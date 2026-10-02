Ripple’ın RLUSD arzı üçüncü çeyrekte 765 milyon dolar arttı

RWA Foundation, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde stabilcoin piyasasının 1 Ekim 2026 itibarıyla 300,9 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Vakfın verilerine göre piyasa büyüklüğü 195 varlık, 152 ihraççı ve 47 blokzincir ağına yayıldı. Stabilcoin tutan adres sayısı ise 308,4 milyona çıktı.

İhraççılar arasında öne çıkan büyüme

Çeyrek boyunca en dikkat çekici hareketin ağlar arasındaki dağılımda görüldüğü belirtilirken, ihraççılar tarafında da kayda değer değişimler yaşandı. RWA Foundation verilerine göre son 90 günde en yüksek artışı Circle kaydetti ve piyasa değerine 915 milyon dolar ekledi. Circle’ı 765,3 milyon dolarlık artışla Ripple, 474,2 milyon dolarlık artışla United Stables izledi.

Aynı dönemde daralan en büyük ihraççı Tether oldu. Tether’in stabilcoin piyasa değeri 207,7 milyon dolar geriledi. Buna karşın toplam arzın %61’ini elinde tutan USDT, büyüme sıralamasında ilk 10’a giremedi.

RWA Foundation verileri, en hızlı büyüyen ihraççıların en büyük oyuncular olmadığını ortaya koyuyor; RLUSD toplam stabilcoin arzının yalnızca %0,8’ini, U stabilcoin ise %0,5’ini temsil etmesine rağmen üçüncü çeyrekte ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

RLUSD tarafında ivme güçlendi

Ripple’ın stabilcoini RLUSD, üçüncü çeyrekte yalnızca arz tarafında değil, kullanıcı tabanında da büyüme gösterdi. Varlık, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 23.600 yeni cüzdan ekleyerek sahip artışında da ilk 10 arasına girdi.

Ripple Stabilcoinlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, ağustos ayına ilişkin bağımsız aylık doğrulama özetinde RLUSD’nin piyasa değerinin 2,4 milyar doları aştığını duyurdu. Bu seviye, bir aylık dönemde %50’nin üzerinde artışa işaret ediyor. RLUSD’nin ortalama günlük aktivitesi de yıl başından bu yana üç kattan fazla yükseldi.

Jack McDonald, RLUSD’nin piyasa değerinin 2,4 milyar doların üzerine çıktığını ve varlığın ortalama günlük aktivitesinin yıl başından bu yana üç kattan fazla arttığını vurguladı.

Likidite ve kullanım alanı genişledi

Ripple, XRP Ledger AI Starter Kit güncellemesiyle Machine Payments Protocol desteğini de sisteme ekledi. Stripe ve Tempo’nun birlikte geliştirdiği bu yapı, geliştiricilere yapay zeka ajanlarının XRPL üzerinde XRP ve RLUSD gibi ihraç edilmiş varlıklarla tek seferlik ödeme yapabilmesi için yeni bir çerçeve sunuyor.

Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

RLUSD’nin likidite ve dağıtım ağı da genişledi. Varlık, Spark Finance’in Uniswap v4 üzerindeki Stablecoin FX Layer entegrasyonu üzerinden daha fazla kullanım alanı kazandı. RLUSD ile USDS paritesi, ilk haftasında 600 milyon doların üzerinde işlem hacmi üretti.