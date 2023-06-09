Okuma Süresi: 2 Dakika

Onun tahminleri ayı sezonuna damga vurdu ve geçtiğimiz yıl birçok tahmini tuttu. Gecikmeli olsa da yine bildi. Son yaşanan SEC kaosunun onun tahminlerine katkı sağladığını görüyoruz ve popüler altcoinle ilgili hedefi tek tek gerçekleşiyor. Peki sırada ne var? ADA Coin kaç dolar olacak?

ADA Coin Uzman Tahmini

Piyasa değerine göre en büyük altcoinler arasında yer alan ADA Coin bu hafta SEC tarafından menkul kıymet olarak etiketlendi. Bu hafta yaptığımız çok sayıda analizde fiyatın 0,3 dolara kadar düşebileceğinden bahsettik. Dip hedefi geldi. Fakat 2022 yılının özellikle ikinci yarısına damga vuran popüler kripto analisti Capo daha fazlasını bekliyor. Sosyal medya kanalında yaptığı paylaşımda kripto kahini fiyatın 0,3 doların da altına düşmesini bekliyor.

Capo daha önce Bitcoin için de 12.000 dolara doğru büyük bir dip tahmin etmişti. Analist 6 aydır zararda olan short pozisyonlarından kazanca geçti ve ADA Coin pozisyonunun ona daha büyük kazançlar getireceğini düşünüyor.

ADA Coin Fiyat Tahmini

CAPO fiyatın 0,12 dolara kadar düşmesini bekliyor ve bu da mevcut seviyeden %50’nin üstünde erime anlamına geliyor. Geçtiğimiz yılın sonra çeyreğinde popüler altcoin 0,3 doların altında dip yapmıştı ancak güncel görünüm pek iyi değil. ADA Coin yeniden ayı dibine yaklaştı ve SEC FUD’ı yatırımcıların risk iştahını baltalıyor. Üstelik bir süredir uzun vadeli yatırımcıların satış eğiliminde olduğundan da bahsetmiştik.

Eğer düşüş devam ederse ADA Coin yatırımcıları tekrar 2023 Ocak ayındaki 0,23-24 dolarlı fiyatları görebilir. Mart ayındaki satışlarda fiyat bu bölgeden dönmüştü ve 0,2992 dolarda yerel dip yapmıştı. Şimdiyse 0,33 dolar desteği geri alınamazsa yeni dip yolculuğu başlayabilir.

Öte yandan SEC son davalarda SOL, ADA,MATIC gibi altcoinleri hedef almış olsa da mevcut bakış açısı altcoinlerin çoğunun menkul kıymet olduğunu yönünde. Howey testi birçok yönden altcoinleri menkul kıymet olarak sınıflandırıyor. Bu da yeni davalarda başka altcoinlerin de resmen bu şekilde etiketlenebileceğini gösteriyor.