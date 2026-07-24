Stellar ağına 3 yeni doğrulayıcı eklendi, XLM destek bölgesini korudu

Stellar ağının yerel tokeni XLM, ağın kurumsal tarafta genişlediği bir dönemde kritik destek seviyesinin üzerinde tutunuyor. XLM fiyatı 0,1808 dolar seviyesinde bulunurken son 24 saatte yüzde 3,62 geriledi. Buna karşın alıcılar, son günlerde öne çıkan destek bölgesini savunmayı sürdürdü.

Fiyat dar bantta hareket ediyor

Günlük grafikte XLM, Bollinger Bantları’nın orta çizgisine denk gelen 0,1890 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. Varlık daha önce 0,1987 dolar direncini aşmakta zorlandı. Aşağıda ise 0,1754 dolar civarındaki alt bant destek olarak izleniyor ve bu seviye fiyatın belirgin bir işlem aralığında kalmasına katkı sağlıyor.

Mayıs sonundaki güçlü yükselişin ardından işlem hacminde zayıflama görüldü. Bantların daralması da oynaklığın azaldığına işaret ediyor. Bu görünüm, piyasanın bir sonraki belirgin hareket öncesinde sıkıştığını düşündürüyor.

Alıcılar 0,1754 dolar çevresindeki desteği korurken, XLM 0,1890 doların altındaki dar aralıkta yön arıyor.

Kurumsal doğrulayıcılar ağa eklendi

Stellar, MoneyGram, Figue ve Range.org’un ağda 1. seviye doğrulayıcı olarak devreye alındığını duyurdu. Stellar Development Foundation, Stellar ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor. Duyuruda ayrıca kurumların ağ katılımcısı olarak rolünü ele alan bir oturumun da yapılacağı belirtildi.

Doğrulayıcılar, işlemleri onaylayarak ağ güvenliğine ve merkeziyetsiz yapıya katkı sağlıyor. Ödeme ve finansal altyapı alanında faaliyet gösteren kuruluşların eklenmesi, Stellar’ın blokzinciri gerçek dünya kullanımına taşıma hedefiyle uyumlu bir adım olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Doğrulayıcı, blokzincir ağında işlemleri onaylayan ve ağın güvenli çalışmasına katkı veren düğümdür. 1. seviye doğrulayıcı ise ağın güven yapısında daha görünür ve etkili konumda yer alan katılımcıları ifade eder.

MoneyGram, Figue ve Range.org’un 1. seviye doğrulayıcı olarak eklenmesi, Stellar’ın kurumsal katılımını genişleten son adım oldu.

Zincir üstü ve türev verilerinde sakin görünüm öne çıktı

Fiyat gerilemesine rağmen ağdaki kullanım verileri görece istikrarlı kaldı. DefiLlama verileri, aktif adreslerin son dönemin yüksek seviyelerine yakın seyrettiğini gösteriyor. Bu tablo, kullanıcıların geri çekilme sırasında ağdan uzaklaşmadığına işaret ediyor.

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü de mayıs sonundaki zirveden geriledikten sonra dengelenmeye başladı. Türev piyasa katılımcılarının pozisyonlarını tamamen kapatmak yerine daha güçlü bir tetikleyici beklediği görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 0,1890 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun üzerindeki bir kalıcılığın ardından 0,1987 dolar yeniden gündeme gelebilir. Aşağıda ise 0,1754 dolar seviyesi kısa vadeli yapı açısından temel destek olmayı sürdürüyor. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde satış baskısı artabilir.