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Cardano (ADA)

Cardano, dokuzuncu yılına yaklaşırken kritik desteğini korudu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano, dokuzuncu yılına yaklaşırken 0,167 ile 0,170 dolar desteğinde tutundu.
  • 📉 ADA 0,1694 dolarda işlem görürken $ADA için genel teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürdü.
  • 🧭 Cardano topluluğu, ağın 8 yıl 10 aydır kesintisiz çalıştığını vurguladı.
  • 📊 Açık pozisyonlar yatay kalırken aktif adreslerde artış görüldü.
Onur Atam
Onur Atam

Cardano, topluluk kanadından gelen güvenilirlik vurgusunun ardından yeniden yatırımcıların odağına girdi. ADA, haber akışı sırasında 0,1694 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte %2,92 değer kaybetti. Fiyat zayıf görünümünü korusa da ağın uzun süredir kesintisiz çalışması, özellikle uzun vadeli yatırımcılar açısından temel göstergeleri öne çıkardı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik bölge öne çıktı
2 Ağın kesintisiz geçmişi yatırımcıların takibinde
3 Pozisyonlar korunurken ağ etkinliği sürüyor

Teknik görünümde kritik bölge öne çıktı

TradingView günlük grafiğine göre ADA, temmuz boyunca alımların düzenli biçimde görüldüğü 0,167 ile 0,170 dolar aralığındaki destek bölgesinde tutunuyor. Buna karşın varlık, 20, 50, 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, genel eğilimin halen aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor.

Göreceli Güç Endeksi 50,73 seviyesinde bulunuyor. Bu veri, önceki aşırı satım koşullarından sonra ivmenin nötr alana döndüğünü gösteriyor. Kısa vadeli görünümün güçlenmesi için 0,177 dolar civarındaki 50 günlük ortalamanın aşılması gerekiyor. Buna karşılık 0,167 doların altına inilmesi halinde satış baskısı artabilir.

Cardano topluluğu, güvenilirliğin en heyecan verici gösterge olmadığını ancak en önemli başlıklardan biri sayıldığını vurgularken, güvenilirlik ve güvenliğin her zaman ilk sırada yer aldığını kaydetti.

GöstergeSeviyeAnlamı
Destek bölgesi0,167 ile 0,170 dolarTemmuz boyunca alımların öne çıktığı alan
Kısa vadeli direnç0,177 dolarAşılması halinde görünüm iyileşebilir
RSI50,73Nötr momentum

Ağın kesintisiz geçmişi yatırımcıların takibinde

Cardano yaklaşık 8 yıl 10 aydır faaliyet gösteriyor ve iki ay içinde dokuzuncu yılını dolduracak. Cardanians, Cardano ekosistemini yakından izleyen topluluk oluşumlarından biri olarak, bu sürecin ağın dayanıklılığı açısından dikkat çekici olduğunu savundu. Topluluk, fiyat hareketinden bağımsız olarak güçlü teknik temelin önemini öne çıkardı.

Mini sözlük: Cardanians, Cardano ekosistemi etrafında içerik üreten ve topluluk güncellemeleri paylaşan bağımsız bir topluluk hesabı olarak biliniyor. Resmi geliştirici ekipten ayrı hareket etse de ağla ilgili gelişmelerde sıkça referans verilen kaynaklar arasında yer alıyor.

Ağın uzun süredir kesintisiz çalışması, geliştiriciler, kurumsal aktörler ve uzun vadeli yatırımcılar nezdinde altyapıya duyulan güveni destekliyor. Son güncellemenin fiyat üzerinde anında bir değişim yaratıp yaratmayacağı netleşmiş değil. Buna rağmen bu vurgu, Cardano’nun uzun vadeli istikrar algısını güçlendiren bir unsur olarak görülüyor.

Cardano’nun 8 yıl 10 aydır çalıştığı ve iki ay içinde dokuzuncu yıl dönümüne ulaşacağı belirtilirken, güçlü temelin önemini koruduğu mesajı öne çıktı.

Pozisyonlar korunurken ağ etkinliği sürüyor

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü görece yatay seyrediyor. Bu görünüm, işlem yapanların mevcut pozisyonlarını koruduğunu, ancak belirgin ölçüde yeni kaldıraç eklemediğini düşündürüyor. DeFiLlama verileri ise aktif adres sayısında son dönemde artış yaşandığını ortaya koyuyor. Böylece fiyat hareketi sınırlı kalsa da ağ üzerindeki faaliyetin sürdüğü anlaşılıyor.

Alıcıların 0,177 dolar direncini geri kazanması durumunda yukarı yönlü ivme güçlenebilir. Bu seviye aşılmadığı sürece ADA’nın yatay bant içinde kalması olası görünüyor. Piyasadaki katılımcılar, daha güçlü teknik teyit ve yeni bir katalizör ortaya çıkana kadar temkinli duruşunu koruyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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