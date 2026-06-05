Strategy’nin 32 BTC satışı piyasayı sarstı! Bitcoin şirketlerinde dengeler mi değişiyor?

Strategy’nin 32 Bitcoin satışı, şirketin bilançosu açısından sınırlı bir işlem olarak görülse de piyasada beklenenden daha güçlü bir yankı uyandırdı. Şirketin elinde hala yüz binlerce BTC bulunmasına karşın, bu adım Bitcoin hazine stratejisi izleyen şirketlere ilişkin temel bir varsayımı yeniden tartışmaya açtı: Kurumsal alıcılar Bitcoin alır, ancak satmaz.

Strategy satışının piyasa etkisi

Michael Saylor’ın liderliğindeki Strategy, 2022’de vergiyle bağlantılı bir işlem dışında ilk kez BTC sattığını açıklayınca dikkatler yeniden şirketin hazine modeline çevrildi. Satılan miktar yalnızca 32 BTC olsa da, piyasa bu işlemi sembolik açıdan önemli gördü.

Delphi Digital, piyasa özetinde, Strategy’nin artık yalnızca tek yönlü birikim yapan saf bir araç olarak okunmadığını, eski “asla satmaz” anlayışının ise artık yalnızca söylem düzeyinde değil, fiilen de kırıldığını belirtti.

Bu gelişme, Bitcoin biriktiren şirketlerin nasıl değerlenmesi gerektiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Strategy, hisse başına düşen Bitcoin miktarını artırma hedefini korusa da, son işlem en kararlı kurumsal yatırımcıların bile finansal gerçekliklerle karşı karşıya kalabildiğini gösterdi.

ABD’de düzenleme tartışması sertleşti

ABD’de kripto düzenlemelerine ilişkin gerilim de hafta boyunca arttı. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, CLARITY Act’in son haline bankacılık sektörünün karşı çıkacağını söyledi. Dimon’a göre tasarı, kripto şirketlerine geleneksel finans kuruluşlarının tabi olduğu yükümlülükler olmadan bazı ayrıcalıklar tanıyabilir.

Jamie Dimon, bankaların son CLARITY Act düzenlemesine karşı çıktığını, özellikle faiz getirili ürünler sunulmasına imkan veren maddelerin, bankalara uygulanan sermaye ve uyum şartları olmadan devreye girmesinin sorun yarattığını dile getirdi.

CLARITY Act, ABD’de kripto piyasasının hangi kurum tarafından ve hangi çerçevede denetleneceğine açıklık getirmeyi hedefleyen bir piyasa yapısı tasarısı olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de kripto varlıkların düzenleyici statüsünü netleştirmeyi amaçlayan yasa tasarısıdır. Tasarı, sektör temsilcilerine göre hukuki belirsizliği azaltabilir; eleştirenler ise geleneksel finans ile kripto şirketleri arasında farklı kurallar doğurabileceğini savunuyor.

Tasarıyı destekleyenler bunun uzun süredir beklenen bir netlik sağlayacağını ve yeniliği teşvik edeceğini savunurken, karşı çıkanlar düzenleme yükünün eşit dağılmaması riskine dikkat çekiyor.

Capital B ve Coinbase cephesinde yeni adımlar

Fransa merkezli Bitcoin hazine şirketi Capital B ise sermaye toplama kapasitesini ciddi ölçüde artırmak için hissedar onayına gidiyor. 17 Haziran’daki genel kurulda oylanacak teklif, 5 milyar euro yeni hisse ihracı ile yaklaşık 116 milyar dolarlık kredi araçları dahil geniş kapsamlı bir yetki talebini içeriyor. Şirket bu kaynağı gelecekteki Bitcoin alımları için kullanmayı planlıyor.

Şirketin bugüne kadar sağladığı toplam finansman yaklaşık 325 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Son kaynak artışında Blockstream CEO’su Adam Back ile varlık yöneticisi TOBAM’ın destek verdiği aktarılmıştı. Capital B geçen ay 15,2 milyon dolar karşılığında 192 BTC aldı, pazartesi günü de 4 BTC daha ekleyerek toplam varlığını 3.139 BTC’ye çıkardı.

Öte yandan Coinbase, ProShares GENIUS Money Market ETF’ye açıklanmayan tutarda yatırım yaptı. IQMM koduyla işlem gören bu fon, GENIUS Act kapsamında stabilcoin rezervi sayılabilecek nakit, banka mevduatı ve kısa vadeli ABD Hazine kağıtlarına yatırım yapıyor.

Bu adım, ABD’nin stabilcoinler için federal bir çerçeve oluşturmaya yaklaşmasıyla birlikte rezerv varlıklarına yönelik ilginin arttığını gösteriyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve kullanımın büyümeyi sürdürmesi halinde, stabilcoin ihraççılarının Hazine bonoları ve benzeri yüksek likiditeli araçlarda önemli alıcılar haline gelmesi bekleniyor.