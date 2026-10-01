Ripple, ekim ayına ilişkin düzenli emanet hesap işlemlerini tamamladı. Zincir üstü verilere göre şirket, 1 Ekim’de önce toplam 1 milyar XRP’nin kilidini açtı, ardından 700 milyon XRP’yi yeniden emanet hesaba aktardı. Yaklaşık 1,4 milyar dolar değerindeki bu işlem, XRP piyasasında yeni ayın başında yeniden dikkat topladı.

Aylık rutin yeniden gündeme geldi

Whale Alert verileri, Ripple’ın aynı gün içinde iki yönlü bir işlem akışı izlediğini gösterdi. Şirketin aylık takvimine paralel biçimde önce belirli miktarda XRP serbest bırakıldı, daha sonra dolaşıma girmeyen bölüm yeniden kilitlendi. Bu çerçevede 700 milyon XRP, 400 milyon ve 300 milyon XRP olmak üzere iki ayrı işlemle emanet hesaba gönderildi.

Ripple’ın bu modeli uzun süredir uygulanıyor. Piyasadaki tartışmalar sürse de bu düzenli aktarımın temel amacının, XRP arzını daha öngörülebilir bir çerçevede yönetmek olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle işlem yeni değil, ancak her ay benzer şekilde piyasa oyuncularının yakın takibine giriyor.

Whale Alert verileri, Ripple’ın 1 Ekim’de kilidini açtığı 1 milyar XRP’nin ardından 700 milyon XRP’yi yeniden emanet hesaba kilitlediğini ortaya koydu.

Fiyatta belirgin tepki görülmedi

Bu tür kilit açma ve yeniden kilitleme işlemleri, dolaşımdaki arz üzerinde etkili olabileceği için XRP fiyatı açısından yakından izleniyor. Buna karşın son işlem turunun ardından piyasada dikkat çeken bir fiyat hareketi oluşmadı. XRP, gün içinde aşağı yönlü seyrini korudu ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti.

Arz akışındaki değişimlerin piyasaya etkisini izlemek isteyen yatırımcılar için anlık veri takibi öne çıkıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Piyasada beklenti sürüyor

XRP topluluğu açısından bu aylık düzen tanıdık olsa da, işlemler her seferinde fiyat üzerindeki olası etkiler nedeniyle yeni spekülasyonları beraberinde getiriyor. Özellikle yeni aya zayıf başlayan XRP’de, yatırımcılar kalan günlerde yönün değişip değişmeyeceğini izliyor.

Son işlem turunda görülen tablo, en azından kısa vadede, kilit açma ve yeniden kilitleme sürecinin tek başına fiyatı hareketlendirmeye yetmediğine işaret etti. Buna rağmen Ripple’ın aylık emanet hesabı adımları, arz dengesi ve piyasa psikolojisi bakımından önemini koruyor.

Ripple’ın aylık XRP kilit açma ve yeniden kilitleme düzeni, arz akışını öngörülebilir tutma amacıyla piyasanın odağında kalmayı sürdürüyor.