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LITECOIN (LTC)

Litecoin’de 47 dolar hedefi, 45,5 dolar direncine bağlandı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Litecoin'de 47 dolar hedefi, 45,5 dolar direncinin aşılmasına bağlandı.
  • 📊 $LTC 44,51 dolar seviyesinde işlem görürken 43,8 ile 44,0 dolar bandında destek buluyor.
  • 🔗 Çapraz zincir altyapısındaki genişleme, Litecoin ağının kullanım alanını artırabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.
  • 🧭 45,0 ile 45,5 dolar bandı aşılamazsa fiyatın kısa vadede yatay seyri sürebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Litecoin 44,51 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 136,36 milyon dolar, piyasa değeri ise 3,45 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatta kısa vadede görece dengeli bir görünüm öne çıkarken, teknik yapı ve ağ tarafındaki bazı gelişmeler yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini gündemde tutuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik aralık öne çıktı
2 Çapraz zincir altyapısı dikkat çekti

Teknik görünümde kritik aralık öne çıktı

Kripto analisti Crypto With Gopal, Litecoin’in 1 saatlik grafikte sıkışan bir üçgen formasyonu içinde hareket ettiğini belirtiyor. Bu yapıda fiyat, aşağı yönlü direnç çizgisi ile yükselen destek hattı arasında dalgalanıyor.

45,0 ile 45,5 dolar bandı kısa vadeli direnç bölgesi olarak izlenirken, alıcıların 43,8 ile 44,0 dolar aralığını savunduğu görülüyor. Daralan bu fiyat hareketi, oynaklığın azaldığına işaret ederken, formasyonun sonuna yaklaşılması nedeniyle yönlü bir kırılmanın yakın olabileceği değerlendiriliyor.

Crypto With Gopal, Litecoin’in sıkışan üçgen formasyonunda hareket ettiğini ve 45,0 ile 45,5 dolar üzerindeki kırılmanın yükseliş eğilimini güçlendirebileceğini aktarıyor.

Analiste göre 45,0 ile 45,5 dolar bandının üzerine net bir çıkış, fiyatı 47 dolar seviyesine yaklaştırabilir. Buna karşılık bu bölgenin aşılamaması halinde yatay seyrin bir süre daha sürmesi olası görülüyor. 43,8 ile 44,0 dolar desteğinin altına sarkılması ise yükseliş beklentisini zayıflatabilir.

GöstergeSeviyeOlası sonuç
Direnç45,0 ile 45,5 dolarAşılması halinde 47 dolar hedefi izleniyor
Destek43,8 ile 44,0 dolarAltına inilmesi halinde yükseliş senaryosu zayıflayabilir

Çapraz zincir altyapısı dikkat çekti

Litecoin cephesinde yalnızca fiyat grafiği değil, ağ altyapısına ilişkin gelişmeler de izleniyor. Ağın daha geniş çapraz zincir altyapılarıyla bağlantı kurmaya başlaması, varlıkların farklı blokzincirler arasında üçüncü taraf sistemlere daha az bağımlılıkla taşınabilmesine yönelik yeni imkanlar sunuyor.

Baltex’in saklama hizmeti içermeyen yapısı da bu çerçevede öne çıkıyor. Bu model, kullanıcıların işlem boyunca varlıklarının kontrolünü bırakmadan LTC tokenleri arasında çapraz zincir takası yapabilmesini hedefliyor. Baltex, kullanıcı varlıklarını platform adına tutmayan bir yapı olarak çalışıyor.

Baltex’in saklama hizmeti içermeyen yapısı, kullanıcıların işlem süreci boyunca fonlarının kontrolünü elde tutarak çapraz zincir takası yapmasına imkan tanıyor.

Kısa vadede Litecoin’in yönü, 45,0 ile 45,5 dolar direnç bölgesi etrafındaki fiyat davranışına bağlı kalmayı sürdürüyor. Bu alan üzerinde net bir kırılma gelirse 47 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Aksi durumda mevcut sıkışmanın devam etmesi ve fiyatın yatay bant içinde kalması beklenebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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