Son aylarda Bitcoin (BTC), yatırımcılar potansiyel bir kırılmayı hevesle beklerken öncelikle çok dar bir aralıkta işlem gördü. Kripto piyasasındaki hakim fikir birliği, Bitcoin’in gelecekte önemli kazançlar elde etmeye hazır olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak, Bitcoin edinmeye yönelik küresel ilgide kayda değer bir artış olmuş görünüyordu.

Bitcoin Aramaları Hangi Ülkelerde Yaygın

Özellikle 26 Ağustos’ta elde edilen veriler, Google Trends’in geçtiğimiz yıl boyunca ‘Bitcoin satın al’ arama terimine ilişkin verilerinin de gösterdiği gibi, küresel ilgide önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Bu artış, yıllık %42’lik bir büyüme oranına işaret eden 74’lük bir popülerlik puanıyla yansıtılıyor. Bu dönem boyunca, arama terimi 2022’nin son haftasında en yüksek popülerlik puanı olan 100’e ulaşmıştı.

Bölgesel eğilimler incelendiğinde, Nijerya 100’lük en yüksek popülerlik puanıyla lider olarak ortaya çıkarken, onu 33 puanla Kamerun takip ediyor ve St. Helena 23 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Gana 19 puanla dördüncü sırada yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri 7 puanla beşinci sırada yer alıyordu.

Bitcoin Yükselir Mi?

Bitcoin’e olan ilgi, kripto para biriminin 30.000 dolar seviyesinin üzerinde bir ralliyi sürdürememesinin ardından arttı. Son dönemde 25.000 dolar civarına düşen Bitcoin, cazip bir alım fırsatı yarattı. Kripto alanında yaklaşan olayların yol açtığı potansiyel bir ralli hakkındaki spekülasyonlar dikkat çekici oldu ve 2024 Bitcoin yarılanması önemli bir katalizör olarak görülmekte. Buna ek olarak, ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanma olasılığı belirdiğinden dikkatler Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) çevrildi.

Bu onayın kurumsal yatırımcıları çekmesi bekleniyor. Potansiyel bir ralli beklentisi, zincir üzerindeki temel Bitcoin ölçümlerinde de görülüyor. Hazırlanan bir raporlara göre, toplam Bitcoin arzının %5,8’i şu anda borsalarda tutuluyor ve bu da Aralık 2017’den bu yana görülmemiş bir düşük seviyeye işaret ediyor.

Bu metrik, Bitcoin’in olası bir değer deposu olarak gelişen rolüyle uyumlu olup, bireyleri ellerindeki varlığı özel cüzdanlara aktarmaya teşvik etmektedir. Bu stratejik geçiş, Bitcoin’in borsa bazlı ticaret için kullanılabilirliğini azaltıyor.

Aynı zamanda, piyasa gözlemcileri hem Bitcoin’in hem de daha geniş kripto para piyasasının bir konsolidasyon aşamasında olduğunu ve potansiyel olarak yakın gelecekte yukarı yönlü yörüngelerinin yeniden başlaması için onları hazırladığını öne sürüyor. Bu aralığın her iki tarafında yaşanacak sürekli bir kırılma, piyasanın önümüzdeki aylardaki yönünü belirleyebilir.

Bu artan ilginin, hem olumlu hem de olumsuz yönlerde fiyat dalgalanmalarını artıran düşük likidite ve zayıf işlem hacimleri de dahil olmak üzere kripto sektöründeki son zorlukların hemen ardından geldiğini belirtmek gerekir. Bu eğilim özellikle Ağustos ayında belirginleşti. Eş zamanlı olarak Bitcoin, en büyük kripto borsası Binance gibi sektördeki büyük oyuncuları etkileyen düzenleyici sorunlarla boğuştu.

Yazım saatine göre Bitcoin, son 24 saat içinde %0,25’lik bir düzeltme yaşayarak 26.006 dolardan işlem görüyordu. Geçtiğimiz hafta boyunca, Bitcoin’in performansı konsolidasyon ile karakterize edildi ve haftalık grafikte yaklaşık %0,3’lük küçük bir düşüş görüldü.