Securitize, SPAC birleşmesi için SEC onayını aldı, hissedar oylaması 29 Haziran’da yapılacak

BlackRock destekli tokenizasyon şirketi Securitize, halka arz sürecinde önemli bir eşiği geçti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun, şirketin özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşme planına ilişkin kritik başvuruyu onayladığı aktarıldı. Sürecin bir sonraki adımında hissedarlar 29 Haziran’da oylama yapacak.

Birleşme sürecinde sonraki adım

Oylamanın kabul edilmesi halinde işlemin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Birleşmenin ardından oluşacak şirketin New York Borsası’nda SECZ koduyla işlem görmesi planlanıyor. Securitize, geleneksel finansal varlıkların blokzincir tabanlı dijital temsillerini oluşturan altyapılar geliştiren önde gelen şirketler arasında yer alıyor.

Securitize’in halka açık bir şirkete dönüşme planı, kripto piyasalarındaki dalgalanma nedeniyle Kraken ve Consensys gibi bazı şirketlerin benzer adımlarını durdurduğu bir dönemde dikkat çekiyor.

Tokenizasyon piyasası hızla büyüyor

Bu gelişme, finans sektöründe tokenizasyonun en hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldiği bir döneme denk geliyor. Tokenizasyon; fonlar, tahviller, özel kredi ürünleri ve hisseler gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde dijital olarak temsil edilmesini ifade ediyor. Bu yöntemin takas süresini kısaltabileceği, maliyetleri düşürebileceği ve varlıkların günün her saatinde el değiştirmesine imkan tanıyabileceği savunuluyor.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketle birleşerek onu borsaya taşımak için kurulan özel amaçlı satın alma şirketidir. Tokenizasyon ise geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde alınıp satılabilir dijital kayıtlar haline getirilmesidir.

RWA.xyz verilerine göre tokenleştirilmiş varlık piyasası bir yıl içinde yaklaşık üç kat büyüyerek 30 milyar doların üzerine çıktı. Citi, bu pazarın 2030’a kadar 5,5 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörürken, Boston Consulting Group ile Ripple’ın ortak raporu 2033 için 18,9 trilyon dolarlık bir büyüklük tahmini paylaştı.

Gösterge Veri Mevcut tokenleştirilmiş varlık piyasası 30 milyar doların üzerinde Citi 2030 tahmini 5,5 trilyon dolar BCG ve Ripple 2033 tahmini 18,9 trilyon dolar

Securitize’in sektördeki konumu

Securitize, tokenizasyon, transfer acentesi ve alım satım teknolojileri sağlayan bir altyapı şirketi olarak öne çıkıyor. Şirketin sistemleri; BlackRock, Apollo, KKR, Hamilton Lane ve VanEck gibi kurumların ürünlerinde kullanılıyor. Bu yönüyle şirket, tokenleştirilmiş finansal ürünlerin arka plandaki teknik sağlayıcılarından biri olarak görülüyor.

Şirketin en dikkat çeken ortaklığı, BlackRock’ın 2024’te başlattığı BUIDL para piyasası fonu ile kuruldu. Söz konusu fon, kısa sürede piyasadaki en büyük tokenleştirilmiş ABD Hazine ürünü örneklerinden biri haline geldi. Securitize’in ayrıca bu yılın başlarında New York Borsası’nın tokenleştirilmiş menkul kıymetler platformunun kurulmasına da destek verdiği belirtildi.

Şirket, BlackRock’ın BUIDL fonu dahil olmak üzere çok sayıda kurumsal ürün için tokenizasyon ve işlem altyapısı sağlıyor.

Piyasa koşulları arasında dikkat çeken adım

Securitize’in halka açılma planını sürdürmesi, sektördeki diğer bazı şirketlerin daha temkinli davrandığı bir dönemde gerçekleşiyor. Haberde, Kraken ve Consensys gibi kripto şirketlerinin dalgalı piyasa koşulları nedeniyle benzer girişimlerini durdurduğu hatırlatıldı. Bu nedenle Securitize’in ilerleyen süreci, hem tokenizasyon pazarının kurumsal kabulü hem de kripto bağlantılı şirketlerin sermaye piyasalarına erişimi açısından yakından izleniyor.