Kayıt Banner
Kripto Para

Strategy’nin 32 BTC satışı piyasayı sarstı! Bitcoin şirketlerinde dengeler mi değişiyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin 32 BTC satışı, kurumsal Bitcoin birikimi anlatısında yeni bir tartışma başlattı.
  • 🏦 Jamie Dimon, ABD’de görüşülen CLARITY Act’in son haline bankaların karşı çıktığını söyledi.
  • 💶 Capital B, 17 Haziran’daki oylamada yeni Bitcoin alımları için çok geniş bir kaynak yetkisi isteyecek.
  • 💵 Coinbase, stabilcoin rezerv varlıklarına odaklanan fon yatırımıyla $BTC dışındaki düzenleme temasına da dikkat çekti.
Onur Atam
Onur Atam

Strategy’nin 32 Bitcoin satışı, şirketin bilançosu açısından sınırlı bir işlem olarak görülse de piyasada beklenenden daha güçlü bir yankı uyandırdı. Şirketin elinde hala yüz binlerce BTC bulunmasına karşın, bu adım Bitcoin hazine stratejisi izleyen şirketlere ilişkin temel bir varsayımı yeniden tartışmaya açtı: Kurumsal alıcılar Bitcoin alır, ancak satmaz.

İçindekiler
1 Strategy satışının piyasa etkisi
2 ABD’de düzenleme tartışması sertleşti
3 Capital B ve Coinbase cephesinde yeni adımlar

Strategy satışının piyasa etkisi

Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy, 2022’de vergiyle bağlantılı bir işlem dışında ilk kez BTC sattığını açıklayınca dikkatler yeniden şirketin hazine modeline çevrildi. Satılan miktar yalnızca 32 BTC olsa da, piyasa bu işlemi sembolik açıdan önemli gördü.

Delphi Digital, piyasa özetinde, Strategy’nin artık yalnızca tek yönlü birikim yapan saf bir araç olarak okunmadığını, eski “asla satmaz” anlayışının ise artık yalnızca söylem düzeyinde değil, fiilen de kırıldığını belirtti.

Bu gelişme, Bitcoin biriktiren şirketlerin nasıl değerlenmesi gerektiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Strategy, hisse başına düşen Bitcoin miktarını artırma hedefini korusa da, son işlem en kararlı kurumsal yatırımcıların bile finansal gerçekliklerle karşı karşıya kalabildiğini gösterdi.

ABD’de düzenleme tartışması sertleşti

ABD’de kripto düzenlemelerine ilişkin gerilim de hafta boyunca arttı. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, CLARITY Act’in son haline bankacılık sektörünün karşı çıkacağını söyledi. Dimon’a göre tasarı, kripto şirketlerine geleneksel finans kuruluşlarının tabi olduğu yükümlülükler olmadan bazı ayrıcalıklar tanıyabilir.

Jamie Dimon, bankaların son CLARITY Act düzenlemesine karşı çıktığını, özellikle faiz getirili ürünler sunulmasına imkan veren maddelerin, bankalara uygulanan sermaye ve uyum şartları olmadan devreye girmesinin sorun yarattığını dile getirdi.

CLARITY Act, ABD’de kripto piyasasının hangi kurum tarafından ve hangi çerçevede denetleneceğine açıklık getirmeyi hedefleyen bir piyasa yapısı tasarısı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de kripto varlıkların düzenleyici statüsünü netleştirmeyi amaçlayan yasa tasarısıdır. Tasarı, sektör temsilcilerine göre hukuki belirsizliği azaltabilir; eleştirenler ise geleneksel finans ile kripto şirketleri arasında farklı kurallar doğurabileceğini savunuyor.

Tasarıyı destekleyenler bunun uzun süredir beklenen bir netlik sağlayacağını ve yeniliği teşvik edeceğini savunurken, karşı çıkanlar düzenleme yükünün eşit dağılmaması riskine dikkat çekiyor.

Capital B ve Coinbase cephesinde yeni adımlar

Fransa merkezli Bitcoin hazine şirketi Capital B ise sermaye toplama kapasitesini ciddi ölçüde artırmak için hissedar onayına gidiyor. 17 Haziran’daki genel kurulda oylanacak teklif, 5 milyar euro yeni hisse ihracı ile yaklaşık 116 milyar dolarlık kredi araçları dahil geniş kapsamlı bir yetki talebini içeriyor. Şirket bu kaynağı gelecekteki Bitcoin alımları için kullanmayı planlıyor.

Şirketin bugüne kadar sağladığı toplam finansman yaklaşık 325 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son kaynak artışında Blockstream CEO’su Adam Back ile varlık yöneticisi TOBAM’ın destek verdiği aktarılmıştı. Capital B geçen ay 15,2 milyon dolar karşılığında 192 BTC aldı, pazartesi günü de 4 BTC daha ekleyerek toplam varlığını 3.139 BTC’ye çıkardı.

Öte yandan Coinbase, ProShares GENIUS Money Market ETF’ye açıklanmayan tutarda yatırım yaptı. IQMM koduyla işlem gören bu fon, GENIUS Act kapsamında stabilcoin rezervi sayılabilecek nakit, banka mevduatı ve kısa vadeli ABD Hazine kağıtlarına yatırım yapıyor.

Bu adım, ABD’nin stabilcoinler için federal bir çerçeve oluşturmaya yaklaşmasıyla birlikte rezerv varlıklarına yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve kullanımın büyümeyi sürdürmesi halinde, stabilcoin ihraççılarının Hazine bonoları ve benzeri yüksek likiditeli araçlarda önemli alıcılar haline gelmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de 200 milyar dolarlık silinme yaşandı! Piyasada perde arkasında ne konuşuluyor?

Dogecoin ve Shiba Inu, bitcoin $60.000 seviyesine yaklaşırken yaklaşık %9 geriledi

ZEC, Orchard Pool açığının açıklanmasının ardından 24 saatte %42 düştü

Kripto piyasasında 1,2 milyar dolarlık tasfiye yaşandı! Şimdi hangi seviyeler izleniyor?

ABD spot Bitcoin ETF’leri, 13 günlük çıkış serisinin ardından 3,05 milyon dolar net giriş kaydetti

Bitcoin, ETF çıkışlarının hızlanmasıyla 60 bin dolarlık kritik desteğe yaklaştı

ABD Senatosu’nda kripto için kritik baskı arttı! Bankaları ilgilendiren düzenlemede neler değişebilir?

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
Bir Önceki Yazı Üyelik Derdi Yok, Gecikme Yok: Kripto Dünyasına Hızlı ve Güvenli Giriş Yapın
Bir Sonraki Yazı Securitize, SPAC birleşmesi için SEC onayını aldı, hissedar oylaması 29 Haziran’da yapılacak
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de 2,6 milyar dolarlık sıkışma ihtimali büyüdü! Piyasada dengeler nasıl değişebilir?
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 200 milyar dolarlık silinme yaşandı! Piyasada perde arkasında ne konuşuluyor?
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Bitcoin 60 bin doların altına indi! Piyasada hangi riskler öne çıkıyor?
BITCOIN (BTC)
XRP’de 1,10 dolar eşiği öne çıktı! Piyasada şimdi hangi sinyal izleniyor?
RIPPLE (XRP)
ABD Temsilciler Meclisi komitesi, kripto vergilendirmesinde küçük işlemler ve madencilik gelirleri için yeni tasarıları görüşecek
Kripto Para Hukuku
Lost your password?