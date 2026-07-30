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Cardano (ADA)

SecondFi, haziran saldırısının ardından üç aşamalı tazmin planı açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SecondFi, hazirandaki saldırının ardından üç aşamalı tazmin planını açıkladı.
  • 📉 Saldırıda 374 cüzdan etkilendi ve 16,1 milyon ADA çalındı; bu gelişme $ADA ekosistemini doğrudan etkiledi.
  • 🛡️ Teknik ekip, risk altındaki 129 milyon ADA’yı zamanında güvence altına aldı.
  • 📅 EMURGO, ihlalin ardından SecondFi ve Yoroi markalarını tasfiye edeceğini duyurdu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Cardano odaklı kripto cüzdanı SecondFi ekibi, haziranda platformu ihlal eden saldırgana yönelik çağrısını yineledi ve çalınan varlıkların tamamının iadesi karşılığında daha önce duyurduğu ödül teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı. Şirket, gönüllü iadenin tüm taraflar açısından en doğrudan çözüm yolu olacağını belirtti.

İçindekiler
1 Tazmin süreci üç aşamada ilerleyecek
2 Saldırı 374 cüzdanı etkiledi
3 EMURGO markaları tasfiye kararı aldı

Tazmin süreci üç aşamada ilerleyecek

SecondFi, Cardano Foundation ve Input Output ile birlikte üç aşamalı bir tazmin planı başlattı. İlk aşamada, temmuz sonu itibarıyla etkilenen kullanıcıların resmi başvuruları toplanıyor, doğrulanıyor ve işleniyor. İkinci aşamada, ağustos 2026 ortasında hayatta kalan varlıkların güvenli biçimde üçüncü taraf platformlara aktarılması için araçların yayımlanması planlanıyor. Kullanıcılara, varlıklarını donanım cüzdanlarına taşımaları tavsiye ediliyor.

Üçüncü aşamada ise eylül 2026 başında sıfır bilgi ispatlarıyla çalışan otomatik bir tazmin portalının devreye alınması hedefleniyor. Input Output, Cardano ekosisteminin ana geliştirme şirketi olarak biliniyor ve ağın teknik gelişiminde önemli rol üstleniyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi ispatı, bir bilginin içeriğini açığa çıkarmadan doğrulanmasını sağlayan kriptografik yöntemdir. Bu yapı, kimlik ve hak sahipliği doğrulamasında veri paylaşımını sınırlamak için kullanılır.

SecondFi, resmi açıklamasında mevcut teklifin yürürlükte kaldığını vurgularken, olaya karışan tarafın belirtilen iletişim kanalları üzerinden temasa geçmesini istedi.

Saldırı 374 cüzdanı etkiledi

Kritik güvenlik olayı 21 Haziran ile 23 Haziran 2026 arasında yaşandı. Saldırganlar, daha önce EMURGO çatısı altında Yoroi Wallet adıyla bilinen SecondFi üzerinde 374 dijital cüzdanı ele geçirdi. Bu süreçte 16,1 milyon ADA çalındı. Varlıkların olay sırasındaki değeri 2,4 milyon dolar ile 2,6 milyon dolar aralığında hesaplandı.

Teknik ekip, kaybın daha da büyümesini engellemek için müdahalede bulundu ve risk altında bulunan 129 milyon ADA’yı güvence altına aldı. Bu varlıklar, acil olarak bağımsız bir saklayıcının kontrolüne aktarıldı.

BaşlıkDetay
Saldırı dönemi21 Haziran ile 23 Haziran 2026
Etkilenen cüzdan sayısı374
Çalınan tutar16,1 milyon ADA
Koruma altına alınan tutar129 milyon ADA

EMURGO markaları tasfiye kararı aldı

İhlalin yol açtığı ağır mali ve itibar kaybının ardından EMURGO yönetimi, SecondFi ve Yoroi markalarının tamamen kapatılması ve ardından tasfiye edilmesi yönünde karar aldı. Şirket, projenin faaliyetlerini sürdürebilecek durumda olmadığını duyurdu.

Şirket yönetimi, güvenlik ihlalinin mali ve itibar boyutunun ardından SecondFi ile Yoroi markalarının faaliyetlerine son verileceğini ve projenin sürdürülebilir görülmediğini açıkladı.

SecondFi, saldırganın çalınan varlıkları eksiksiz biçimde geri göndermesi halinde mevcut teklifin geçerli kalacağını yinelerken, kullanıcıların resmi başvuru sürecini dikkatle takip etmesini istiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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