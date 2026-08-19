Grayscale, Zcash fonunu ZCSH koduyla NYSE Arca’da listelemek istiyor

Grayscale, Zcash Trust için yaptığı S 3 A değişikliğiyle ürünü ABD’deki kayıt sürecinde bir adım daha ileri taşıdı. Başvuruya göre şirket, fon paylarını NYSE Arca’da ZCSH koduyla listelemeyi planlıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için kayıt beyanının yürürlüğe girmesi ve gerekli düzenleyici süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Zcash fonunda yeni başvuru ayrıntıları

Planlanan yapı, yatırımcılara ZEC’yi doğrudan elde tutmadan, fon payları üzerinden fiyat hareketine erişim imkanı sunacak. Bu model, özellikle geleneksel aracı kurum altyapısını kullanmayı tercih eden yatırımcılar açısından önem taşıyor. Buna karşın başvuru, ürünün piyasaya çıktığı ya da nihai onay aldığı anlamına gelmiyor.

Grayscale, dijital varlık yatırım ürünleri sunan büyük portföy yöneticileri arasında yer alıyor. Zcash ise işlemlerde gizlilik odaklı özellikleriyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor.

Başvuruda, ZCSH koduyla planlanan listelemenin ancak kayıt beyanının yürürlüğe girmesi halinde mümkün olacağı kayda geçti.

200 bin ZEC için bağlayıcı olmayan görüşme

Dosyada dikkat çeken unsurlardan biri de Digital Currency Group bünyesindeki bir iştirakle yaklaşık 200 bin ZEC alımına ilişkin yürütülen görüşme oldu. Belgede bu düzenlemenin bağlayıcı olmadığı açıkça belirtildi. Buna göre söz konusu yatırım artırılabilir, azaltılabilir ya da tamamen iptal edilebilir.

Bu nedenle görüşmenin kesinleşmiş talep olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yine de işlemin tamamlanması halinde, Zcash’e kurumsal düzeyde ek maruziyet sağlanabilir ve fonun dayanak varlık tabanı büyüyebilir.

Digital Currency Group iştirakinin yaklaşık 200 bin ZEC alımını değerlendirdiği, ancak bu planın bağlayıcı nitelik taşımadığı belirtildi.

Mart ayında sözleşme değişikliği onaylandı

Grayscale, ürünü halka açık piyasaya uygun hale getirme sürecinde fon yapısında da değişiklik yaptı. SEC’e sunulan belgelere göre hissedarlar mart ayında trust sözleşmesindeki dört teklifin tamamını yüzde 97’nin üzerinde destekle onayladı.

Bu adım, şirketin Zcash’e erişimi farklı piyasa yapıları üzerinden genişletme planının bir parçası olarak öne çıktı. Düzenlemeye uyumlu bir yatırım aracı oluşturulması, doğrudan kripto varlık saklamak istemeyen yatırımcılar için alternatif bir kanal açabilir.

Lansman öncesinde iki kritik aşama bulunuyor

ZCSH’nin işleme açılabilmesi için önünde iki temel aşama bulunuyor. İlk olarak kayıt beyanının yürürlüğe girmesi gerekiyor. Ardından listeleme ve alım satım için gerekli operasyonel süreçlerin tamamlanması bekleniyor.

Bu çerçevede mevcut başvurunun onaylanmış ve işlem gören bir borsa yatırım ürünüyle karıştırılmaması gerekiyor. Ürün listelenirse ZEC’ye erişim alanı genişleyebilir ve varlığın piyasa görünürlüğü artabilir. Öte yandan giriş ve çıkışların fiyat hareketlerini iki yönde de hızlandırma ihtimali bulunuyor.