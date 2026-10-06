RIPPLE (XRP)

Nasdaq’ta işlem görecek Evernorth, XRP talebi beklentisini artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nasdaq'ta işlem görecek Evernorth, XRP için yeni kurumsal erişim kanalı açıyor.
  • 📈 Şirketin elinde 473 milyon XRP bulunuyor ve bu varlık yaklaşık 714 milyon dolar değer taşıyor.
  • 🏦 Evernorth, $XRP varlığını kredi, likidite ve DeFi işlemlerinde kullanmayı planlıyor.
  • 🗓️ XRPN geçen hafta 53 dolara kadar çıktı ve Nasdaq işlemlerinin perşembe günü başlaması bekleniyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

XRP odaklı hazine şirketi Evernorth’un Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması, piyasada kurumsal talebin artabileceğine yönelik beklentileri öne çıkardı. Kripto analisti Digital Asset Investor, bu sürecin XRP etrafında biriken olumlu gelişmelerin yeni bir halkası olduğunu savunurken, bazı piyasa katılımcıları ise benzer beklentilerin daha önce de dile getirildiğini hatırlattı.

İçindekiler
1 Evernorth’un yapısı ve piyasa ilgisi
2 Analistin beklentisi ve gelen itirazlar
3 Evernorth modeli XRP piyasasını nasıl etkileyebilir
4 Listeleme takvimi ve mevcut seviye

Evernorth’un yapısı ve piyasa ilgisi

Evernorth ile birleşecek SPAC aracı XRPN, geçen hafta sert bir yükseliş kaydetti ve çarşamba günkü birleşme kapanışı öncesinde 53 dolara kadar çıktı. Ön listeleme aşamasındaki bu hareket, şirketin temsil ettiği modele yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret etti.

Birleşik şirketin bilançosunda 473 milyon XRP bulunuyor. Yaklaşık 714 milyon dolar değerindeki bu varlık, Evernorth’a hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için düzenlenmiş ve halka açık bir yapı üzerinden XRP’ye erişim sunma imkanı veriyor. Evernorth, doğrudan XRP tutmanın ötesine geçen bir strateji izlemeyi planlıyor.

Evernorth’un Nasdaq’ta işlem görmeye başlaması, XRP’ye doğrudan token tutmadan erişmek isteyen yatırımcılar için yeni bir kanal oluşturuyor.

Şirket, hisse başına XRP miktarını kurumsal kredi işlemleri, likidite sağlama faaliyetleri ve merkeziyetsiz finans uygulamalarına katılım yoluyla artırmayı hedefliyor. Bu planın uygulanması için 1 milyar doların üzerinde kaynak toplandığı aktarılıyor.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketle birleşerek onu borsaya taşımak için kurulan halka açık satın alma şirketidir. DeFi ise bankalar gibi geleneksel aracılar olmadan blokzincir tabanlı finansal işlemleri ifade eder.

Analistin beklentisi ve gelen itirazlar

Digital Asset Investor, mevcut tabloyu patlamaya hazır bir birikim olarak tanımlıyor. Analiste göre Evernorth’un halka açılması, XRP çevresinde bir süredir toplanan olumlu unsurların henüz fiyatlara tam yansımadığını gösteren gelişmelerden biri niteliği taşıyor.

Digital Asset Investor, XRP çevresinde baskının arttığını ve Evernorth listelemesinin bu süreci hızlandırabilecek gelişmeler arasında yer aldığını öne sürüyor.

Buna karşın bazı yorumcular, analistin yıllardır benzer yönde beklentiler dile getirdiğini, ancak XRP fiyatının bu öngörüleri aynı ölçüde karşılamadığını savundu. Bu nedenle Evernorth’un etkisinin boyutu konusunda piyasada görüş birliği oluşmuş değil.

Evernorth modeli XRP piyasasını nasıl etkileyebilir

Evernorth’un modeli pasif bir elde tutma yaklaşımına dayanmıyor. Şirketin XRP’yi XRP Ledger üzerindeki finansal altyapıda kullanmayı planlaması, zaman içinde ek alım ihtiyacını gündeme getirebilir. Bu durum, açık piyasada düzenli alım baskısı yaratma potansiyeli taşıyor.

Şirketin halka açık bir yapıda faaliyet göstermesi, denetlenmiş finansal tablolar sunması ve kurumsal yönetim standartlarına tabi olması da profesyonel yatırımcılar açısından ayrı bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu çerçeve, XRP’ye geleneksel portföy yapıları içinde erişim sağlamak isteyen yatırımcılar için daha tanıdık bir kanal sunabilir.

Listeleme takvimi ve mevcut seviye

XRP haberin yayımlandığı sırada 1.50 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Evernorth’un elindeki 473 milyon XRP, dolaşımdaki arzın kayda değer bir bölümünün açık piyasa dışında tutulduğu anlamına geliyor. Şirket stratejisini uyguladıkça bu yapının fiyat üzerinde yukarı yönlü etki oluşturup oluşturmayacağı piyasanın vereceği tepkiyle netleşecek.

Nasdaq işlemlerinin perşembe günü başlaması bekleniyor. Evernorth böylece, XRP altyapısına yönelik kurumsal ilginin genişlediği bir dönemde halka açık piyasalara adım atmış olacak.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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