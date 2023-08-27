Altcoin kralı için işler pek yolunda gitmiyor. Birçok büyük güncellemeye rağmen fiyat 2.000 doların altına saplanıp kaldı. 2021 yılında 2.000 dolarlık fiyat ETH için aşılması zor bir hedefti. Ancak ayı piyasalarının zorlu şartları negatife dönen enflasyona rağmen ETH yatırımcıları için kayıplar getirdi. Peki güncel durum bize ne anlatıyor?

Ethereum (ETH)

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) uzman analist Ali_Charts’a göre daha fazla kayıp yaşayabilir. Bu görüş Ethereum’un günlük Piyasa Değeri – Gerçekleşen Değer (MVRV) oranının 180 günlük küçük hareketli ortalamasının (SMA) altına düşmesinden kaynaklanıyor. MVRV oranı, bir varlığın mevcut piyasa fiyatı ile satın alınan her bir coin veya token’ın ortalama fiyatı arasındaki oranı takip eder. Birin üzerindeki pozitif bir MVRV oranı, bir varlığın aşırı değerli olduğunu gösterir.

Santiment’e göre, bu oran ne kadar artarsa, yatırımcıların tarihsel olarak satış yapma istekleri de o kadar artar. Tam tersi senaryoda negatif bir MVRV değeri, söz konusu varlığın değerinin düşük olduğunu gösterir, çünkü varlığın sahipleri varlığın mevcut fiyatından satarlarsa zarar edeceklerdir.

ETH Coin Fiyat Tahminleri

Ali_Charts tarafından belirtildiği gibi, bir varlığın MVRV oranı 180 günlük SMA’nın üzerinde olduğunda piyasa değeri gerçekleşen toplam kâr miktarından daha fazladır ve bu da piyasanın yükseliş trendinde olduğunu gösterir.

Öte yandan, MVRV oranı 180 günlük SMA’nın altında olduğunda, piyasa değeri gerçekleşen toplam kâr miktarından daha azdır ve bu da tam tersi şeyi söyler.

ETH ile ilgili olarak, MVRV oranı kısa süre önce 180 günlük SMA’nın altına düştü ve bu da son fiyat düşüşünün sona ermemiş olabileceğini gösteriyor. Piyasadaki belirsizlik nedeniyle çok sayıda yatırımcı risklerini uzun süredir azaltıyor. Piyasanın büyük bir likidite çıkışına maruz kaldığı 17 Ağustos’tan bu yana, temel momentum göstergeleri düşerek alım baskısında bir düşüşe işaret etti.

Aynı şekilde CMF -0,08’lik negatif bir değer verdi ve sermaye çıkışından bu yana işgal ettiği bir pozisyon. Genel olarak sıfır çizgisinin altındaki bir CMF değeri piyasadaki zayıflığın bir işaretidir.