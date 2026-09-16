ABD Senatosu CLARITY Act’i ilerletmeyince Bitcoin 76 bin doların altına indi

ABD Senatosu’nun kripto para piyasasının yapısına ilişkin CLARITY Act tasarısını ilerletememesi, Bitcoin ve genel kripto piyasasında satış baskısını artırdı. Oylamada gerekli 60 oy sağlanamayınca Bitcoin yaklaşık %4 geriledi ve gün içinde 74.900 dolara kadar indi.

Kısa vadeli yatırımcılarda satış hızlandı

Zincir üstü veriler, özellikle kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının düşüşe daha sert tepki verdiğini gösterdi. CryptoQuant verilerine dayanan analize göre bu grubun borsalara gönderdiği toplam BTC miktarı yaklaşık 19.400 BTC’den 33.100 BTC’ye çıktı. Zararına borsalara aktarılan miktar ise 23.200 BTC ile eylüldeki en yüksek kısa vadeli teslimiyet hareketi oldu.

Kısa vadeli yatırımcıların borsalara yönlendirdiği BTC miktarındaki artış, son satış dalgasının en çok yakın dönemde alım yapan yatırımcıları zorladığına işaret ediyor.

Dağılım tarafında da dikkat çekici hareketler görüldü. Kraken’e 6.000 BTC’nin üzerinde giriş olurken, bu seviye platformun olağan 2.000 ile 3.000 BTC aralığının belirgin biçimde üstünde kaldı. Binance’e 10.000 BTC’den fazla transfer yapıldı. Coinbase Advanced’e giren 7.300 BTC ise görece olağan düzeyde seyretti.

Bu tablo, satışların tüm yatırımcı tabanına eşit biçimde yayılmadığını, baskının daha çok kısa süre önce alınmış Bitcoin’lerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Kraken, Binance ve Coinbase küresel ölçekte öne çıkan kripto varlık alım satım platformları arasında yer alıyor.

Fiyat 75 bin ile 76 bin dolar bandında tutunmaya çalışıyor

Teknik görünümde Bitcoin 75.000 ile 76.000 dolar aralığında denge arayışını sürdürüyor. Varlık, 80.000 doların üzerindeki hareketini kalıcı hale getiremeyince yeniden kısa vadeli ortalamalara yaklaştı. Günlük grafikte fiyatın 75.500 ile 76.000 dolar bandındaki kısa vadeli hareketli ortalamaların çevresinde işlem gördüğü belirtiliyor.

Momentum göstergelerinde de zayıflama öne çıktı. Ağustostaki yükseliş sırasında aşırı alım bölgesine yaklaşan günlük RSI, daha sonra nötr kabul edilen 50 seviyesine geri çekildi. Bu durum, yukarı yönlü hareketin hız kaybettiğine işaret ediyor.

Bitcoin’de yukarı yönlü görünümün güç kazanabilmesi için önce 78.000 doların geri alınması, ardından 80.000 ile 81.000 dolar aralığının aşılması gerekiyor.

Yukarı yön için kritik eşikler izleniyor

Piyasanın yeniden güç kazanabilmesi için ilk aşamada 78.000 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. 80.000 ile 81.000 dolar bandının üzerinde oluşacak bir toparlanma ise son satış dalgasıyla bozulan fiyat yapısını onarabilir. Buna karşın Bitcoin orta vadede daha güçlü kabul edilen teknik desteklerin hala üzerinde bulunuyor.

Bununla birlikte, 23.200 BTC’lik zararına transfer hacmi kısa vadeli yatırımcıların son geri çekilmede belirgin biçimde etkilendiğini gösteriyor. Senato sürecine ilişkin belirsizlik sürerken, piyasanın yönünde hem düzenleme başlıkları hem de kısa vadeli destek bölgeleri belirleyici olacak.