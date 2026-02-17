Eric Trump’tan Bitcoin Paylaşımı, İran ve ABD Arasında Son Durum

Bitcoin fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 66.600 dolarlara kadar geriledi ve bu beklenen bir şeydi. Borsa vadelileri düşüş yaşaşdığı için sonuç şaşırtıcı olmadı. Önümüzdeki günlerde büyük gelişmelerin daha fazla volatiliteye yol açması bekleniyor. Eric Trump biraz önce Bitcoin hakkında paylaşım yaptı. İran görüşmeleri o kadar da iyi gitmiyor olabilir. İşte son gelişmeler

İran ve ABD

WSJ müzakerelerde son durumu ele aldı ve fikir ayrılıklarının Trump’ı rahatsız ettiğinden bahsediyor. Anlaşmazlık müzakerenin sadece nükleer ile sınırlandırılması ve füzelerin dahil edilmemesi yönündeydi. Ancak ABD füzeler için de sınırlama istiyor. Üstelik İran’ın nükleer çalışmalarının tamamen durdurulmasını talep eden Trump bugün Hamaney’den sert cevaplar aldı.

İran’ın önerileri şöyle;

Uranyum zenginleştirmeye 3 yıllık ara verilmesi,

Zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının yurt dışına (muhtemelen Rusya’ya) gönderilmesi,

Yaptırımlar kaldırılırsa gelecekte ABD-İran iş anlaşmaları yapılması.

İran nükleer programını tamamen ortadan kaldırmayı reddediyor. ABD, zenginleştirmeye tamamen son verilmesini (ve füze sınırlamalarını) istiyor. İran ise dondurulmuş petrol fonlarına erişim de dahil olmak üzere büyük yaptırım hafifletmeleri istiyor.

Trump Mart ayında İran ile anlaşma olabileceğini söylese de bugün çok kısa süren dolaylı müzakerelere rağmen halen Trump “oyalandığını düşünecek durumda” ve bu durum ansızın gelecek saldırının habercisi.

Belki de Hamaney eninde sonunda Trump’ın verdiği nihai tarihe kadar görüşmelerin devam edeceğini ve ardından saldırıların başlayacağını düşündüğü için bu kadar sert açıklamalar yapıyor.

İran çok fazla açıklama yapsa da ABD tarafından daha az şey duyuyoruz. Biraz önce ABD’li yetkili İran görüşmeleri hakkında “ilerleme kaydedildi ancak görüşülmesi gerekilen birçok ayrıntı var” dedi.

Eğer Hamaney iç siyaset motivasyonuyla bu tarz açıklamalar yapıyorsa ve arka planda İran ile ABD uzlaştıysa bunun açıklanması kripto paralar için yükseliş anlamına gelir. Fakat Trump’ın “nükleer program durdurulsun” talebi karşılanmadan nasıl anlaşmaya varılabileceği belirsiz. Üstelik ülkedeki protestolar devam ederken Trump bu dönemi fırsata çevirmek istiyor.

Eric Trump ve Bitcoin

Eric Trump, aile şirketi olan The Trump Organization’da İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Executive Vice President) olarak görev yapıyor. Yani Trump’ın oğlu olmakla kalmıyor aynı zamanda işlerinde de söz sahibi. Bugün Demokratların üzerinde tepindiği yarım milyar dolarlık WLFI hisse satışının da baş aktörü.

BAE’nin ulusal güvenlik danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan tarafından desteklenen Aryam Investment 1 adlı kuruluş, Trump ailesinin kripto girişimi WLFI’nın %49 hissesini 500 milyon dolara satın almıştı. Bu satışın ardından ABD yönetiminin BAE’ye yönelik gelişmiş yapay zekâ çipi satış yasağını kaldırması, ABD’de ciddi “çıkar çatışması” ve “yolsuzluk” tartışmalarına yol açtı.

Şimdiyse Eric Trump, American Bitcoin (ABTC) şirketinin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasından itibaren 6 aydan kısa bir sürede 6.000 BTC (Bitcoin) sınırını geçtiğini duyurdu.

“Bugün, Amerikan Bitcoin için inanılmaz bir dönüm noktasına ulaştık — Nasdaq’ta işlem görmeye başladığımızdan bu yana 6 ay içinde 6.000 BTC’yi aştık! Bugün, @ABTC’nin, dünyanın en hızlı büyüyen halka açık Bitcoin rezervlerinden birini oluşturarak, çok kısa bir sürede birçok köklü oyuncuyu geride bırakan başarısının kanıtıdır. Heyecan verici günler bizi bekliyor!”