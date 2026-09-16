RIPPLE (XRP)

DCENT, App Wallet için acil güvenlik uyarısı yayımladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 DCENT, App Wallet içinde olağan dışı varlık transferleri tespit etti.
  • 📱 Şirket, App Wallet kullanıcılarından güncelleme sonrası fonlarını güvenli adrese taşımasını istedi.
  • 🔐 Aynı kurtarma ifadesini kullananlar için $XRP dahil tüm varlıklarda ek dikkat çağrısı yapıldı.
  • ⚠️ DCENT, X üzerinde resmi destek hesabı olmadığını ve özel anahtar istemeyeceğini duyurdu.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Güney Kore merkezli kripto cüzdan sağlayıcısı DCENT, App Wallet ürününde olağan dışı varlık transferleri tespit ettiğini açıkladı. Şirket, olayla ilgili acil inceleme başlatırken ilk bulguların sorunun App Wallet ile sınırlı göründüğünü gösterdiğini bildirdi.

İçindekiler
1 Kullanıcılara acil taşıma çağrısı
2 Donanım cüzdanlarının etkilenmediği belirtildi
3 Dolandırıcılık ve kimlik taklidi uyarısı

Kullanıcılara acil taşıma çağrısı

DCENT, App Wallet içinde tutarı ne olursa olsun varlık bulunduran kullanıcıların fonlarını vakit kaybetmeden güvenli bir donanım cüzdanına ya da güvenilir başka bir cüzdan adresine aktarmasını tavsiye etti. Aynı kurtarma ifadesini hem App Wallet hem de donanım cüzdanında kullananlar için de aynı uyarı yapıldı.

DCENT, App Wallet kullanıcılarının varlık transferi yapmadan önce uygulamayı en güncel sürüme yükseltmesi gerektiğini, güncelleme tamamlanmadan işlem başlatılmamasını istedi.

Şirket, aynı kurtarma ifadesi App Wallet içinde kullanıldıysa bu ifadenin ilk olarak nerede oluşturulduğuna bakılmaksızın kullanıcıların önlem alması gerektiğini belirtti. Buna karşılık, kurtarma ifadesini hiçbir zaman DCENT App Wallet içine girmeyen veya burada geri yüklemeyen donanım cüzdanı kullanıcıları için ek bir adım gerekmediği kaydedildi.

Mini sözlük: Mnemonic phrase, cüzdanın yedeklenmesi ve yeniden kurulması için kullanılan kelime dizisidir. Bu ifade ele geçirilirse ilgili varlıklara erişim riski doğabilir.

Donanım cüzdanlarının etkilenmediği belirtildi

DCENT, ayrı bir bilgilendirmede şu ana kadar doğrudan DCENT Hardware Wallet kaynaklı bir etki saptanmadığını duyurdu. Güvenlik olayından etkilenen App Wallet, tek başına çalışabilen veya şirketin donanım cüzdanlarıyla eşleştirilebilen yazılım tabanlı mobil cüzdanı ifade ediyor.

DCENT, Güney Koreli siber güvenlik şirketi IoTrust tarafından geliştirilen bir cüzdan markası olarak XRP dahil çok sayıda kripto varlığı destekliyor. Bu nedenle uyarı, XRP işlemlerinin güçlü olduğu Güney Kore piyasasında yakından izleniyor.

Dolandırıcılık ve kimlik taklidi uyarısı

Şirket, olayın kök nedenini araştırırken kullanıcıları kimlik taklidi ve oltalama girişimlerine karşı dikkatli olmaya çağırdı. DCENT, doğrudan mesajlar veya resmi olmayan kanallar üzerinden paylaşılan cüzdan adreslerine varlık gönderilmemesi gerektiğini, doğrulanmamış bağlantılara tıklanmamasını ve transfer talimatlarının izlenmemesini istedi.

DCENT, kurtarma ifadesi veya özel anahtar talep etmeyeceğini, varlıkların geri alınması ya da tazminat için ayrı bir cüzdan adresine transfer istemeyeceğini vurguladı.

Şirket ayrıca X platformunda resmi destek hesabı bulunmadığını bildirdi. Bu nedenle kullanıcıların doğrudan mesaj, e posta, sosyal medya paylaşımları ve diğer resmi olmayan kanallar üzerinden gelen kurtarma, tazminat veya transfer yönlendirmelerine itibar etmemesi istendi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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