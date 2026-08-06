Galaxy Digital ikinci çeyrekte 85 milyon dolar zarar açıkladı

Galaxy Digital, 2026’nın ikinci çeyreğinde 85 milyon dolar zarar açıkladı. Şirket, bu sonucun büyük ölçüde kripto para fiyatlarındaki gerileme nedeniyle elindeki dijital varlıkların değer kaybetmesinden kaynaklandığını bildirdi. Hisse başına zarar 0,09 dolar olarak gerçekleşti.

Gelirler beklentinin altında kaldı

Şirketin geliri de çeyreklik bazda geriledi. Galaxy Digital, yılın ilk çeyreğinde 10,2 milyar dolar gelir elde ederken ikinci çeyrekte bu rakam 8,7 milyar dolara indi. Yahoo Finance verilerine göre Wall Street beklentisi 12,7 milyar dolar düzeyindeydi.

Finansal sonuçların ardından Galaxy Digital hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,2 düşüşle 20,70 dolara geriledi. Hissede son bir aydaki kayıp ise yaklaşık yüzde 10 oldu.

Galaxy Digital, ikinci çeyrekteki zararın büyük bölümünü dijital varlık fiyatlarındaki düşüşe bağladı; hisse başına zarar 0,09 dolar olarak kayda geçti.

Aynı dönemde kripto para piyasasının genelinde de zayıflama görüldü. CoinMarketCap verilerine göre toplam piyasa değeri 1 Nisan’da 2,35 trilyon dolar seviyesindeyken 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 2 trilyon dolara düştü. Bu da bilançosunda yüksek miktarda dijital varlık taşıyan şirketlerin değerini baskıladı.

Gösterge İlk çeyrek 2026 İkinci çeyrek 2026 Gelir 10,2 milyar dolar 8,7 milyar dolar Toplam kripto piyasa değeri 2,35 trilyon dolar Yaklaşık 2 trilyon dolar

Faaliyet tarafında sınırlı toparlanma görüldü

Galaxy Digital, dijital varlıklar ve altyapı alanında faaliyet gösteren bir finans şirketi olarak işlem, yatırım ve veri merkezi iş kollarında faaliyet yürütüyor. Şirket, zarar açıklamasına rağmen operasyonel performansta bazı alanlarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Dijital varlık birimi, ikinci çeyrekte 66 milyon dolar düzeltilmiş brüt kar ve 11 milyon dolar düzeltilmiş EBITDA üretti. Düzeltilmiş brüt kar, önceki çeyreğe göre yüzde 34 arttı.

Mini sözlük: EBITDA, faiz, vergi, amortisman ve itfa giderleri hariç tutularak hesaplanan bir karlılık göstergesidir. Şirketlerin ana faaliyet performansını daha net görmek için kullanılır.

Şirket, dijital varlık biriminde düzeltilmiş brüt karın çeyreklik bazda yüzde 34 artarak 66 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Yapay zeka veri merkezleri öne çıktı

Galaxy Digital, yapay zeka altyapısı alanındaki büyümesini de sürdürdü. Şirket, CoreWeave kapasitesini artırırken yapay zeka veri merkezleri işinden 20 milyon dolar düzeltilmiş brüt kar elde etti.

Galaxy Digital, CoreWeave ile 15 yıl sürecek ortaklık sayesinde yıllık yaklaşık 1 milyar dolar gelir yaratmayı bekliyor. Şirket, Teksas’taki Helios yapay zeka veri merkezini büyütmek için Ağustos 2024’te 1,4 milyar dolar fon toplamıştı.

Böylece şirketin kripto para piyasasındaki dalgalanmalara açık bilançosuna karşın, yapay zeka altyapısı tarafındaki gelir akışını güçlendirmeye çalıştığı görüldü.