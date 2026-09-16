Shiba Inu, satış dalgasıyla 0.000005 doların altına geriledi

Shiba Inu, kripto para piyasasındaki geniş çaplı düşüşe paralel olarak 0.000005 dolar seviyesinin altına indi. CoinGecko verilerine göre SHIB son 24 saatte %5,5, son 7 günde yaklaşık %10 ve son 14 günde %5,4 değer kaybetti. Buna karşın token, aylık görünümde hala %10’un üzerinde artıda bulunuyor.

Satış baskısında piyasa etkisi öne çıktı

Son geri çekilmede, ABD Senatosu’nun CLARITY Act tasarısına karşı oy kullanmasıyla artan belirsizlik etkili oldu. Bitcoin kısa süre önce gördüğü 81.000 dolar seviyesinden 75.000 dolara kadar düştü. Daha yüksek risk taşıyan varlıklar da Bitcoin’deki zayıflığı izledi ve SHIB üzerindeki baskı belirginleşti.

Shiba Inu, piyasa değerine göre öne çıkan memecoin’lerden biri olarak biliniyor. Bu tür varlıklar, yatırımcıların risk iştahının zayıfladığı dönemlerde daha sert fiyat hareketleri gösterebiliyor. Mevcut tabloda yatırımcıların daha temkinli davrandığı, bu nedenle spekülatif varlıklara yönelimin sınırlı kaldığı görülüyor.

CoinGecko verileri, SHIB’in son 24 saatte %5,5 gerilediğini, haftalık kaybın ise yaklaşık %10’a ulaştığını gösteriyor.

Faiz beklentileri memecoin’leri zorluyor

Piyasadaki tedirginliği artıran bir başka unsur da ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki FOMC toplantısında faiz artırabileceğine yönelik beklenti oldu. FOMC, para politikasına yön veren Federal Açık Piyasa Komitesi olarak görev yapıyor.

Mini sözlük: FOMC, ABD Merkez Bankası içinde faiz kararlarını alan komitedir. Bu kurulun kararları, dolar likiditesi ve küresel risk iştahı üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Jackson Hole toplantısında kullanılan sıkı para politikası tonunun ve ağustos ayı istihdam verilerinin, daha yüksek faiz olasılığını desteklediği değerlendiriliyor. Faizlerin yükselmesi durumunda yatırımcıların daha düşük riskli araçlara yönelmesi beklenebilir. Bu tablo, Shiba Inu gibi memecoin’lerde ek baskı yaratabilir.

Yıl sonuna dönük toparlanma beklentisi korunuyor

Buna rağmen yılın ilerleyen dönemleri için daha olumlu tahminler de gündemde kalmayı sürdürüyor. Bazı analistler, 2026’nın sonuna doğru kripto para piyasasında yeniden ivme oluşabileceğini düşünüyor. Bernstein, Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini yeniden kazanabileceğini öngörüyor.

Bernstein, Bitcoin’in 100.000 dolar seviyesini yeniden kazanabileceğini öngörüyor; böyle bir senaryo piyasanın genelinde yeni bir yükseliş dalgasını destekleyebilir.

Bitcoin’in yeniden 100.000 dolar seviyesine çıkması halinde, piyasa genelinde risk iştahı toparlanabilir. Böyle bir senaryoda Shiba Inu’nun da 0.00001 dolar seviyesini yeniden test etmesi olasılık dahilinde görülüyor. Ancak kısa vadede fiyat yönünde belirleyici unsur, makroekonomik görünüm ve Bitcoin’in seyri olmaya devam ediyor.