Bitcoin için 300 bin dolar hedefi: Coinbase yöneticisi 2030’u işaret etti

Coinbase Asset Management’ın başındaki yönetici, Bitcoin’in 2030 yılına kadar 300 bin dolara ulaşabileceğini ve bu seviyeyi rahatlıkla aşabileceğini söyledi. Uzun vadeli fiyat beklentisini kişisel görüşü olarak paylaşan yöneticinin açıklaması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükseldiği ve Fransa’nın borçlanma maliyetlerinin arttığı bir dönemde geldi.

Piyasalarda ise Orta Doğu’daki gelişmeler, Avrupa tahvil piyasasındaki baskı ve ABD’de faiz beklentilerinin değişmesi öne çıktı.

Orta Doğu’da gerilim petrolü yükseltti, Fransa tahvillerinde baskı arttı

Jerusalem Post’un bir ABD yetkilisine dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, Orta Doğu’ya üçüncü bir uçak gemisi ve ilave bir deniz piyade birliği gönderiyor. Bölgedeki gerilimin artabileceğine işaret eden haberin ardından petrol fiyatları gün içi zirvelerine yükseldi.

Günün erken saatlerinde varil başına 89 doların altına gerileyen Batı Teksas türü ham petrol (WTI), yüzde 2,5 artışla 92,63 dolara çıktı. Brent petrol ise yüzde 3,6 yükselerek 101,53 dolara ulaştı.

Avrupa’da dikkatler Fransa’nın devlet tahvillerine çevrildi. Fransız 10 yıllık tahvil faizi gün içinde 8 baz puan yükselirken Almanya’nın aynı vadeli tahvil faizi 6 baz puan geriledi. Böylece iki ülkenin 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark 135 baz puana çıktı. Bu fark, son birkaç yılda ağırlıklı olarak 50–80 baz puan aralığında seyrediyordu.

Fransa tahvillerinin temerrüt riskine karşı koruma sağlayan kredi temerrüt takası (CDS) primleri de 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Euro, dolar karşısında yüzde 0,9 değer kaybederek 1,1231 dolara geriledi ve yaklaşık beş ayın en düşük seviyesini gördü.

Fed’in faiz artırma beklentisi gerilerken maliyet baskısı güçleniyor

Piyasalardaki bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar, Fed’in yakın zamanda yeniden faiz artıracağına yönelik beklentilerini hızla azaltmaya başladı. Hafta başında yaklaşık yüzde 70 olan ekim ayında faiz artırımı olasılığı, yüzde 33,8’e geriledi. ABD’nin iki yıllık tahvil faizi de perşembe günü 7,5 baz puan düşerek yüzde 4,81’e indi.

Öte yandan ABD’den gelen imalat verileri, ekonomik büyümenin sürdüğünü ancak fiyat baskısının güçlendiğini gösterdi. ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 54,6’dan 54,5’e gerileyerek ekonomistlerin 55 seviyesindeki beklentisinin altında kaldı. Endeksin 50’nin üzerinde olması, sektörde büyümeye işaret ediyor.

Yeni siparişler alt endeksi 53,7’den 55,3’e yükseldi. Ödenen fiyatlar alt endeksi ise 71,1’den 77,9’a çıkarak 72,3 seviyesindeki beklentiyi belirgin biçimde aştı. Ankete katılanlar, tüm emtialarda fiyat artışı bildirirken fiyatı düşen herhangi bir emtia belirtmedi.

İmalat verilerine piyasa tepkisi sınırlı kaldı. Yatırımcıların dikkati, ertesi gün açıklanacak eylül ayı istihdam raporuna yöneldi.