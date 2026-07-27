Cardano, 0,20 dolar direnci aşılırsa yükseliş senaryosunu güçlendirecek

Cardano fiyatı, son düşüşün ardından 0,163 dolar destek bölgesinde tutunmaya çalışırken, analistler kalıcı bir toparlanmadan söz edebilmek için daha güçlü ivmeye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. ADA, yazım sırasında 0,1646 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 133,77 milyon dolar, piyasa değeri ise 6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik eşik 0,20 dolar

MCO Global, ADA fiyatının 0,163 dolar çevresinde dengelenmeye çalıştığını ve bu seviyenin son geri çekilmenin ardından ilk önemli destek alanı olarak öne çıktığını aktardı. Buna karşın analistler, yatay seyrin tek başına piyasanın dip yaptığını göstermediği uyarısında bulunuyor.

Teknik görünümde yukarı yönlü trend dönüşümünün teyit edilmesi için ADA’nın önce pozitif ivme kazanması, ardından da önemli direnç seviyelerini geri alması gerekiyor. Özellikle 0,20 dolar eşiğinin aşılması, mevcut düzeltme yapısında yeni bir yükseliş alanı açabilir.

Analistler, 0,163 dolar çevresindeki tutunmanın önemli olduğunu, ancak trend dönüşümünün doğrulanması için ADA’nın 0,20 doların üzerine yerleşmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu senaryoda 0,23 dolar ile 0,314 dolar aralığı bir sonraki hedef bölge olarak izleniyor. Buna karşılık 0,20 dolar direnci kırılamazsa düşüş yönlü dalga yapısının sürmesi ve fiyatın 0,092 dolara doğru baskı altında kalması ihtimali masada duruyor.

Gösterge Seviye Destek 0,163 dolar Ana direnç 0,20 dolar Yukarı hedefler 0,23 dolar ve 0,314 dolar Aşağı risk 0,092 dolar

Enerji tokenizasyonu girişiminde yer aldı

Fiyat görünümünün yanında Cardano ekosistemi, blokzincir kullanım alanlarını genişleten yeni bir girişimle de öne çıktı. Kripto analisti Mintern’in paylaştığı bilgilere göre Cardano Foundation, Toto Finance ile birlikte Lava Network ve Electric Blue şirketlerinin başlattığı Energy Tokenization Sandbox projesine katılım hakkı elde etti.

Program, enerji varlıklarının blokzincir üzerinde tokenlaştırılmasına yönelik kullanım senaryolarını incelemeyi amaçlıyor. Cardano Foundation, Cardano ekosisteminin gelişimini destekleyen bağımsız yapısıyla biliniyor. Bu adım, ağın yalnızca kripto varlık transferiyle sınırlı kalmayan daha geniş bir uygulama alanına yöneldiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Enerji tokenizasyonu, elektrik üretimi, tüketimi veya bu alandaki sözleşme ve hakların dijital varlıklara dönüştürülmesini ifade eder. Sandbox ise şirketlerin yeni bir modeli sınırlı bir ortamda test etmesine imkan tanıyan kontrollü deneme alanıdır.

Cardano Foundation ve Toto Finance’ın dahil olduğu sandbox programında, tokenlaştırılmış enerji ticareti ve mutabakat modelleri gelecek hafta test edilmeye başlanacak.

Gelecek hafta devreye alınması planlanan bu test ortamında katılımcılar, tokenlaştırılmış enerji ticareti ve ödeme mutabakatı modellerini inceleyecek. Girişim, gerçek dünya varlıkları alanında blokzincir tabanlı çözümlere yönelik ilginin sürdüğünü de gösteriyor.

ADA fiyatında kısa vadeli görünüm, 0,163 dolar desteğinin korunmasına ve alım yönlü ivmenin yeniden oluşmasına bağlı kalmayı sürdürüyor. Yukarıda 0,20 doların aşılması halinde 0,23 dolar ve ardından 0,314 dolar seviyeleri izlenirken, direnç bölgesinin aşılamaması durumunda satış baskısı yeniden güç kazanabilir.