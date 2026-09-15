Ethereum (ETH)

Ethereum’da yükseliş beklentisini destekleyen iki gelişme

Bilmeniz Gerekenler

  • 💰 ABD’de spot Ethereum ETF’lerine 14 Eylül’de (dün) toplam 121,02 milyon dolar net giriş gerçekleşti.
  • 🏦 BlackRock’ın ETHA fonu, 80,5 milyon dolarla en fazla yatırım çeken ürün oldu.
  • 📉 Son 96 saatte borsalardan yaklaşık 350 milyon dolar değerinde 140 bin $ETH çekildi.
  • 🔎 Ali Martinez, borsalardaki arzın azalmasının yukarı yönlü kırılma ihtimalini desteklediğini belirtiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de spot Ethereum ETF’leri, 121,02 milyon dolarlık net girişle üst üste ikinci işlem gününü de pozitif tamamladı. BlackRock’ın ETHA fonu girişlere öncülük ederken, borsalardan son dört günde yaklaşık 140 bin ETH çekilmesi de satış baskısının hafifleyebileceğine işaret etti.

İçindekiler
1 ETF girişlerinde BlackRock öne çıktı
2 Borsalardan 140 bin ETH çekildi

ETF girişlerinde BlackRock öne çıktı

Trader T’nin 15 Eylül’de paylaştığı verilere göre, ABD’de spot Ethereum ETF’leri önceki işlem gününde (dün) toplam 121,02 milyon dolar net giriş kaydetti. Böylece fonlara yönelik para girişi ikinci işlem gününe taşındı.

BlackRock’ın ETHA fonu, 80,5 milyon dolarlık girişle toplamın en büyük bölümünü oluşturdu. Şirketin staking ETF’si ETHB’ye ise 14,39 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Diğer ürünler arasında Grayscale Mini ETH, 16,23 milyon dolar çekti. Fidelity’nin FETH fonunda 8,86 milyon dolar, 21Shares’in TETH fonunda ise 6,47 milyon dolar net giriş görüldü.

Buna karşılık Invesco’nun QETH fonu, 5,43 milyon dolarlık net çıkışla diğer fonlardan ayrıştı. Kalan ürünlerde net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

Borsalardan 140 bin ETH çekildi

ETF’lere para girişi sürerken, borsalardaki Ethereum miktarında da düşüş yaşandı. Kripto para analisti Ali Martinez, 14 Eylül’de X üzerinden yaptığı paylaşımda, önceki 96 saat içinde borsalardan yaklaşık 140 bin ETH çekildiğini bildirdi. Bu miktarın değeri yaklaşık 350 milyon dolar olarak hesaplandı.

Martinez, söz konusu hareketi yatırımcıların varlıklarını elde tutma eğiliminin güçlendiği şeklinde yorumladı. Kripto varlıkların borsalardan harici cüzdanlara taşınması, genellikle doğrudan satışa hazır miktarın azalması anlamına geliyor.

“Yatırımcılar giderek daha fazla alım satım yapmak yerine varlıklarını tutmayı tercih ediyor.”

Analiste göre borsalarda bulunan ETH miktarının gerilemesi, potansiyel satış baskısını da hafifletiyor. Martinez, bu durumun yukarı yönlü bir kırılma olasılığını desteklediğini değerlendiriyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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