Bitcoin 61 bin dolar desteğini korurken 84 bin dolar seviyesi izleniyor

Bitcoin, güçlü bir destek bölgesinin üzerinde tutunurken zincir üstü veriler yatırımcı birikiminin sürdüğüne işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcıların artan güveni, piyasadaki dolaşımdaki arzı sınırlarken, analistler talepteki güçlenmenin bir sonraki büyük yükseliş hareketini destekleyip desteklemeyeceğini izliyor.

Destek bölgesinde yoğunlaşan işlem hacmi

Bitcoin haber hazırlanırken 65.083,18 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 24,13 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,3 trilyon dolar oldu. Günlük bazda yüzde 1,42 geri çekilse de mevcut fiyat yapısı, bazı analistlere göre yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini gündemde tutuyor.

Ali Charts, Bitcoin’in 63.111 dolar ile 61.840 dolar aralığında güçlü bir destek zemini oluşturduğunu belirtiyor. UTXO Realized Price Distribution, kısa adıyla URPD verilerine göre bu bantta 1,3 milyondan fazla BTC el değiştirdi. Bu yoğunluk, söz konusu aralığın olası geri çekilmelerde önemli bir talep bölgesi olarak çalışabileceğine işaret ediyor.

Mini sözlük: URPD, Bitcoin’in hangi fiyat aralıklarında ne kadar coin’in en son el değiştirdiğini gösteren zincir üstü bir dağılım göstergesidir. Analistler bu veriyi, güçlü destek ve direnç bölgelerini saptamak için kullanır.

Ali Charts, 63.111 dolar ile 61.840 dolar arasındaki bölgenin güçlü bir destek tabanı oluşturduğunu, zincir üstü verilerin bu aralıkta 1,3 milyondan fazla BTC işlemini gösterdiğini aktarıyor.

Bitcoin bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece zincir üstü göstergeler, 84.569 dolara kadar arz kaynaklı direncin sınırlı olabileceğini ortaya koyuyor. Bu seviyede daha önce yaklaşık 582 bin BTC el değiştirdi. Fiyatın bu banda yönelmesi halinde yükseliş ivmesi güçlenebilir. Buna karşılık 61 bin dolar çevresinin kaybedilmesi, aşağı yönlü riskleri artırabilir.

Gösterge Seviye Not Ana destek bölgesi 63.111 ile 61.840 dolar Bu aralıkta 1,3 milyondan fazla BTC el değiştirdi İzlenen direnç bölgesi 84.569 dolar Bu seviyede yaklaşık 582 bin BTC işlem gördü Kritik eşik 61 bin dolar Altına sarkma halinde yapı zayıflayabilir

Uzun vadeli yatırımcıların birikimi arttı

CryptoJack ise uzun vadeli yatırımcıların elindeki Bitcoin arzının tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktığını vurguluyor. Bu tablo, yatırımcı güveninin arttığını ve birikim eğiliminin güçlendiğini gösteriyor. Bitcoin’in daha fazla bölümünün uzun süre taşınan cüzdanlara geçmesi, alım satım amacıyla piyasada bulunan coin miktarını azaltıyor.

Bu tür eğilimler, geçmişte piyasa yükselişlerinden önce görülen birikim dönemleriyle ilişkilendirildi. Uzun vadeli yatırımcıların artan etkisi, piyasanın kısa vadeli fiyat hareketlerinden çok Bitcoin’in gelecekteki görünümüne odaklandığını da düşündürüyor.

CryptoJack, uzun vadeli yatırımcı arzının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, bunun da artan güven ve birikim eğilimini yansıttığını vurguluyor.

Arz daralması ve talep dengesi takip ediliyor

Borsalardaki coin sayısının sınırlı kalması, talep artarsa arz baskısını daha görünür hale getirebilir. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, elde tutma eğilimini ve borsalardaki arz durumunu da yakından izliyor.

Kısa vadede odak noktası 61 bin dolar desteği olacak. Alıcıların bu seviyeyi koruması ve birikimin sürmesi halinde Bitcoin’in 84 bin dolar bölgesine yönelmesi mümkün görülüyor. Ancak bu kritik alanın altına inilmesi durumunda satış baskısı artabilir ve mevcut piyasa yapısı zayıflayabilir.