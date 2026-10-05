Fairshake kasım seçimi için 32 Temsilciler Meclisi üyesini destekliyor

Kripto sektörünün öne çıkan siyasi eylem komitelerinden Fairshake, kasım ayındaki ABD seçimleri için Temsilciler Meclisi’nde yeniden aday olan 32 mevcut üyeyi desteklediğini açıkladı. Desteklenen isimler 13 Demokrat ve 19 Cumhuriyetçiden oluşuyor.

Destek güvenli bölgelerde yoğunlaşıyor

Fairshake’in son listesinde yer alan adayların büyük bölümü, yeniden seçilme ihtimali yüksek görülen seçim bölgelerinde yarışıyor. Bu tablo, sektörün Kongre içindeki mevcut kripto dostu ilişkilerini koruma ve yasama sürecinde etkili isimlerle temasını güçlendirme hedefiyle örtüşüyor.

Kuruluş, bu adaylardan altısına kendisi ve bağlantılı yapıları üzerinden kişi başına 1 milyon dolar destek sağlıyor. Cumhuriyetçi kanatta bu yüksek destekten yararlanan isimler arasında Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill, komitenin kıdemli üyelerinden Bill Huizenga ve dijital varlıklar alt komitesine liderlik eden Bryan Steil bulunuyor. Fairshake, ABD’de kripto düzenlemeleri etrafında şekillenen seçim kampanyalarında öne çıkan bir süper PAC olarak biliniyor.

Fairshake sözcüsü Geoff Vetter, kuruluşun parti çizgisinden çok konu odaklı hareket ettiğini ve Amerikan inovasyonunu destekleyen kripto yanlısı adaylara her iki partide de destek verdiğini belirtti.

Demokrat adaylara da yüksek tutarlı destek verildi

Demokratlar arasında daha yüksek destek alan isimler arasında Nevada temsilcisi Steven Horsford ile Kaliforniya’dan Derek Tran yer aldı. Fairshake, Janelle Bynum’un da bu grupta bulunduğunu bildirdi. Bu üç isim de dijital varlık politikalarında Stand With Crypto tarafından verilen A notuna sahip.

Oregon’dan Demokrat temsilci Janelle Bynum, iki yıl önce Cumhuriyetçi Lori Chavez DeRemer’i yenerek koltuğu kazanmıştı. Chavez DeRemer daha sonra ABD Başkanı Donald Trump döneminde Çalışma Bakanlığı’nı yönetmiş, ancak bu yılın başlarında hakkında ortaya atılan çeşitli usulsüzlük iddialarının ardından görevinden ayrılmıştı. Bynum ise ilk döneminde kriptoyla ilgili yasa tasarılarına destek verdi ve bu yıl Digital Chamber tarafından düzenlenen DC Blockchain Summit etkinliğinde yer aldı.

Komite dengeleri sektör için kritik görülüyor

Desteklenen 32 ismin önemli bölümü, kripto vergi başlıklarının ele alınacağı Ways and Means Komitesi ile finansal düzenlemelerde belirleyici olan Finansal Hizmetler Komitesi’nde görev yapıyor. Tarım, bilim ve yargı komitelerinde yer alan bazı adaylar da gelecekte gündeme gelebilecek kripto yasa teklifleri açısından önem taşıyor.

Grup Aday sayısı Öne çıkan alan Demokratlar 13 Vergi ve dijital varlık düzenlemeleri Cumhuriyetçiler 19 Finansal hizmetler ve piyasa yapısı

Vetter, Fairshake’in ön seçimlerde şimdiye kadar destek verdiği 57 yarışın 53’ünde kazanan tarafta yer aldığını söyledi. Kuruluş, ABD tarihindeki en büyük kripto yanlısı kongre grubunu oluşturmayı hedefliyor. Ön seçimlerde ise çoğu zaman genel seçimi kazanma ihtimali daha yüksek görülen partinin adayına yöneldi.

Senato cephesinde daha temkinli bir çizgi izleniyor

Kripto sektörü açısından yasama sürecindeki asıl zorluk Temsilciler Meclisi’nden çok Senato tarafında yaşandı. Senato geçen yıl stabilcoin odaklı GENIUS Act tasarısını kabul etmişti. Buna karşılık son dönemde daha kritik görülen piyasa yapısı düzenlemesi niteliğindeki Digital Asset Market Clarity Act geçen ay ilerleme kaydedemedi.

Fairshake, bu tasarıya karşı oy veren senatörleri hedef alan geniş çaplı bir kamu kampanyası başlatmadı; buna rağmen kuruluşun en büyük karşı hamlesi, Senato’ya dönmeye çalışan eski Ohio Senatörü Sherrod Brown’a yöneldi.

Fairshake, Brown’ın yeniden seçilmesini engellemek için yaklaşık 30 milyon dolar ayırdı. Tyler ve Cameron Winklevoss tarafından kurulan ayrı bir PAC da Brown karşıtı çalışmalara 3 milyon dolar katkı sundu.