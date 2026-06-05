Dogecoin, $0,0883 desteğini koruyamazsa fiyatın $0,067 bölgesine gerilemesi gündeme gelebilir

Dogecoin, analistlerin izlediği $0,0883 seviyesine gerileyerek kritik bir destek alanını yeniden test etti. Günlük grafikte zayıf görünüm öne çıkarken, haftalık grafikte $0,087 ile $0,090 aralığının korunması halinde toparlanma ihtimalinin masada kaldığı belirtiliyor.

Günlük grafikte kritik eşik öne çıktı

Analist Ali Charts’ın paylaştığı değerlendirmeye göre DOGE, daha önce destek olarak çalışan $0,1019 seviyesini kaybettikten sonra düşüşünü derinleştirerek alçalan kanalın alt bandına yaklaştı. Fiyat, son değerlendirme anında $0,0891 civarında işlem görürken, hemen altında yer alan $0,0883 bölgesi kısa vadede en kritik savunma hattı olarak öne çıktı.

Analize göre $0,0883 seviyesinin korunması, DOGE için önce $0,1019 ardından $0,1156 yönünde bir tepki yükselişinin önünü açabilir.

Aynı analizde fiyatın 50 günlük basit hareketli ortalamanın altında kalmasının, kısa vadeli eğilimde satıcılı yapının sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı. Bu nedenle olası yukarı yönlü denemelerde $0,1019 seviyesi yalnızca eski destek değil, artık direnç olarak da izleniyor.

Öte yandan $0,0883 seviyesinin altında günlük kapanış gelmesi halinde kanal yapısının aşağı yönlü kırılabileceği ve satış baskısının artabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda bir sonraki dikkat çeken bölge $0,067 olarak gösteriliyor.

Seviye Rolü Olası anlamı $0,0883 Ana destek Korunursa tepki alımı gündeme gelebilir $0,1019 İlk direnç Eski destek, yeni direnç olarak izleniyor $0,1156 Üst direnç Güçlü toparlanmada hedef bölge olabilir $0,067 Alt bölge Destek kırılırsa gündeme gelebilir

Haftalık görünümde daha geniş toparlanma ihtimali izlendi

Haftalık grafikte ise daha yapıcı bir tabloya dikkat çekildi. Analist Celal Kucuker, Dogecoin’in uzun süredir takip edilen alçalan kanalın üzerine çıkarak olası bir trend dönüşümüne işaret ettiğini belirtti. Dogecoin, sosyal medyada yaygın kullanımıyla bilinen ve piyasa değeri bakımından öne çıkan bir kripto para olarak geniş yatırımcı kitlesi tarafından yakından izleniyor.

Bu değerlendirmede, aylar içinde oluşan yuvarlak dip yapısının ardından DOGE’nin $0,08779 civarındaki destekten tepki verdiği ve kırılım sonrasında daha yüksek dip oluşturmayı denediği kaydedildi. Haftalık MACD göstergesinde aşağı yönlü zayıflamanın dikkat çektiği, sinyal çizgilerinin de yukarı kesişime yaklaştığı ifade edildi.

Mini sözlük: MACD, fiyat momentumunu ölçmek için kullanılan teknik analiz göstergesidir. Gösterge çizgilerinin yukarı yönlü kesişimi, tek başına kesin sinyal sayılmasa da ivmenin güçlenebileceğine işaret edebilir.

Haftalık projeksiyona göre DOGE’nin $0,27855 direncini aşması halinde psikolojik $1,00 seviyesine uzanan daha geniş bir yükseliş alanı oluşabilir.

Analizde ilk büyük direnç noktası $0,27855 olarak gösterildi. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatın daha güçlü bir yükseliş alanına girebileceği ve psikolojik açıdan önemli görülen $1,00 bölgesinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Değerlendirme sırasında DOGE’nin yaklaşık $0,098 seviyesinde bulunduğu, bu nedenle $1 hedefinin gerçekleşmesi halinde mevcut düzeylere göre yüzde 900’ün üzerinde artış anlamına geleceği hesaplandı.

Bununla birlikte olumlu senaryonun geçerliliği, $0,087 ile $0,090 aralığındaki kırılım bölgesinin korunmasına bağlı kalmayı sürdürüyor. Fiyatın bu alanın kalıcı biçimde altına inmesi durumunda haftalık grafikte öne çıkan toparlanma yapısının zayıflayabileceği ve yukarı yönlü beklentinin ötelenebileceği belirtiliyor.