BITCOIN (BTC)

Beş günlük bekleyiş bitti Bitcoin fonlarına para geri döndü

Bilmeniz Gerekenler

  • 📈 ABD spot Bitcoin ETF’leri, 14 Eylül’de (dün) 160,05 milyon dolar net giriş gördü.
  • 🏦 BlackRock’ın IBIT fonu, 134,35 milyon dolarla girişlerde ilk sırada yer aldı.
  • 🪙 Strive, geçen hafta 36,6 milyon dolar karşılığında 469 $BTC satın aldı.
  • ⏸️ Strategy, üst üste ikinci haftada da Bitcoin alımı yapmadı; rezervi 845.050 BTC’de kaldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, beş işlem gününün ardından yeniden net giriş kaydetti. Trader T’nin 15 Eylül’de paylaştığı verilere göre fonlara önceki gün toplam 160,05 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Aynı dönemde ABD merkezli varlık yöneticisi Strive, Bitcoin alımlarını sürdürerek toplam rezervini 25 bin BTC’nin üzerine taşıdı.

İçindekiler
1 Bitcoin ETF’lerinde girişlere BlackRock öncülük etti
2 Strive’ın Bitcoin rezervi 25 bin BTC’yi aştı
3 Strategy iki haftadır Bitcoin almıyor

Bitcoin ETF’lerinde girişlere BlackRock öncülük etti

Son net girişini 4 Eylül’de kaydeden ABD spot Bitcoin ETF’lerinde, 14 Eylül’de yeniden pozitif akış görüldü. Fon bazında en yüksek giriş, 134,35 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT ürününde gerçekleşti.

Fidelity’nin FBTC fonuna 53,33 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonuna 9,75 milyon dolar ve Franklin Templeton’ın EZBC fonuna 4,57 milyon dolar giriş olduğu bildirildi. Paylaşılan bilgilere göre diğer ürünlerde net giriş veya çıkış yaşanmadı.

Strive’ın Bitcoin rezervi 25 bin BTC’yi aştı

ETF tarafında girişler yeniden başlarken Strive da kurumsal Bitcoin rezervini büyüttü. 14 Eylül’deki 8-K bildirimine göre şirket, geçen hafta yaklaşık 78 bin dolar ortalama fiyatla 469 BTC satın aldı. Toplam 36,6 milyon dolarlık alımın ardından Strive’ın Bitcoin varlıklarının değeri, haberde belirtilen güncel fiyatlarla yaklaşık 1,95 milyar dolara ulaştı.

Strive CEO’su Matt Cole, alımın tamamının şirketin SATA adlı vadesiz imtiyazlı hisse senedinin satışlarından sağlanan kaynakla finanse edildiğini açıkladı. SATA’nın dolaşımdaki nominal tutarı kısa süre önce 1 milyar doları aştı.

Bununla birlikte şirketin alım hızı önceki haftaya göre geriledi. Strive, bir önceki hafta yaklaşık 109 milyon dolar karşılığında 1.375 BTC satın almıştı.

Bitcoin rezervi bakımından halka açık şirketler arasında beşinci sırada bulunan Strive’ın önünde Strategy, Twenty One, Metaplanet ve MARA yer alıyor. Cole, Strive’ın yıl sonuna kadar ikinci sıraya yükselebileceğini söyledi ancak bunun şirketin temel senaryosu olmadığını da vurguladı.

Strategy iki haftadır Bitcoin almıyor

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy ise üst üste ikinci haftada da yeni alım yapmadı. Şirketin toplam Bitcoin rezervi 845.050 BTC’de sabit kaldı.

Strategy, geçen hafta dolar cinsinden nakit kaynaklarını kullanarak yaklaşık 139,3 milyon dolarlık STRC imtiyazlı hisse senedini geri satın aldı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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