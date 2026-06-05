Cardano’da düşüş derinleşti! Ağ içindeki kırılma neyi işaret ediyor?

Küresel kripto para piyasasında hafta boyunca sert satışlar görüldü. Toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık %4 gerileyerek 2,14 trilyon dolara indi. Bitcoin’in 61.000 dolar civarına çekilmesi, altcoinler üzerindeki baskıyı artırdı. Bu ortamda Cardano’nun yerel varlığı ADA, 0,16 doların altına sarkarak Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Cardano cephesinde baskı arttı

ADA’daki sert gerileme, yalnızca genel piyasa zayıflığıyla sınırlı kalmadı. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın kamuoyu önündeki görünürlüğünü azaltacağını açıklaması ve ekosistemdeki bazı projelerin faaliyetlerini durdurması, ağ üzerindeki baskının arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi. Son fiyatlamayla birlikte ADA, 2026’da 1,00 dolara yaklaşan zirvesine göre %70’ten fazla değer kaybetti.

Charles Hoskinson, Cardano blokzincirinin kurucu figürü olarak biliniyor ve aynı zamanda Input Output Global ile ilişkilendirilen en görünür isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Hoskinson, kişisel saldırılar ve çevrim içi ortamın giderek daha yıpratıcı hale gelmesi nedeniyle kamuya açık görünümünü azaltacağını belirtti.

Hoskinson, ADA fiyatına odaklanmadığını, buna karşın Midnight gizlilik odaklı yan zinciri üzerinde çalışmayı sürdüreceğini, ancak bunu daha düşük profille yapacağını aktardı.

Hoskinson ayrıca 2026’nın ikinci yarısında ekosistemde daha fazla projenin kapanabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama, NFT pazaryeri JPG Store ile analiz platformu TapTools’un kapanmasının ardından geldi. Aktarılanlara göre Hoskinson, Cardano ekosistemine doğru bir “başarısızlık dalgası” gelebileceğini söyledi ve topluluğun, zorlanan projeleri hazine kaynaklarıyla destekleme konusunda istekli görünmediğine dikkat çekti.

Bitcoin zayıflığı ve likidasyonlar etkili oldu

Piyasadaki genel satış dalgası ADA üzerindeki baskıyı daha da artırdı. Bitcoin, nisan başından bu yana ilk kez 70.000 doların altına inerken haber sırasında 60.210 dolardan işlem gördü. Metinde Bitcoin için son 24 saatte %26’yı aşan bir düşüşten söz edilirken, bu geri çekilme düşük likiditeli büyük ölçekli tokenlarda daha sert kayıpları beraberinde getirdi.

ADA’da 0,247 dolar destek seviyesinin aşağı kırılması, ek tasfiyeleri tetikledi. Verilere göre tasfiye edilen pozisyonların yaklaşık %75’ini kısa yönlü işlemler oluşturdu. Analist Ali Martinez, ADA için aşağı yönlü iki yeni hedefin 0,11 dolar ve 0,051 dolar olduğunu belirtti. Bu seviyeler, son fiyatlara kıyasla %70’i aşan ek düşüş ihtimaline işaret ediyor.

Yönetim tartışmaları ve sosyal veri öne çıktı

Cardano’daki satış baskısında yönetişim tartışmaları da etkili oldu. Cardano Foundation, Singapur’da düzenlenmesi planlanan 2026 Cardano Summit etkinliğini iptal etti. Gözden geçirilmiş 7,8 milyon ADA’lık finansman talebi, gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşamayarak %65,2 destek aldı. Ayrı bir oylamada Input Output Global’in araştırma ve geliştirme bütçesi için talep edilen 32,9 milyon ADA da reddedildi; bu öneriye %80’in üzerinde karşı oy çıktı.

Mini sözlük: Yönetişim, bir blokzincir ağında topluluğun veya paydaşların bütçe, yükseltme ve stratejik kararlar üzerinde oy kullanabildiği karar alma sürecini ifade eder. Hazine fonu ise ağ tarafından biriktirilen ve ekosistem gelişimi için ayrılan kaynakları kapsar.

Sosyal medya tarafında ise Cardano’ya yönelik ilgi 2026’nın en yüksek seviyesine çıktı. Santiment verilerine göre ADA’nın sosyal hakimiyet oranı yaklaşık %0,52’ye ulaştı; başka bir ifadeyle kripto para ile ilgili her 190 paylaşımın birinden fazlasında ADA’dan söz edildi. Günlük aktif adres sayısı da 28.459 ile son dört ayın zirvesini gördü. Ancak Santiment, bu hareketliliğin benimsenmeden çok düşüş beklentisi ve oynaklıktan kaynaklandığını kaydetti.