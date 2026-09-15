XRP, Bitcoin ve Ethereum’da kritik dirençler yeniden öne çıktı

Kripto para piyasasında kısa vadeli görünüm, ağustos ayındaki sert yükselişlerin ardından yatay ve seçici bir seyre işaret ediyor. XRP, Bitcoin, Ethereum ve Zcash yükseliş sonrası kazançlarının önemli bölümünü korurken, analistler yeni ivme için belirli direnç seviyelerinin aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.

XRP’de 1,45 dolar seviyesi öne çıkıyor

XRP, son dönemdeki kırılmanın ardından 1,33 ile 1,35 dolar bandının üzerinde tutunarak 1,40 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Varlık, 1,398 dolar civarında işlem görürken günlük grafikte öne çıkan hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Eylül boyunca alıcıların birkaç kez devreye girdiği bu bölge, uzun vadeli hareketli ortalamayla da örtüşüyor. Son işlemlerde XRP kısa süreliğine bu alanın altına inse de hızlı toparlandı. Bu görünüm, satıcıların henüz belirleyici bir üstünlük kuramadığını gösteriyor.

XRP’de mevcut yapı korunuyor ancak 1,50 ile 1,55 dolar bandına yeni bir hareket için 1,45 doların üzerinde güçlü bir günlük kapanış gerekiyor.

Yukarı yönlü ilk önemli direnç 1,42 ile 1,45 dolar arasında bulunuyor. Eylül ayındaki birkaç yükseliş denemesi bu bölgede durdu. 1,45 doların aşılması halinde 1,50 ile 1,55 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık 1,33 doların altına inilmesi durumunda görünüm zayıflayabilir ve 1,28 dolar seviyesi daha güçlü biçimde izlenebilir. Bu desteğin de kırılması halinde 1,20 ile 1,25 dolar bandı önem kazanacak.

Zcash yüksek oynaklığa rağmen güçlü kalıyor

Zcash, gizlilik odaklı bir kripto para ağı olarak biliniyor ve işlemlerde gelişmiş veri gizleme yöntemleri kullanıyor. ZEC, ağustosta 500 doların altından yükselerek eylülde yaklaşık 1.280 dolara ulaştıktan sonra 1.147 dolar civarında işlem görüyor. Fiyat sert dalgalansa da yükselişin büyük kısmı korunmuş durumda.

Günlük teknik yapı güçlü görünümünü sürdürüyor. ZEC, ana hareketli ortalamaların belirgin biçimde üzerinde kalırken, fiyatın önceki denge seviyelerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Ancak bu mesafe, daha derin bir düzeltme riskini de artırıyor. Özellikle 1.200 ile 1.280 dolar aralığında yoğun satış baskısı dikkat çekiyor.

Kısa vadede 1.160 ile 1.200 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. 1.200 doların geri alınması halinde 1.250 ile 1.280 dolar zirve bölgesi yeniden test edilebilir. 1.280 dolar üzerindeki net bir kırılma ise yeni bir fiyat keşfi sürecini başlatabilir. Aşağıda ise 1.050 ile 1.080 dolar bandı ilk önemli destek konumunda. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde 1.000 dolar ve ardından 950 dolar seviyesi gündeme gelebilir.

Bitcoin ve Ethereum’da destekler korunuyor

Bitcoin, ağustostaki güçlü toparlanmanın ardından 78.250 dolar çevresinde yatay seyrediyor. Analistler, 76.000 ile 77.000 dolar bandını kısa vadeli ana destek olarak izliyor. Eylül başından bu yana bu alan birkaç kez test edildi ve alıcılar daha sert bir geri çekilmeyi şimdilik engelledi.

Yukarıda 79.000 ile 80.000 dolar bandı ilk önemli engel olmaya devam ediyor. 80.000 doların üzeri görülse de bu seviyede kalıcılık sağlanamadı. Daha yukarıda 81.500 ile 82.000 dolar aralığı öne çıkıyor. Bitcoin’in bu bölgenin üzerinde günlük kapanış yapması, daha geniş çaplı yükseliş eğilimini yeniden güçlendirebilir.

Bitcoin 76.000 ile 77.000 dolar bandının üzerinde yapısal olarak güçlü kalırken, Ethereum’da 2.560 dolar üzeri kapanış yeni bir ivmenin önünü açabilir.

Ethereum ise 2.503 dolar civarında, 2.400 ile 2.550 dolar arasında sıkışık bir bantta işlem görüyor. Varlık, ağustosta 1.880 dolardan 2.500 doların üzerine yükseldikten sonra kazançlarının büyük kısmını korudu. 2.520 ile 2.560 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak öne çıkarken, 2.560 doların aşılması durumunda 2.650 ile 2.700 dolar bandı hedef haline gelebilir. Aşağıda 2.400 ile 2.440 dolar aralığı ilk destek, bunun altında ise 2.300 dolar seviyesi izleniyor.