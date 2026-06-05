Dogecoin ve Shiba Inu, bitcoin $60.000 seviyesine yaklaşırken yaklaşık %9 geriledi

Kripto para piyasasında risk iştahı bu hafta belirgin biçimde zayıfladı. Bitcoin’in 60.000 dolar eşiğine yaklaşmasıyla birlikte satış baskısı altcoinlere ve özellikle yüksek oynaklığıyla bilinen meme coinlere yayıldı. Dogecoin ile Shiba Inu yaklaşık %9 değer kaybetti; en sert satışların ise piyasanın daha spekülatif bölümünde yoğunlaştığı görüldü.

Türev piyasalarda savunmacı duruş öne çıktı

Piyasadaki genel bozulma, türev işlemlerde de daha temkinli bir pozisyonlanmayı beraberinde getirdi. Dogecoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı gerilerken, Shiba Inu tarafında bu veri döngü diplerine yakın seyretti. Bu tablo, yatırımcıların kısa vadede risk azaltmaya yöneldiğine işaret etti.

Açık pozisyon, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam kontrat sayısını ifade eder. Bu göstergedeki düşüş, piyasadan para çıkışı ya da yatırımcıların mevcut pozisyonlarını küçültmesiyle ilişkilendirilebilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, türev piyasalarda henüz kapatılmamış toplam sözleşme miktarıdır. Genellikle ilginin ve kaldıraçlı riskin yönünü anlamak için izlenir; düşmesi, pozisyonların kapatıldığına veya iştahın azaldığına işaret edebilir.

Buna karşın, her iki tokende de borsalardan kayda değer çıkışlar yaşandı. Normal koşullarda bu tür hareketler birikim sinyali olarak değerlendirilebilse de, mevcut tabloda fiyatları desteklemeye yetmedi. Piyasanın, uzun vadeli toplama işaretlerinden çok makro görünüm ve zayıf momentuma odaklandığı anlaşıldı.

Teknik görünümde destek seviyeleri öne çıktı

Dogecoin 0,0891 dolardan 0,0830 dolara geriledi ve şubattan bu yana fiyatı taşıyan yükselen kanalın altına indi. Analizde, bu kırılmanın yüzde bazındaki düşüşten daha önemli olduğu belirtildi. Dört aydır korunan yapının bozulması, dikkatleri 0,067 dolar çevresindeki daha düşük destek bölgesine çevirdi.

Dogecoin için kritik seviye 0,0819 dolar olarak öne çıkıyor; bu bölgenin aşağı yönlü kırılması halinde 0,067 dolara doğru yeni bir geri çekilme ihtimali güç kazanabilir.

Shiba Inu ise 0,000004997 dolardan 0,000004630 dolara indi. Fiyat, 0,000004780 dolar civarındaki desteğin altına güçlü satışlarla sarktı. Teknik görünümün Dogecoin’e kıyasla daha zayıf olduğu, tokenin önemli hareketli ortalamaların tamamının altında kaldığı ve daha düşük zirveler ile daha düşük dipler oluşturmaya devam ettiği aktarıldı.

Shiba Inu için ilk destek 0,000004575 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alanın kaybedilmesi durumunda sıradaki aşağı yönlü bölge 0,000004500 dolar olarak öne çıkıyor. Olası toparlanma denemelerinde ise Dogecoin’de 0,0883 dolar, Shiba Inu’da 0,000004780 dolar direnç konumunda izleniyor.

Varlık Düşüş öncesi seviye Son seviye Önemli destek Yakın direnç Dogecoin 0,0891 dolar 0,0830 dolar 0,0819 dolar 0,0883 dolar Shiba Inu 0,000004997 dolar 0,000004630 dolar 0,000004575 dolar 0,000004780 dolar

Hacim ve momentum verileri satış baskısını işaret etti

Her iki tokende de en güçlü hacim artışları toparlanma denemelerinde değil, destek kırılımları sırasında görüldü. Bu durum, seans boyunca kontrolün alıcılardan çok satıcılarda kaldığını gösterdi. Aşırı satım sinyalleri bazı momentum göstergelerinde belirmeye başlasa da, ne Dogecoin ne de Shiba Inu tarafında kalıcı bir dönüşü destekleyen güçlü bir işaret ortaya çıktı.

Toparlanma girişimleri şimdilik kırılan desteklerin yeniden kazanılmasından çok aşırı satım sonrası kısa tepkilerle sınırlı kalıyor; bu da kısa vadede aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Analizde, alıcıların kırılan destek bölgelerini yeniden ele geçirmediği sürece en düşük dirençli yönün aşağı olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu nedenle kısa vadeli görünümde teknik seviyeler ve bitcoinin 60.000 dolar çevresindeki seyri yakından izleniyor.