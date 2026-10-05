XRPL, programlanabilir emanet sistemi için dokuzuncu test sürümünü yayımladı

XRP Ledger üzerinde programlanabilir emanet özelliklerinin kullanıma sunulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Geliştiriciler, Smart Escrow Devnet’in dokuzuncu sürümünü devreye aldı. Bu adım, ağda daha esnek ve koşula bağlı varlık kilitleme mekanizmalarının önünü açmayı amaçlıyor.

Yayıma giden süreçte yeni aşama

RippleX kıdemli yazılım mühendisi Mayukha Vadari, aynı zamanda Smart Escrows teklifinin yazarları arasında yer alıyor. RippleX, Ripple’ın geliştirici odaklı teknoloji birimi olarak XRPL üzerindeki araçlar ve altyapı üzerinde çalışıyor. Vadari, son güncellemenin lansmana doğru önemli bir aşama olduğunu belirtti. Buna karşın ekip, yayımdan önce çerçeveyi incelemeyi ve test etmeyi sürdürüyor.

Mayukha Vadari, XRPL üzerindeki programlanabilirliğin ilerlemeyi sürdürdüğünü ve Smart Escrows yapısının yayımdan önce inceleme ile test aşamasından geçtiğini söyledi.

Yeni Devnet sürümünü denemek isteyen kullanıcılar ve geliştiricilerin yapılandırmalarını güncellemesi gerekiyor. Dokuzuncu sürüm, görünür özelliklerin ötesinde altyapıya dönük çok sayıda değişiklik içeriyor.

Altyapıda Rust geçişi öne çıktı

Bu sürümdeki başlıca değişikliklerden biri, WebAssembly sanal makinesi entegrasyonunun tamamen C++ dilinden Rust diline taşınması oldu. Vadari, bu yeni mimarinin gas hesaplaması, hata yönetimi ve kontroller için tek bir giriş noktası sağladığını aktardı. Ayrıca bu geçişin, her bir ana sistem işlevi çağrısında performansı %30 ila %50 arasında artırdığı belirtildi.

Mini sözlük: WebAssembly, farklı programlama dillerinde yazılan kodların tarayıcı veya sanal makine benzeri ortamlarda yüksek verimle çalıştırılmasına imkan veren taşınabilir bir yürütme biçimidir. Rust ise bellek güvenliği ve performans odaklı yapısıyla özellikle altyapı ve sistem yazılımlarında tercih edilen bir programlama dilidir.

Geliştiriciler ayrıca ana sistem işlevlerinin adlarını, defter alanlarını, işlem motorundaki sonuç kodlarını ve yürütme giriş noktasını üretime hazır adlarla güncelledi. Bu değişikliklerin, test ortamını nihai kullanıma daha yakın hale getirmesi bekleniyor.

Smart Escrow ne sağlıyor

Mevcut XRPL emanet sistemi, kullanıcıların varlıklarını belirli bir süre boyunca kilitlemesine ya da kriptografik bir koşul gerçekleşene kadar bekletmesine imkan tanıyor. Smart Escrow ise bu yapının içine küçük bir WebAssembly programı eklenmesini sağlıyor. Böylece emanet işleminin tamamlanıp tamamlanmayacağına bu program karar verebiliyor.

Smart Escrow modeli, varlıkların serbest bırakılması için çok daha karmaşık koşullar tanımlanmasına imkan veriyor.

XLS-100 teklifinde Smart Escrows, XRP Ledger için ilk programlanabilirlik katmanı olarak tanımlanıyor. Olası kullanım alanları arasında noter onayı gerektiren işlemler, uyum süreçleri nedeniyle bekletilen transferler, gayrimenkul anlaşmaları ve belirli şartlara bağlı eşler arası işlemler yer alıyor.

Bu yapıda varlıklar, yalnızca gerekli onay girildiğinde, ilgili uyum kontrolü tamamlandığında veya oracle aracılığıyla gelen dış veri belirlenen ölçütleri karşıladığında serbest bırakılabilecek. Böylece emanet işlemleri, sabit zaman kilitlerinin ötesine taşınarak daha ayrıntılı koşullarla yönetilebilecek.