Analist, XRP için çoklu trend kırılımının hızlanabileceğini öngörüyor

Kripto para analisti Bird, XRP’nin günlük grafiğinde yer alan düşüş eğilimli trend çizgilerinin aynı noktada birleştiğini ve son fiyat hareketinin bu yapının üzerine taşındığını söyledi. Analistin değerlendirmesine göre bu görünüm, uzun süredir devam eden aşağı yönlü yapının zayıfladığına işaret ediyor.

XRP grafiğinde dikkat çeken eşzamanlı kırılım

Bird, X platformunda yaptığı paylaşımda XRP için olası tüm trend çizgilerinin aynı mesajı verdiğini belirtti. Analist, özellikle günlük zaman diliminde birden fazla düşen trend çizgisinin aynı anda aşılmasının nadir görülen bir teknik tablo oluşturduğunu savunuyor. Bird, XRP odaklı paylaşımlarıyla bilinen bir piyasa yorumcusu olarak öne çıkıyor.

Bird, XRP grafiğindeki tüm olası trend çizgilerinin aynı yöne işaret ettiğini ve fiyat yapısının yukarı hareket için elverişli bir görünüm sergilediğini düşünüyor.

İncelenen grafik, Mayıs 2025 ile Ekim 2026 arasındaki dönemi kapsıyor. XRP, Temmuz 2025’te 3,65 dolara kadar yükseldikten sonra kalıcı bir düşüş sürecine girdi. Bu geri çekilme sırasında 3,65 dolar, 2,60 dolar ve 1,80 dolar çevresindeki zirvelerden geçen birkaç ayrı düşen trend çizgisi oluştu.

Bird’ün çizdiği bu doğrular farklı eğimlere sahip olsa da mevcut fiyat bölgesinde birbirine yaklaşıyor. XRP’nin son toparlanması, bu çizgilerin birden fazlasının aynı anda yukarı kırılmasına yol açtı. Analist, bu kesişimi yorumunun merkezine yerleştiriyor.

Fiyat hareketinde öne çıkan seviyeler

XRP, ağustos ayında yaklaşık 1 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra sert bir sıçrama yaptı ve 1,5138 dolara kadar toparlandı. Bu yükseliş, fiyatın önceki düşüş boyunca oluşan teknik bariyerlerin üzerine çıkmasını sağladı. Bird’ün grafiğinde yer alan yukarı yönlü ok, kısa vadede 2 dolar bölgesini işaret ediyor.

Geç 2025 dönemindeki önceki yatay seyir de 1,80 dolar ile 2 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bu nedenle söz konusu bant, mevcut hareketin devamı açısından izlenen ana bölge olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 1,40 dolar seviyesi son kırılım kümesinin tabanı olarak dikkat çekiyor. Bunun altında ise 1,20 dolar, son düşüş ayağından önceki yapı açısından önemli bir eşik olarak görülüyor.

Seviye Anlamı Dönem 3,65 dolar Tepe seviye Temmuz 2025 1,5138 dolar Güncel toparlanma bölgesi Ekim 2026 2 dolar Grafikte öne çıkan hedef bölge Kısa vade 1,40 dolar Yakın geri çekilme bölgesi Kısa vade 1,20 dolar Önceki yapı seviyesi Düşüş sonrası

Analizin dayandığı teknik çerçeve

Bird’ün temel tezi, tek bir trend çizgisinden değil, aynı düşüş sürecinin farklı aşamalarından türetilen çizgilerin ortak sinyal üretmesinden kaynaklanıyor. Analiste göre bağımsız biçimde çizilmiş bu hatların aynı fiyat ve zaman çevresinde buluşması, teknik görünümü daha dikkat çekici hale getiriyor.

Analizin odağında, farklı zirvelerden geçen çok sayıdaki düşen trend çizgisinin mevcut fiyat bölgesinde birleşmesi ve XRP’nin bunların üzerine aynı dönemde çıkması yer alıyor.

Bu değerlendirme tamamen teknik grafik yapısına dayanıyor. Metinde yer alan analiz, yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor ve piyasa koşullarına bağlı olarak görünümün değişebileceği unutulmuyor.