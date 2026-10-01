RIPPLE (XRP)

Ripple ekimde 700 milyon XRP’yi yeniden emanet hesaba kilitledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, 1 Ekim'de 700 milyon XRP'yi yeniden emanet hesaba kilitledi.
  • 📌 Şirket aynı gün önce 1 milyar XRP'nin kilidini açtı, sonra 400 milyon ve 300 milyon XRP'yi geri gönderdi.
  • 📉 Bu hamleye rağmen $XRP’de son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,5 düşüş görüldü.
  • 🗓️ Ripple'ın her ay uyguladığı bu düzenli işlem, arz akışı tartışmalarını ekimde yeniden öne çıkardı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Ripple, ekim ayına ilişkin düzenli emanet hesap işlemlerini tamamladı. Zincir üstü verilere göre şirket, 1 Ekim’de önce toplam 1 milyar XRP’nin kilidini açtı, ardından 700 milyon XRP’yi yeniden emanet hesaba aktardı. Yaklaşık 1,4 milyar dolar değerindeki bu işlem, XRP piyasasında yeni ayın başında yeniden dikkat topladı.

İçindekiler
1 Aylık rutin yeniden gündeme geldi
2 Fiyatta belirgin tepki görülmedi
3 Piyasada beklenti sürüyor

Aylık rutin yeniden gündeme geldi

Whale Alert verileri, Ripple’ın aynı gün içinde iki yönlü bir işlem akışı izlediğini gösterdi. Şirketin aylık takvimine paralel biçimde önce belirli miktarda XRP serbest bırakıldı, daha sonra dolaşıma girmeyen bölüm yeniden kilitlendi. Bu çerçevede 700 milyon XRP, 400 milyon ve 300 milyon XRP olmak üzere iki ayrı işlemle emanet hesaba gönderildi.

Ripple’ın bu modeli uzun süredir uygulanıyor. Piyasadaki tartışmalar sürse de bu düzenli aktarımın temel amacının, XRP arzını daha öngörülebilir bir çerçevede yönetmek olduğu değerlendiriliyor. Bu nedenle işlem yeni değil, ancak her ay benzer şekilde piyasa oyuncularının yakın takibine giriyor.

Whale Alert verileri, Ripple’ın 1 Ekim’de kilidini açtığı 1 milyar XRP’nin ardından 700 milyon XRP’yi yeniden emanet hesaba kilitlediğini ortaya koydu.

Fiyatta belirgin tepki görülmedi

Bu tür kilit açma ve yeniden kilitleme işlemleri, dolaşımdaki arz üzerinde etkili olabileceği için XRP fiyatı açısından yakından izleniyor. Buna karşın son işlem turunun ardından piyasada dikkat çeken bir fiyat hareketi oluşmadı. XRP, gün içinde aşağı yönlü seyrini korudu ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti.

Arz akışındaki değişimlerin piyasaya etkisini izlemek isteyen yatırımcılar için anlık veri takibi öne çıkıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Piyasada beklenti sürüyor

XRP topluluğu açısından bu aylık düzen tanıdık olsa da, işlemler her seferinde fiyat üzerindeki olası etkiler nedeniyle yeni spekülasyonları beraberinde getiriyor. Özellikle yeni aya zayıf başlayan XRP’de, yatırımcılar kalan günlerde yönün değişip değişmeyeceğini izliyor.

Son işlem turunda görülen tablo, en azından kısa vadede, kilit açma ve yeniden kilitleme sürecinin tek başına fiyatı hareketlendirmeye yetmediğine işaret etti. Buna rağmen Ripple’ın aylık emanet hesabı adımları, arz dengesi ve piyasa psikolojisi bakımından önemini koruyor.

Ripple’ın aylık XRP kilit açma ve yeniden kilitleme düzeni, arz akışını öngörülebilir tutma amacıyla piyasanın odağında kalmayı sürdürüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ripple ekimde 1 milyar XRP kilidini açtı

XRP Ledger’da ödeme hacmi yükseldi, fiyat baskısı sürdü

XRP Ledger, Brezilya entegrasyonuna rağmen fiyat baskısı altında kaldı

Ripple, XRPL için yeni kurumsal özelliklerin tarihini açıkladı

Ripple’ın stabilcoini RLUSD arzını 2,52 milyar seviyesine çıkardı

XRP Ledger’da işlem artışı ücret yakımını yüzde 848 yükseltti

Brezilya’da 4 trilyon dolarlık fon kayıtları XRPL ile eşleştirildi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı NIGHT, Midnight güncellemesiyle sekiz günlük yükseliş serisine yöneldi
Bir Sonraki Yazı Bitcoin için 300 bin dolar hedefi: Coinbase yöneticisi 2030’u işaret etti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin için 300 bin dolar hedefi: Coinbase yöneticisi 2030’u işaret etti
BITCOIN (BTC)
NIGHT, Midnight güncellemesiyle sekiz günlük yükseliş serisine yöneldi
Cardano (ADA)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?