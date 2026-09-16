XRPL, Batch yükseltmesi için gerekli oy eşiğini aştı

XRP Ledger’da beklenen Batch, yani XLS 56 yükseltmesi için geri sayım başladı. Analiz platformu XRPScan verilerine göre düzenleme, doğrulayıcı oylarının %82,86’sını alarak kritik eşiği geçti. Ağ kuralları gereği bu seviyenin aşılmasıyla birlikte 14 günlük onay süreci devreye girdi.

14 günlük onay süreci başladı

Mevcut uzlaşma korunursa yükseltme 29 Eylül 2026 saat 14:06 UTC’de otomatik olarak devreye girecek. XRP Ledger, Ripple tarafından geliştirilen ancak bağımsız doğrulayıcılarla çalışan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Bu nedenle değişikliklerin yürürlüğe girmesi, doğrulayıcı desteğinin belirli süre boyunca kesintisiz sürmesine bağlı bulunuyor.

Batch özelliği, geliştiricilerin toplu işlem modelini ağa kazandırmak için yaptığı ikinci girişim oldu. Şubat ayında yayımlanan ilk sürüm, Cantina AI denetçilerinin imza doğrulama mantığında güvenlik açığı tespit etmesinin ardından acil olarak durdurulmuştu. Söz konusu açığın, bazı senaryolarda fon güvenliğini riske atabileceği değerlendirilmişti.

Yükseltme için gerekli oy oranının aşılmasıyla 14 günlük zorunlu süre başladı. Destek korunursa XLS 56, 29 Eylül 2026’da otomatik olarak etkinleşecek.

Yeni sürüm denetimlerden geçti

RippleX ekibi ilk sürümdeki sorunu gizlemek yerine mimariyi baştan ele aldı. Aylar süren testlerin ardından yeni kod, Halborn ve Common Prefix uzmanlarının incelemelerinden geçti. Ayrıca Sherlock Attackathon kapsamında açık stres testine çıkarıldı. Güvenli kabul edilen sürüm daha sonra xrpld v3.3.0 paketine dahil edildi ve doğrulayıcılardan destek aldı.

Mini sözlük: xrpld, XRP Ledger ağını çalıştıran temel dügum yazılımıdır. Doğrulayıcılar bu yazılımın belirli sürümlerini kullanarak ağdaki değişikliklere destek verir.

Toplu işlemler nasıl çalışacak

Batch özelliği, farklı kullanıcılara ait en fazla 8 ayrı işlemin tek bir paket içinde birleştirilmesine ve tek defada defter kapanışı sırasında yürütülmesine imkan tanıyor. Buradaki temel kural, işlemlerin ya tamamen gerçekleşmesi ya da tamamen iptal edilmesi olacak.

Paket içindeki işlemlerden biri başarısız olursa ya da fiyat kayması gibi bir sorun ortaya çıkarsa ağ tüm paketi geri alacak. Böylece bir tarafın varlığı gönderip diğer tarafın işlemi tamamlayamaması gibi risklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tek bir pakette yer alan işlemlerden biri başarısız olduğunda tüm dizinin geri alınması, taraflardan birinin işlemde yarım kalması riskini azaltacak.

Kullanım alanları genişleyebilir

Yeni yapı, daha önce daha karmaşık ve maliyetli çözümler gerektiren bazı kullanım alanlarını doğrudan destekleyebilir. Kurumsal uzlaşmalarda tokenleştirilmiş bir varlığın devri ile ödemenin aynı anda tamamlanması mümkün hale gelebilir. Kullanıcılar NFT varlıklarını araya XRP ya da başka bir token sokmadan doğrudan takas edebilir. Uygulama geliştiricileri hizmet ücretlerini ana ödemeyle eşzamanlı tahsil edebilir. Merkeziyetsiz borsalarda ise yatırımcılar birden fazla emri tek paket halinde gönderip ilk gerçekleşen emrin çalışmasını, diğerlerinin ise iptal edilmesini sağlayabilir.

XLS 56’nın etkinleşmesine iki haftadan kısa süre kaldı. Yükseltme planlandığı gibi devreye girerse XRPL’nin hızlı transfer altyapısının ötesine geçerek daha gelişmiş ticari ve merkeziyetsiz finans işlemlerine uygun bir yapıya yaklaşması bekleniyor.