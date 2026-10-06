🚨 DeepSeek, halka arz öncesi turda 12 milyar dolar toplamaya hazırlanıyor.

Yapay zeka şirketi DeepSeek’in halka arz öncesi son finansman turunda en az 80 milyar yuan, yani yaklaşık 12 milyar dolar toplamaya hazırlandığı aktarılıyor. Başlangıçta 50 milyar yuan olarak belirlenen hedefin belirgin biçimde aşılması, özel piyasadaki talebin hızlandığına işaret ediyor. Sürece Tencent Holdings ve batarya üreticisi CATL gibi büyük yatırımcıların katıldığı, güçlü ilginin toplam tutarı 100 milyar yuana, yani yaklaşık 15 milyar dolara yaklaştırabileceği ifade ediliyor.

Yeni model sonrası altyapı yatırımı büyüyor

Finansmandaki artış, DeepSeek’in V4 Flash yapay zeka modelini piyasaya sürmesinin ardından geldi. Şirketin bu kaynakla hesaplama altyapısını ciddi ölçüde genişletmeyi planladığı belirtiliyor. DeepSeek, İç Moğolistan’da kurulacak yeni veri merkezinde Huawei’nin gelişmiş yapay zeka hızlandırıcılarından en az 160 bin adet devreye almayı hedefliyor.

DeepSeek, son dönemde Çin’in yapay zeka yarışında öne çıkan şirketlerden biri olarak görülüyor. Planlanan kapasite artışı, hem Çin içindeki rakiplerle hem de küresel oyuncularla daha sert bir rekabet dönemine girileceğine işaret ediyor.

DeepSeek’in yeni finansman turunun, şirketin hesaplama kapasitesini hızla büyütmesi ve halka arz öncesi yapısını yeniden şekillendirmesi için kullanılması bekleniyor.

Halka arz hazırlığı ve rekabet yarışı

Finansman turunun tamamlanmasının ardından şirketin, olası bir halka arz öncesinde kurumsal yapısını yeniden düzenlemesi bekleniyor. Hedefte, 2027’nin başlarında Şanghay’daki teknoloji odaklı STAR Market bulunuyor. Bu süreç, Çin yapay zeka sektöründe rekabetin yeni bir evreye geçtiği döneme denk geliyor.

Aynı dönemde rakip Moonshot AI da 2027’nin ilk çeyreğinde Hong Kong’da halka arz seçeneğini değerlendiriyor. Şirket için konuşulan değerleme yaklaşık 50 milyar dolar seviyesinde. Bu tablo, Çin’de yapay zeka girişimlerinin yalnızca ürün geliştirme alanında değil, sermaye toplama yarışında da karşı karşıya geldiğini gösteriyor.

Kripto piyasaları için dolaylı sinyal tartışması

Bu büyük finansman turu, yalnızca yapay zeka sektörünü değil, teknoloji ve kripto bağlantılı varlıklara yönelik risk iştahını da gündeme taşıdı. Piyasa katılımcıları, özel sermayenin yapay zeka altyapısına yönelmesinin GPU üreticileri ve yarı iletken tedarik zinciri için kalıcı talep oluşturup oluşturmayacağını izliyor. Tartışmanın odağında ise artan harcamaların gelir ve verimlilik artışıyla desteklenip desteklenemeyeceği yer alıyor.

Kripto tarafında değerlendirme, yapay zeka heyecanından çok sermaye akışının yönüne odaklanmış durumda. Büyük ölçekli yapay zeka finansmanlarının, teknoloji hisseleri, yapay zeka tokenları ve daha yüksek riskli dijital varlıklar için de destekleyici bir zemin oluşturabileceği konuşuluyor. Buna karşılık, yatırımcı duyarlılığında tersine dönüş yaşanması halinde aynı alanlarda baskı da hızla artabilir.

Yapay zeka yarışı artık yalnızca model performansıyla değil, sermaye, hesaplama kapasitesi, müşteri erişimi ve uzun vadeli uygulama gücüyle şekilleniyor.

GPU ağları ve madencilik tarafında yeni bağlantı

Yapay zeka ile kripto arasındaki en güçlü bağlardan biri, merkeziyetsiz GPU ağlarında görülüyor. Bu alanda faaliyet gösteren Aethir, yapay zeka geliştiricilerini dağınık hesaplama kapasitesiyle buluşturan bir ağ olarak öne çıkıyor. Şirket, Eylül 2026’da fiziksel yapay zeka veri merkezlerine yöneldiğini ve 20 MW’a kadar kapasite hedeflediğini duyurdu. Planlamada NVIDIA B300 ve GB300 kümeleri yer alıyor.

Mini sözlük: GPU, grafik işlem birimi olarak bilinen ve yapay zeka modellerinin eğitimi ile çalıştırılmasında yaygın kullanılan işlemcidir. HPC ise yüksek başarımlı hesaplama anlamına gelir ve büyük veri ile yoğun işlem gerektiren iş yükleri için kurulan sistemleri ifade eder.

Benzer eğilim Bitcoin madenciliği altyapısında da görünür hale geldi. CoinShares verilerine göre borsada işlem gören Bitcoin madencileri toplamda 70 milyar doların üzerinde yapay zeka ve yüksek başarımlı hesaplama sözleşmesi açıkladı. Bazı işletmeler, kapasitesinin önemli bölümünü Bitcoin madenciliğinden yapay zeka veri merkezlerine kaydırıyor. CoinShares, halka açık madencilerde yapay zekanın gelir payının 2026 sonuna kadar yaklaşık yüzde 30’dan yüzde 70’e çıkabileceğini öngörüyor.