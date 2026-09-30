BITCOIN (BTC)

ABD’den gelen enflasyon verisi Bitcoin’i yukarı taşıdı: BTC 85 bin dolara fırladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 ABD’de yıllık PCE yüzde 3,4 ile yüzde 3,7’lik beklentinin altında kaldı.
  • 🏦 Fed’in izlediği çekirdek PCE, yıllık yüzde 3 ve aylık yüzde 0,2 arttı; her iki veri de tahminleri karşılamadı.
  • 📊 Genel PCE’de aylık artış, yüzde 0,4 beklentisine karşılık yüzde 0,3 oldu.
  • ₿ Bitcoin, verilerin ardından yükselerek günlük yüzde 1,29 artışla 85.413,17 dolara ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de ağustos ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin beklentilerin altında kalması, enflasyon endişelerini hafifleterek Bitcoin’e destek verdi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakından izlediği çekirdek PCE’de yıllık artış yüzde 3 olurken, piyasa beklentisi yüzde 3,3 seviyesindeydi.

İçindekiler
1 PCE verileri hem aylık hem yıllık beklentilerin altında
2 Bitcoin verilerin ardından yükseldi

PCE verileri hem aylık hem yıllık beklentilerin altında

ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun (BEA) 30 Eylül’de açıkladığı verilere göre, genel PCE fiyat endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Böylece yıllık enflasyon, yüzde 3,7’lik piyasa tahmininin 0,3 puan altında gerçekleşti. Aylık artış ise yüzde 0,4 beklentisine karşılık yüzde 0,3 oldu.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE’de de benzer bir tablo görüldü. Yıllık artış yüzde 3,3 beklentisine karşılık yüzde 3 olarak açıklanırken, aylık artış yüzde 0,3’lük tahminin altında, yüzde 0,2 seviyesinde kaldı.

ABD’de tüketicilerin mal ve hizmetler için ödediği fiyatları gıda ve enerji hariç ölçen çekirdek PCE, Fed’in faiz kararları dahil para politikasını belirlerken takip ettiği temel enflasyon göstergeleri arasında yer alıyor.

Bitcoin verilerin ardından yükseldi

Enflasyon göstergelerinin beklentilerin altında gelmesinin ardından Bitcoin fiyatı yükseldi. CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, Türkiye saatiyle 15.53 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1,29 artışla 85.413,17 dolardan işlem görüyordu.

Hem genel hem de çekirdek PCE’nin tahminlerin altında kalması, enflasyon endişelerini hafifletirken Bitcoin’in veri sonrasında yukarı yönlü hareket etmesine eşlik etti.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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