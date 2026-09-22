Ethereum 3 bin dolar hedefi için kritik direnci aştı

Ethereum, 2.661 dolar çevresindeki önemli direnç bölgesinin üzerine çıkarak kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Reuters’ın teknik analizine göre bu seviye, yükselişin devamına işaret eden formasyonun üst sınırını oluşturuyordu. Bu kırılma, fiyatın yaklaşık 3.050 dolara yönelme ihtimalini gündeme taşıdı.

Yeni direnç bölgesi öne çıktı

Buna karşın yükselişin kesintisiz sürmesi beklenmiyor. 2.775 ile 2.825 dolar aralığı, bir sonraki sıkışma ve denge alanı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin kalıcı biçimde aşılması halinde psikolojik açıdan önemli görülen 3.000 dolar seviyesi yeni ana hedef haline gelebilir.

Ethereum daha önce de yükseliş denemelerinde 2.500 ile 2.550 dolar bandında zorlanmıştı. Coinpaper, bu aralığın aşılmasını 2.800 ve 3.000 dolar yolunun yeniden açılması için temel eşik olarak değerlendirmişti. Son fiyat hareketiyle birlikte bu engelin geride bırakıldığı görülüyor.

Reuters’ın teknik değerlendirmesine göre 2.661 dolar direncinin aşılması, Ethereum’da yaklaşık 3.050 dolara uzanabilecek yeni bir alan açtı.

Arz tarafında sıkılaşma dikkat çekiyor

Piyasadaki teknik görünümü destekleyen unsurlardan biri de dolaşımdaki likit arzın daralması oldu. Verilere göre toplam ETH arzının yaklaşık %35’i stake edilmiş durumda bulunuyor. Buna karşılık borsalardaki Ethereum bakiyesi çok yıllı düşük seviyelere yakın seyrediyor.

Bu tablo, uzun vadeli tutulan varlıkların ve stake edilen coin’lerin satışa açık arzı sınırladığına işaret ediyor. Coinpaper da son incelemesinde, piyasadaki satıcı sayısının sessiz biçimde azalmış olabileceğine dikkat çekmişti.

Kripto piyasasında teknik kırılımlar kadar yatırımcı davranışlarının da yakından izlendiği görülüyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

ETF akışı ve destek seviyeleri izleniyor

Kurumsal talep tarafında da daha dengeli bir görünüm oluştu. Spot Ethereum ETF’lerinde dalgalı dönemin ardından son dönemde görülen girişler, fiyatın 2.400 doların altından toparlanmasına katkı sağladı. Bu akış, Ethereum’un önceki yükselişleri sınırlayan direnç bölgelerini yeniden aşmasına destek verdi.

Toplam ETH arzının yaklaşık %35’inin stake edilmesi ve borsa bakiyelerinin çok yıllı dip seviyelere yakın kalması, satışa açık arzın daraldığını gösteriyor.

Aşağı yönde ise 2.560 ile 2.565 dolar aralığı ilk önemli destek bölgesi olarak izleniyor. Fiyatın bu alanın altına inmesi, mevcut olumlu yapıyı zayıflatabilir. Daha derin bir geri çekilmede 2.350 ile 2.360 dolar bandı öne çıkarken, bu bölgeye yönelen hareket yükseliş denemesinin başarısız kaldığına işaret edebilir.

Bu nedenle piyasada 3.000 dolar ihtimali yeniden konuşulsa da yükselişin teyidi için Ethereum’un önündeki ara dirençleri aşması gerekiyor. Kısa vadede 2.775 ile 2.825 dolar bölgesindeki fiyat davranışı, bir sonraki yön açısından belirleyici olacak.