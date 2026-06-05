Bitcoin’de kritik eşik öne çıktı! 60 bin dolar bölgesinde neler yaşanabilir?

Bitcoin, 80 bin dolar bölgesinin altına geriledikten sonra önemli teknik destek alanlarını yeniden gündeme taşıdı. Analistlerin değerlendirmelerine göre fiyat, kısa vadede özellikle 60 bin doların altındaki bölgeyi savunmaya çalışıyor. Bu seviyenin korunamaması halinde 48 bin 700 dolar ile 40 bin ila 50 bin dolar aralığı daha güçlü biçimde izlenebilir.

80 bin doların altındaki görünüm

Daan Crypto Trades’in paylaştığı analize göre Bitcoin, daha önce destek olarak izlenen 80 bin dolar çevresini yeniden kazanma denemesinde başarısız oldu. Günlük grafikte fiyatın, 80 bin 500 dolar yakınında bulunan günlük 200 EMA ve günlük 200 MA seviyelerinden geri çevrildiği, ardından düşüşün hız kazandığı görüldü.

Analizde 80 bin 500 dolar bölgesi güçlü bir direnç alanı olarak öne çıktı. Bitcoin mayıs ayında bu seviyeyi geri almaya çalışsa da uzun vadeli hareketli ortalamaların bulunduğu bölgede satışla karşılaştı. Bu tablo, önceki desteğin dirence dönüştüğüne işaret eden olumsuz bir yeniden test olarak değerlendirildi.

Analistlere göre mevcut yapıda temel soru, Bitcoin’in 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında daha geniş bir bant oluşturup oluşturamayacağı. 60 bin dolar çevresindeki desteğin korunması bu senaryoyu canlı tutabilir, ancak bu bölgenin net biçimde kaybedilmesi daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

Grafikte bir sonraki önemli destek 59 bin 757 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu bölge daha önce dikkat çeken bir dip alanı olarak çalışmıştı. Son düşüş sırasında işlem hacmindeki artış da satış baskısına piyasanın güçlü katılım gösterdiğine işaret etti.

Uzun vadeli teknik yapı zayıf kalıyor

Trend görünümünde Bitcoin’in halen iki önemli uzun vadeli hareketli ortalamanın altında işlem gördüğü belirtiliyor. Mayıs ayındaki toparlanma denemesinden bu yana daha düşük zirveler oluşması da aşağı yönlü yapının sürdüğünü gösteriyor. Fiyat 80 bin 500 dolar direncinin altında kaldığı sürece geniş çerçevede baskının devam ettiği değerlendiriliyor.

Crypto Patel’in haftalık grafik üzerinden yaptığı ayrı değerlendirmede ise Bitcoin’in boğa döngüsünün büyük bölümünde piyasayı taşıyan yükselen trend çizgisinin altına indiği aktarıldı. Daha önce destek olarak çalışan 73 bin 500 dolar çevresi de artık direnç bölgesi olarak izleniyor.

48 bin 700 dolar ve altı senaryosu

Haftalık grafikte tepe bölgesine yakın dönemde negatif uyumsuzluk oluştuğu kaydedildi. Fiyat yeni zirveler üretirken RSI göstergesinin daha düşük zirveler yapması, yükseliş ivmesinde zayıflamaya işaret etti. Bu sinyalin ardından trend çizgisinin kırılmasıyla birlikte düzeltme süreci belirginleşti.

Analize göre Bitcoin, işaretlenen direnç alanından bu yana yüzde 44’ten fazla değer kaybetti. Bir sonraki ana destek 48 bin 700 dolar seviyesi olarak gösteriliyor. Bu bölge, önceki boğa piyasasında önemli bir kırılma noktası olarak öne çıkmıştı ve yeniden test edilmesi halinde alım ilgisi çekebilir.

Crypto Patel, piyasalarda korkunun arttığı dönemlerin uzun vadeli birikim fırsatları doğurabildiğini belirtti. Analist, düzeltmenin devam etmesi durumunda 2026 ile 2027 döneminde 50 bin ila 40 bin dolar aralığının olası bir birikim bölgesi olarak değerlendirilebileceğini aktardı.

Şimdilik teknik görünümde 73 bin 500 dolar civarındaki direnç ile 48 bin 700 dolar çevresindeki destek öne çıkıyor. Piyasanın bu seviyelere vereceği tepkinin, Bitcoin’in uzun vadeli eğiliminde bir sonraki aşamayı şekillendirebileceği belirtiliyor.