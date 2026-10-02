RIPPLE (XRP)

XRPL işlem yoğunluğu 24 saatte yaklaşık %60 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRPL’de 24 saat içinde işlem yoğunluğu yaklaşık %60 arttı.
  • 📊 Ledger başına işlem sayısı 128,4'e çıkarak 30 günlük 109,88 ortalamanın üstünde kaldı.
  • 💡 Ağdaki hareketlilik ödemeler, transferler ve DEX işlemleriyle artarken $XRP için fiyat yönü doğrudan teyit edilmedi.
  • 🗓️ 29 Eylül'de görülen 142,43 seviyesi, son artışın tek günlük sapmadan ibaret olmayabileceğini gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP Ledger ağındaki işlem yoğunluğu son 24 saatte belirgin biçimde arttı. Ağın temel verimlilik göstergelerinden biri olan ledger başına işlem sayısı yaklaşık %60 yükselirken, bu tablo XRPL kullanımının son bir yıldaki birçok döneme kıyasla daha güçlü seyrettiğine işaret etti.

İçindekiler
1 Ledger başına işlem sayısı ortalamanın üstünde kaldı
2 Ağ kullanımında ağustostan bu yana daha güçlü bir dönem izleniyor
3 Rekor seviyelerin halen uzağında bulunuyor

Ledger başına işlem sayısı ortalamanın üstünde kaldı

XRPScan verilerine göre ledger başına işlem sayısı son ölçümde 128,4 seviyesine çıktı. Bu rakam, 30 günlük 109,88 ortalamasının üzerinde bulunuyor. Verilerde 29 Eylül tarihinde yaklaşık 142,43 seviyesi de görüldü. Böylece ağ etkinliği son dönemde uzun vadeli taban çizgisinin üstüne birden fazla kez taşındı.

Bu gösterge, doğrulanmış her XRPL ledger’ına ortalama kaç işlemin dahil edildiğini ölçüyor. Toplam işlem sayısından farklı olarak, ağın ne kadar yoğun kullanıldığını daha net ortaya koyuyor. Ledger’lar kapanmaya devam ederken işlemlerin ne ölçüde sıkıştığını göstermesi bakımından teknik izleme açısından öne çıkıyor.

Son veri, ledger başına işlem sayısının 30 günlük ortalamanın yaklaşık %17 üzerinde kaldığını ve artışın tek seferlik kısa süreli bir hareketten ibaret olmayabileceğini gösteriyor.

Ağ kullanımında ağustostan bu yana daha güçlü bir dönem izleniyor

Güncel artış, ağ üzerindeki işlemsel talebin belirgin şekilde hızlandığını ortaya koydu. Ağustos ayından bu yana oluşan geniş eğilim de bunu destekliyor. XRPL, haziran ve temmuz döneminde çoğunlukla 60 ile 100 bandında seyrederken, sonraki aylarda ledger başına 150 ile 200 işlem aralığına yönelen sıçramalar üretti.

Bununla birlikte daha yüksek işlem kapasitesi kullanımı, XRP talebinin ya da fiyatının aynı ölçüde yükseleceği anlamına gelmiyor. XRPL üzerinde işlemler düşük maliyetle gerçekleşiyor. Ağdaki hareketlilik; ödemeler, merkeziyetsiz borsa işlemleri, token transferleri ve otomatik süreçlerden kaynaklanabiliyor.

Bu nedenle analistler için asıl kritik unsur, tek günlük yükselişten çok süreklilik taşıyan bir genişleme olup olmadığıdır. Daralan yapıların kırılması, kilit seviyelerin korunması ve momentumun kalıcılığı nasıl yakından izleniyorsa, zincir üstü verilerde de düzenli takip önem taşıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Rekor seviyelerin halen uzağında bulunuyor

Mevcut tablo dikkat çekse de XRPL henüz tarihi açıdan olağanüstü bir sıkışıklık yaşamıyor. Paylaşılan verilerde tüm zamanların en yüksek seviyesi ledger başına 329,29 işlem olarak yer aldı. Bu da güncel hareketin rekor düzeyde bir kullanım yerine, zaten güçlenmiş bir dönem içinde yeniden hızlanan etkinliğe işaret ettiğini gösterdi.

XRPL için temel teyit, ledger başına işlem sayısının kısa sürede eski seviyelere dönmesi değil, 30 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı biçimde seyretmesi olacak.

XRP açısından bakıldığında, ağ etkinliğindeki kalıcı artış mevcut piyasa görünümünün temel tarafını destekleyebilir. Ancak bunun güç kazanması için işlem yoğunluğunun birkaç günlük sıçramayla sınırlı kalmaması, ağ kullanımında daha istikrarlı bir eğilime dönüşmesi gerekecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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