğini vurgularken, nokta grafik verileri yetkililerin çoğunun bir faiz artışı daha beklediğine işaret ediyor.

Ağ tarafında düğüm operatörlerine uyarı

Shiba Inu topluluğunun uzun süredir bilinen üyelerinden Mazrael, bu hafta Shiarium düğüm operatörlerini eş rotasyonu konusunda bilgilendirdi. Yeni Bor statik düğümlerinin ve Heimdall kalıcı eşlerinin yayımlandığını, eski setin ise çalışmayı bıraktığını aktardı.

Mazrael, her iki dosyanın da güncellenmesinin önemine dikkat çekti. Gerekli güncellemenin yapılmaması halinde peercount değerinin sıfıra inebileceği ve senkronizasyonun durabileceği uyarısında bulundu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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