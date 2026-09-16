LITECOIN (LTC)

Litecoin, Fed kararı öncesi 49 dolar desteğinde kritik sınava girdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fed kararı öncesinde $LTC 49 dolar desteğinde kritik bir sınava girdi.
  • 📉 Litecoin 16 Eylül’de 51,20 dolar civarında işlem görürken günlük görünüm zayıf kaldı.
  • 📊 Analistler 50,50 dolar altını kısa vadede riskli, 53,50 ile 54 dolar bandını direnç bölgesi olarak izliyor.
  • 🏦 15 ile 16 Eylül FOMC toplantısından çıkacak kararın oynaklığı artırması bekleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Litecoin fiyatı, 50 doların orta bölgesinde tutunamamasının ardından zayıf seyrini sürdürdü. Piyasada dikkatler şimdi 49 ile 50 dolar aralığına çevrildi. Bu bölgenin korunması, mevcut yapının yeniden toparlanma ihtimalini canlı tutarken, aşağı yönlü kalıcı bir kırılma daha düşük desteklerin gündeme gelmesine yol açabilir.

İçindekiler
1 Kritik destek bölgesi öne çıktı
2 Kısa vadeli göstergeler baskının sürdüğünü gösteriyor
3 50,50 dolar altı ve 54 dolar üstü yakından izleniyor
4 Fed kararı oynaklığı artırabilir

Kritik destek bölgesi öne çıktı

LTC, 16 Eylül tarihinde 51,20 dolar civarında işlem gördü. Önceki seansta yaklaşık %3,5 gerileyen varlık, 15 Eylül’de 53,15 dolara yakın açıldıktan sonra 51,26 dolar civarında kapanış yaptı. Gün içi en düşük seviye ise 50,80 dolar oldu.

Litecoin, 2011’de oluşturulan ve ödemelerde daha hızlı ve düşük maliyetli transfer hedefiyle bilinen köklü bir kripto para ağı olarak öne çıkıyor. Son fiyat hareketi, daha geniş zaman diliminde izlenen bant yapısının alt sınırı olan yaklaşık 49 dolar çevresini yeniden piyasanın odağına taşıdı.

49 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, son sarkmanın geçici bir sapma olarak okunmasına imkan tanıyor. Buna karşılık bu seviyenin altında art arda günlük kapanışlar, zayıf teknik görünümü belirginleştirebilir.

Teknik değerlendirmelerde öne çıkan nokta, fiyatın kısa süreliğine bu sınırın altına indikten sonra yeniden toparlanma denemesi göstermesi oldu. Bu nedenle analistler, destek altına yaşanan geçici sarkma ile kalıcı bozulma arasındaki farkın özellikle günlük kapanışlarla netleşeceğini düşünüyor.

Kısa vadeli göstergeler baskının sürdüğünü gösteriyor

Günlük zaman dilimindeki teknik özet, Litecoin için temkinli görünümün korunduğuna işaret ediyor. Özellikle hareketli ortalamalar, kısa vadede aşağı yönlü baskının ana kaynağı olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu ortalamaların çoğunun altında kalması, 52 ile 54 dolar bandını önemli bir direnç alanına dönüştürdü.

20 dönemlik hareketli ortalamalar 51,67 ile 51,68 dolar çevresinde bulunurken, 50 dönemlik ortalamalar 52,46 ile 52,79 dolar aralığında yer alıyor. 100 dönemlik ortalamalar 53,02 ile 53,40 dolar bandında, 200 dönemlik göstergeler ise 52,99 ile 53,55 dolar yakınında seyrediyor.

Momentum tarafında ise tablo tek yönlü değil. 14 dönemlik göreceli güç endeksi 38 ile 39 bandında bulunuyor. Bu seviye zayıf momentuma işaret etse de göstergenin aşırı alımdan çok aşırı satıma yakın olduğunu gösteriyor. MACD yaklaşık eksi 0,52 seviyesinde kalırken, Stokastik %K göstergesi de satış yönlü sinyal üretiyor.

50,50 dolar altı ve 54 dolar üstü yakından izleniyor

Kısa vadeli fiyat hareketi görece dar bir bantta yoğunlaştı. Yakın destek seviyeleri 51,05, 50,85 ve 50,71 dolar olarak öne çıkarken, merkez pivot 51,19 dolar seviyesinde yer alıyor. Direnç noktaları ise 51,39, 51,53 ve 51,73 dolar civarında kümeleniyor.

Analistler, 50,50 ile 50,70 dolar aralığının altına kalıcı bir sarkmanın sıradan gün içi oynaklıktan daha olumsuz bir teknik bozulma anlamına gelebileceğini belirtiyor. Yukarı yönlü senaryoda ise 53,50 ile 54 dolar bandı önemli toparlanma eşiği olarak görülüyor. Bu alanın aşılması halinde kısa vadeli baskının hafiflediğine dair daha güçlü sinyal alınabilir.

Analistlere göre 50,50 dolar seviyesi aşağı yönlü riskin teyidi açısından, 53,50 ile 54 dolar bandı ise toparlanmanın güç kazanıp kazanmadığını anlamak açısından belirleyici kabul ediliyor.

Fed kararı oynaklığı artırabilir

Piyasa gündeminde ABD Merkez Bankası’nın 15 ile 16 Eylül tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı da yer alıyor. Kararın 16 Eylül’de açıklanacak olması, Litecoin dahil riskli varlıklarda ek dalgalanma ihtimalini artırıyor.

Reuters anketine göre ekonomistlerin çoğu federal fon oranının %3,50 ile %3,75 aralığında sabit bırakılmasını bekliyordu. Bununla birlikte 2026’nın ilerleyen dönemlerinde en az bir faiz artışı bekleyenlerin sayısında artış görüldü. Kripto varlıklar risk iştahı, likidite beklentileri ve Bitcoin’in yönüne duyarlı olduğu için Fed kaynaklı belirsizlik Litecoin üzerinde de etkili olabilir.

Bu aşamada 49 dolar, mevcut yapının en kritik referans noktası olarak izleniyor. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalır ve ardından 51,50 ile 52 dolar bandını geri kazanırsa, bir sonraki sınav 53,50 ile 54 dolar aralığında verilecek. Buna karşılık 49 doların kalıcı biçimde kaybedilmesi halinde, teknik analizlerde öne çıkan bir sonraki aşağı yönlü referans 42 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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