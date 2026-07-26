Tom Lee, kripto borsalarındaki kapanışların piyasa dibine işaret edebileceğini söyledi

Fundstrat kurucu ortağı Tom Lee, kripto para borsalarında son dönemde artan kapanışların piyasanın dip bölgesine yaklaştığına işaret edebileceğini söyledi. Lee, sektör genelinde yaşanan çalkantının döngülerin son evrelerinde görülen türden gelişmelerle benzerlik taşıdığını savunuyor.

Borsa kapanışları tartışmayı büyüttü

Bu değerlendirme, işlem hacmi bakımından öne çıkan platformlardan BitMart’ın alım satım faaliyetlerini sonlandıracağını açıklamasının ardından gündeme geldi. BTC türev işlemlerinde bir dönem güçlü konuma sahip olan BitMEX de yıl içinde operasyonlarını durdurmayı planladığını doğruladı.

Tom Lee, X paylaşımında bu tür gelişmelerin genellikle döngünün dip seviyelerinde görüldüğünü kaydetti.

Söz konusu kapanışlar, ayı piyasasının sektör üzerindeki baskısını yeniden tartışmaya açtı. Binance kurucusu Changpeng Zhao da daha sonra sildiği bir paylaşımında benzer biçimde bunun dip sinyali olabileceğini dile getirdi. Zhao, küçük ölçekli merkezi borsaların satın alınmasının diğer şirket alımlarına göre daha zor olduğunu, alıcıların olası güvenlik risklerini de devraldığını vurguladı.

Ethereum için uzun vadeli iyimserlik sürüyor

Lee, piyasa zayıflığına ve ETH odaklı bilanço taşıyan BitMart’ın kaydettiği büyük gerçekleşmemiş zararlara rağmen Ethereum konusunda iyimser duruşunu koruyor. Ayın başlarında Ethereum’un kendi ifadesiyle 2.0 aşamasına girdiğini savunan Lee, bu dönüşümü Amazon, Nvidia ve JPMorgan gibi şirketlerin geçirdiği büyük ölçekli büyüme süreçleriyle karşılaştırdı.

Lee, Ethereum’un hem geleneksel finans hem de yapay zeka ajanları için baskın mutabakat katmanı haline gelebileceğini, uzun vadeli hedefinin ise 250.000 dolar olduğunu belirtiyor.

Piyasa katılımcıları teknik seviyeleri, direnç kırılımlarını ve makro verileri yakından izlerken, bu takibi daha düzenli yapmak isteyenler için bazı araçlar da öne çıkıyor. Hesap açma zahmeti gerektirmeyen CryptoAppsy, kripto yatırımlarınızı anlık fiyatlar, detaylı grafikler ve çoklu para birimi destekli portföy yönetimiyle tek bir ekranda birleştiriyor. Bu hepsi bir arada finans asistanı sayesinde akıllı fiyat alarmları kurarak fırsatları anında yakalayabilir, yalnızca elinizdeki coin’lere özel haberleri filtreleyebilir, yeni listelenen altcoin’leri radardan kaçırmadan keşfedebilir ve Fed faiz oranları gibi kritik makroekonomik verilerle piyasanın daima bir adım önünde olabilirsiniz.

Yıl sonuna dönük beklentiler

Lee, yılın kalan bölümüne girilirken kripto varlıkların risk ve getiri dengesi açısından en dikkat çekici alanlardan biri olmaya devam ettiğini düşünüyor. Bu yaklaşım, piyasanın kısa vadeli baskı altında kalmasına rağmen uzun vadeli toparlanma ihtimalinin tamamen dışlanmaması gerektiğine işaret ediyor.

Lee ayrıca ABD Kongresi’nin CLARITY Act düzenlemesini onaylaması gerektiği görüşünü destekliyor. Fidelity’nin daha önce yaptığı çağrıya katılan Lee, tasarının yasalaşmamasının ABD’yi rekabet açısından daha zayıf bir konuma itebileceği uyarısında bulunuyor.

Kripto piyasasında son dönemde yaşanan borsa kapanışları, yalnızca şirketlerin finansal dayanıklılığına değil, sektörün hangi evrede bulunduğuna ilişkin beklentilere de yön veriyor. Bu nedenle yatırımcılar, operasyonlarını durduran platformların sayısını ve buna eşlik eden kurumsal yorumları yakından izliyor.