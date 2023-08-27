XLM Coin En Yüksek Kaçı Gördü? Güncel XLM Coin Fiyat Tahminleri Neler?

Özet

  • XLM Coin fiyatı 0,099 dolara düşebilir.
  • CMF ve Açık Faiz düşüş senaryosunu destekliyor.
  • Yükseliş için fiyatın 0,13 doları aşması gerekir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
16:00
27 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Yıllardır kripto para yatırımcılarının aşina olduğu kripto paralar arasında XLM Coin de var. Ayı piyasası onu da sarstı. Son büyük BTC düşüşüne kadar ciddi toparlanma yaşayan popüler altcoin kısa vadede önemli sinyaller veriyor. Piyasa genelinden bağımsız olarak XLM Coin tahminlerini ele alıyoruz. Ayrıca XLM Coin’in en yüksek gördüğü fiyata da değineceğiz.

XLM Coin En Yüksek Kaçı Gördü?

Kripto para piyasalarındaki kümülatif hacim eşine az rastlanır seviyelere geriledi. Tüm piyasada 24 saatte sadece 14,7 milyar dolarlık hacim oluştu. Bu da sıkıcı fiyat grafiklerinin talep eksikliğinden kaynaklandığını açıklıyor. Stellar (XLM) Coin yıllardır hayatımızda ancak tüm zamanların en yüksek fiyatını uzun süre önce gördü. Birçok altcoin 2021 boğa sezonunda ATH (tüm zamanların en yüksek fiyatı) yapsa da XLM için durum böyle olmadı.

18 Kasım 2014 tarihinde yani 9 yıl önce 0,001227 dolarla ATL (tüm zamanların en düşük fiyatı) yapan altcoin zirveyi tıpkı XRP Coin gibi 2018 yılında görmüştü. XLM Coin fiyatı 0,93 dolarla tarihi en yüksek fiyatına o yılın başında ulaşmıştı. Tarih ise 4 Ocak 2018’dir.

XLM Coin Fiyat Tahminleri

Jackson Hole toplantısında şahin bir duruş benimseyen Powell risk piyasalarındaki iyimserliğin önünü kesti. Bu durum elbette altcoinleri de negatif etkiledi. Aşağıdaki grafikte yer alan işaretli alanlar haftalık düşüş ve yükseliş emir bloklarıdır. Grafikteki 0,113 ve 0,130 dolarlık alan haftalık düşüş emri OB’sidir ve 2022 ikinci çeyrekteki aralığının en yüksek seviyesiyle aynı hizadadır.

Öte yandan 0,095 – 0,109 dolarlık beyaz alan, Temmuz ve Ağustos aylarında destek olarak iki kez yeniden test edilen haftalık bir yükseliş OB’sidir. Yazı hazırlandığı sırada XLM, 50-EMA (Üstel Hareketli Ortalama) ve önceki en yüksek aralığın (0,13 dolar) birleştiği noktada reddedildi. Ayrıca fiyat Temmuz ayından bu yana daha düşük zirveler yaptığı için günlük zaman dilimi düşüş eğilimindeydi.

Dolayısıyla, satıcılar XLM fiyatlarını önümüzdeki birkaç gün içinde 0,099 dolar seviyesine kadar itebilir.

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