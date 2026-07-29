Cardano, Shelley yükseltmesinin 6 yılını geride bıraktı

Cardano topluluğu, ağa stake mekanizmasını getiren Shelley yükseltmesinin altıncı yılını kutladı. Temmuz 2020’de devreye alınan bu adım, ağın daha merkeziyetsiz bir yapıya geçişinde dönüm noktalarından biri olarak öne çıktı.

Shelley ile merkeziyetsizlik süreci hızlandı

Cardano ana ağı, Eylül 2017’de Byron dönemiyle birlikte faaliyete geçmiş ve ADA da bu süreçte kullanıma sunulmuştu. Shelley ise Byron sonrasındaki aşama olarak, blok üretiminin daha geniş bir katılımcı tabanına yayılmasını ve kullanıcıların varlıklarını ağa devrederek ödül kazanmasını sağlayan yapıyı devreye aldı. Cardano, katman 1 blokzincir ağı olarak akıllı sözleşmeler ve yerel varlık desteği sunuyor.

Cardano topluluğunun X hesabı, Byron’dan Shelley’e geçişle birlikte stake havuzlarının, merkeziyetsiz blok üretiminin ve stake ödüllerinin hayata geçtiğini, zincirin o tarihten bu yana kesintisiz çalıştığını vurguladı.

Ağ ilk dönemde sınırlı sayıda düğümle federatif bir yapıda çalışıyordu. 2020’nin başlarında yapılan Byron yeniden başlatması, gelecekteki güncellemeleri desteklemek üzere modüler tasarıma sahip yeni bir düğüm uygulamasıyla merkeziyetsizlik sürecinin önünü açtı.

Shelley yükseltmesiyle stake havuzları ve delegasyon sistemi devreye girdi. Bu değişim, yalnızca teknik yapıyı değil, ağın ekonomik modelini de dönüştürdü. 2021’in ilk çeyreğinde yeni blokların tamamı stake havuzu operatörleri tarafından üretilmeye başladı.

Dönem Öne çıkan gelişme Byron Ana ağın açılışı ve federatif yapı Shelley Stake havuzları, delegasyon ve merkeziyetsiz blok üretimi Dijkstra Ouroboros Leios entegrasyonunun planlandığı dönem

Güncel ağ verileri ve yeni hedef

Cexplorer verilerine göre ağda şu anda 2.882 stake havuzu bulunuyor. Canlı stake miktarı ise 21,56 milyar ADA seviyesinde. Bu tablo, Shelley sonrasında kurulan katılım modelinin ağ üzerinde kalıcı hale geldiğine işaret ediyor.

Cardano şimdi ölçeklenme tarafındaki en büyük yükseltmelerden birine hazırlanıyor. Ouroboros Leios, Musashi Dojo adlı herkese açık test ağında çalışmaya başladı. Input Output, Cardano’nun geliştirilmesinde başlıca rol oynayan teknoloji şirketi olarak ağın araştırma ve mühendislik çalışmalarını yürütüyor.

Mini sözlük: Ouroboros Leios, Cardano’nun temel katmanında işlem işleme kapasitesini artırmayı hedefleyen ölçeklenme odaklı bir protokol tasarımıdır. Musashi Dojo ise bu tasarımın farklı aşamalarda sınandığı herkese açık test ağıdır.

Input Output, Ouroboros Leios ile Cardano’nun temel katman işlem kapasitesinde ilk aşamada 5 ila 20 kat artış hedefliyor.

Leios test süreci, Musashi’nin Beş Çember Kitabı’ndaki bölümlerden esinlenen Toprak, Su, Ateş, Rüzgar ve Boşluk adlı beş aşamadan oluşuyor. Bu yapı, temel protokol doğrulamasından zorlu test senaryolarına ve ana ağ hazırlığına kadar ilerleyen bir yol haritası izliyor.

Temmuz ayında devreye alınan Van Rossem hard fork’u da bu geçişin altyapısını hazırladı. Sıradaki Dijkstra dönemi hard fork’unun, Ouroboros Leios’u Cardano ağına taşıması bekleniyor. Ana ağ hard fork’unun ise 2026’nın ilerleyen dönemlerinde yapılması planlanıyor.