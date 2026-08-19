Ethereum’da 1.932 dolar direnci kırılırsa yeni yön netleşecek

Ethereum dar bir fiyat aralığında işlem görürken teknik göstergeler sıkışmanın arttığına işaret ediyor. Bu görünüm, 1.932 dolar ile 1.950 dolar bandının kısa vadede öne çıkmasına neden oldu. Ethereum son 24 saatte %1,14 yükselerek 1.935,55 dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 9,36 milyar dolar, piyasa değeri ise 231,92 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Daralan hareket dikkat çekiyor

19 Ağustos’ta değerlendirme yapan kripto analisti BLANK, Ethereum’un son bir aydır yatay bir seyir izlediğini, ancak bu görünümün ilk bakışta olduğundan daha önemli olabileceğini belirtiyor. Fiyat belirli bir bantta kalmayı sürdürse de dalgalanma alanının giderek daralması, piyasada karar aşamasına yaklaşıldığına işaret ediyor.

Ethereum’da son bir aydaki yatay hareket sürerken fiyat salınımlarının giderek daralması, piyasada önemli bir kırılma noktasına yaklaşıldığını gösteriyor.

Bu yapı, teknik analizde genellikle sıkışma sonrası yukarı yönlü kırılma ihtimaline işaret eden boğa flaması formasyonuna benzetiliyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için direnç bölgesinin aşılması ve fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor.

Kritik seviyeler öne çıktı

Bollinger Bantları verilerine göre üst bant 1.932,40 dolarda, orta bant 1.888,13 dolarda, alt bant ise 1.843,86 dolarda yer alıyor. Ethereum fiyatının üst banda yakın seyretmesi, 1.932 dolar seviyesini kısa vadede kritik hale getirdi. Bu seviyenin üzerine çıkılması halinde daha güçlü bir yükseliş eğilimi gündeme gelebilir. Tersi durumda fiyatın yeniden 1.888 dolar çevresine çekilmesi olası görülüyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 1.935,55 dolar Üst Bollinger Bandı 1.932,40 dolar Orta Bollinger Bandı 1.888,13 dolar Alt Bollinger Bandı 1.843,86 dolar

1.932 dolar ile 1.950 dolar aralığı bu nedenle en yakından izlenen bölge haline geldi. Bu bandın yukarı kırılması ve ardından yeniden test edilmesi, önceki direncin desteğe dönüştüğünü gösterebilir. Aksi halde Ethereum’un mevcut yatay bandı koruması beklenebilir.

MACD göstergesi temkinli iyimserliğe işaret ediyor

MACD göstergesi de sınırlı da olsa pozitif görünümünü koruyor. MACD çizgisi 12.43300, sinyal çizgisi ise 12.19594 seviyesinde bulunuyor. İki çizgi arasındaki farkın dar kalması, yükseliş eğiliminin henüz güçlü bir ivme kazanmadığını gösteriyor.

MACD göstergesindeki sınırlı pozitif görünüm, 1.932 dolar üzerindeki olası kırılmayla birleşirse yükseliş senaryosu güç kazanabilir.

Teknik görünüm, Ethereum’un önemli bir karar aşamasına yaklaştığını ortaya koyuyor. MACD çizgilerindeki açılmanın artması ve fiyatın 1.932 doların üzerinde kalması yukarı yönlü senaryoyu destekleyebilir. Buna karşılık 1.888 doların altına sarkma ve zayıf ivmenin sürmesi halinde yatay görünümün devamı gündemde kalabilir.

Aşağıda 1.888 ve 1.844 dolar izleniyor

Kısa vadede 1.888 dolar orta Bollinger Bandı nedeniyle önemli destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 1.844 dolar bölgesi, alt banda yakınlığı nedeniyle yeni destek alanı olarak takip edilebilir. Mevcut tabloda Ethereum henüz net bir kırılma üretmiş değil ve piyasanın yönü büyük ölçüde 1.932 dolar ile 1.950 dolar bandındaki fiyat davranışına bağlı görünüyor.