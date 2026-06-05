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Solana (SOL)

Solana’da kritik eşik 67,48 dolar! Satış baskısında sırada hangi bölge var?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da 67,48 dolar seviyesi gün içi işlemlerde en kritik destek olarak öne çıktı.
  • 📉 Analistler, kanal desteğinin kaybı sonrası $SOL için 62 dolar ile 43 dolar aralığını izliyor.
  • 🧭 Şubat diplerinden gelen yükselişin bir düzeltme tepkisi olduğu görüşü ağırlık kazandı.
  • 🕒 Kısa vadede 67,48 dolar savunulamazsa satış baskısının artabileceği belirtiliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, son düşüşte yükselen kanal desteğinin altına sarkarak kısa vadede yeniden baskı altına girdi. Analistlere göre fiyatın zayıf görünümünü koruması halinde 62 dolar ile 43 dolar aralığı bir sonraki önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kanal kırılımı düşüş beklentisini güçlendirdi
2 Kısa vadede gözler 67,48 dolar seviyesinde
3 Genel görünümde baskı sürüyor

Kanal kırılımı düşüş beklentisini güçlendirdi

More Crypto Online tarafından paylaşılan analize göre SOL, daha önce izlenen yükselen kanal yapısının altına inerek negatif görünümü belirginleştirdi. Değerlendirmede, son tepki hareketinin güçlü bir yükseliş başlangıcından çok düzeltme niteliği taşıdığı ve yakın dönem zirvelerinden başlayan geri çekilmenin henüz tamamlanmamış olabileceği belirtildi.

Analistler, Elliott Dalga sayımında şubat diplerinden gelen yükselişi daha geniş çaplı düşüş yapısı içinde bir B dalgası tepkisi olarak ele alıyor. Buna göre piyasa, aşağı yönlü yeni bir etap içine girmiş olabilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerinin tekrar eden yatırımcı davranış kalıplarıyla oluştuğunu savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. B dalgası ise daha geniş bir düzeltme yapısı içinde görülen geçici tepki yükselişini ifade eder.

More Crypto Online analizine göre ana destek bölgesi 62 dolar ile 43 dolar arasında bulunuyor; fiyatın bu alana yönelmesi, düşüş senaryosunda öngörülen üçüncü dalga ile de uyumlu bir tablo ortaya koyuyor.

Grafikte 62,43 dolar ve 43,22 dolar civarındaki Fibonacci geri çekilme seviyeleri dikkat çekiyor. Bu seviyelerin, alıcıların daha kalıcı bir dip oluşturmaya çalışabileceği alanlar arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Bununla birlikte daha olumlu bir alternatif senaryo da masada kalmayı sürdürüyor. Bu senaryoda mevcut geri çekilme, daha güçlü bir toparlanma öncesindeki son düzeltme ayağı olabilir. Yine de analistler şimdilik bu olasılığı ikincil görüyor.

Kısa vadede gözler 67,48 dolar seviyesinde

Gün içi görünümde ise EllioTrades tarafından paylaşılan 15 dakikalık grafik öne çıkıyor. Buna göre SOL, işlem süreci boyunca devam eden geri çekilmenin ardından 67,48 dolar çevresindeki kısa vadeli desteği defalarca test etti. Bu seviye şu ana kadar daha derin bir çözülmeyi engelleyen ana taban olarak izlendi.

Grafik yapısı daha düşük zirveler ve daha düşük diplerin sürdüğünü gösteriyor. Kısa süreli toparlanma denemeleri önceki salınım tepelerini aşamadı ve satıcılar fiyatı yeniden destek hattına doğru itti. Teknik analizde bu tür tekrar eden baskı, çoğu zaman alıcı tarafın gücünü yitirmeye başladığına işaret ediyor.

67,48 dolar seviyesinden gelen tepkinin her denemede daha sınırlı kalması da dikkat çekti. Bu tabanın kaybedilmesi durumunda satış baskısının hızlanabileceği ve aşağı yönlü hareketin sertleşebileceği belirtiliyor. Buna karşılık kısa vadeli yapının dengelenmesi için bu seviyenin güçlü biçimde korunması gerekecek.

Genel görünümde baskı sürüyor

Şimdilik teknik görünüm aşağı yönlü baskının korunduğuna işaret ediyor. Fiyat, gün içi sert satışların ardından desteğin hemen üzerinde sıkışırken, kırılan kanal çizgisinin altında kalındığı sürece daha geniş yapıda zayıflığın devam edebileceği değerlendiriliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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