Ethereum 2.600 doların üstünde tutunarak bant kırılımını doğruladı

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto varlık olan Ethereum, hafta sonunda 2.600 dolar eşiğinin üzerinde kalarak aylar süren yatay seyrin ardından yukarı yönlü kırılımını korudu. Güçlü bir yükseliş mumunun gün içi zirveye yakın kapanması, varlığın uzun süredir sıkıştığı banttan çıktığına işaret etti.

Uzun süren yatay seyrin ardından kritik eşik aşıldı

Fiyat hareketi, yaz aylarından bu yana etkili olan durağan görünümün geride kalabileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Ethereum, daha önce uzun süre 1.800 ile 2.000 dolar aralığında dalgalanmıştı. Son yükselişle birlikte piyasa, bu sıkışmanın ardından oluşan yeni fiyat bölgesinin kalıcı olup olmadığını izlemeye başladı.

Teknik analist Aksel Kibar, ağustos ortasında piyasanın zayıf seyrettiği dönemde Ethereum için 2.163 dolarlık ara hedef öngörmüştü. Eylüldeki kırılım bu beklentiyi destekledi. Kibar, buna karşın mevcut tabloya rağmen erken bir iyimserliğin risk taşıdığı uyarısında bulundu. Aksel Kibar, teknik analiz odaklı çalışmalarıyla bilinen ve uluslararası piyasalarda grafik temelli değerlendirmeleriyle tanınan bir analist olarak öne çıkıyor.

Aksel Kibar, Ethereum için asıl olumlu senaryonun yalnızca sert yükseliş değil, kazanılan seviyelerin korunması olduğunu vurguluyor.

Kalıcı yükseliş için alıcıların gücü izleniyor

Analiste göre bundan sonraki aşamada belirleyici unsur, alıcıların yeni fiyat bölgesinde ne kadar kararlı kalacağı olacak. İlk kırılım hamlesi güçlü gerçekleşse de çok aylı dip oluşumunun tamamlanabilmesi için daha istikrarlı ivme ve art arda güçlü yükseliş mumları gerekiyor.

Bu nedenle piyasada şimdi bir devam teyidi aranıyor. Ethereum’un 2.550 doların üzerinde derin geri çekilmeler yaşamadan kalması halinde, bu seviye daha yukarı hareketler için sağlam bir dayanak haline gelebilir. Böyle bir tablo, yeni yüksek bandın kalıcılığı açısından da önemli bir sınav anlamı taşıyor.

Ethereum 2.550 doların üzerinde sağlam biçimde kalırsa, mevcut kırılım yeni bir yükseliş alanının temeli olabilir; aksi halde son hamle geçici bir sıçrama olarak kalabilir.

Geri çekilme riski masada kalmayı sürdürüyor

Buna karşılık mevcut zirveler yakınında kararsızlık görülmesi durumunda fiyatın yeniden eski yatay banda dönme riski bulunuyor. Analist, 2.630 dolara yönelen son hareketin ancak devam alımlarıyla anlam kazanacağını, aksi halde bunun uzun süredir devam eden yatay piyasa içinde kısa ömürlü bir çıkış olarak kalabileceğini değerlendiriyor.

Bu görünüm, Ethereum’da yön tartışmasının tamamen sona ermediğini gösteriyor. Kısa vadede kırılımın korunup korunamayacağı, piyasanın yeni trend bölgesine geçip geçemeyeceği konusunda ana ölçüt olmayı sürdürüyor.